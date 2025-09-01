Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://р52.навигатор.дети/images/events/cover/cbc8b9658a8c5481d2524aea9bbe2add_big.jpg
Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Почему коврик для пилатеса заменяет тренажёрный зал

Никки Хрисостому: пилатес помогает развить силу и стабильность суставов

Пилатес принято считать практикой, развивающей гибкость и осанку, но в действительности он способен превратить коврик в полноценный тренажёрный зал. Для занятий не нужны гантели или тренажёры — достаточно лишь собственного тела и правильной техники. В отличие от силовых тренировок с весами, где нагрузка ложится на крупные группы мышц, пилатес акцентирует внимание на мелких стабилизирующих мышцах, которые отвечают за устойчивость суставов и снижают риск травм.

"Это создаёт лучшую стабильность вокруг суставов, уменьшая вероятность повреждений и обеспечивая поддержку более крупным мышцам", — пояснила инструктор по пилатесу Никки Хрисостому.

Именно за счёт статических упражнений, когда движения фиксируются в определённом положении, формируется сила и выносливость, которые затем легко переносятся на повседневную активность — будь то поднятие сумок, уборка или работа за компьютером.

Почему пилатес полезен для верхней части тела

Классические тренировки чаще всего включают жим штанги или подтягивания. Пилатес же работает иначе: он задействует естественные движения — вытягивание, подтягивание, толчки руками. Такой подход развивает функциональную силу и помогает легче справляться с бытовыми нагрузками. Кроме того, регулярные занятия улучшают осанку, а крепкие мышцы кора снимают напряжение с позвоночника.

Основные упражнения

1. Пружинистая планка

Начальная позиция — классическая высокая планка. Корпус вытянут в линию, мышцы живота подтянуты. Вес плавно смещается вперёд, затем возвращается назад, при этом активно включаются плечи и мышцы кора. Достаточно 8-10 повторений, чтобы ощутить нагрузку.

2. Сидячий твист

Упражнение начинается в положении сидя с опорой на руку и ягодицу. Сначала тело выпрямляется в боковую планку, затем рука уходит вверх и вперёд, а корпус скручивается. Движение требует равновесия и хорошо укрепляет мышцы плеч и косые мышцы живота. Выполняется по 3-4 повтора на каждую сторону.

3. Подъём ноги из обратной планки

Исходное положение — сидя с прямыми ногами и руками за спиной. Таз поднимается в линию с телом, затем поочерёдно поднимаются ноги. Это упражнение развивает силу рук и корпуса, улучшает подвижность тазобедренных суставов. Оптимально выполнять 8 повторов.

4. Боковой удар из колена

Колено на полу, корпус наклонён в сторону, одна рука упирается в пол, другая вытянута вверх. Нога делает махи вперёд и назад. Это движение развивает баланс, укрепляет плечи и ягодицы. После 8 повторов стороны меняются.

5. Классические отжимания

В пилатесе они выполняются с акцентом на правильное положение спины и контроль дыхания. Новичкам можно начать с варианта на коленях, постепенно переходя к полной версии.

6. Комбинация "Пила"

Вариация на скрутку сидя. Тело разворачивается к ноге, рука тянется к стопе, затем корпус откидывается назад и таз поднимается. Движение растягивает мышцы спины и ног, одновременно нагружая плечи. Рекомендуется 6-10 повторов.

7. "Слон" с поднятой ногой

Положение похоже на собаку мордой вниз из йоги. Из планки корпус подаётся назад, таз уходит вверх, затем одна нога поднимается к потолку. После этого тело возвращается в планку с подтягиванием колена к груди. Упражнение задействует практически всё тело.

Как заниматься безопасно

Перед началом практики важно проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания суставов или позвоночника. Первые тренировки лучше выполнять в спокойном темпе, постепенно увеличивая количество повторов.

"Если во время упражнений возникает боль, стоит остановиться или изменить технику", — отметила Никки Хрисостому.

Нормальным считается лёгкая мышечная усталость или крепатура на следующий день, но не острая боль. Для правильного освоения движений полезно хотя бы на первых порах заниматься под руководством инструктора.

Пилатес на коврике способен не хуже силовых тренировок укрепить верхнюю часть тела, развить устойчивость и гибкость. Он помогает сформировать крепкий мышечный каркас, поддерживающий суставы и позвоночник. Регулярные занятия делают движения в быту более лёгкими и безопасными, снижая риск травм.

