Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пилатес
Пилатес
© https://р52.навигатор.дети/images/events/cover/cbc8b9658a8c5481d2524aea9bbe2add_big.jpg
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:04

Спешка против точности: что убивает смысл пилатеса

Инструкторы назвали 7 распространённых ошибок на занятиях пилатесом

Пилатес выглядит спокойнее и мягче, чем многие другие тренировки, но именно в этом его особенность: он требует точности, контроля и концентрации. А привычки, которые мы переносим из фитнес-залов, могут помешать получить максимум пользы от практики. Инструкторы выделяют несколько распространённых ошибок, которых лучше избегать.

1. Спешка

Движения в пилатесе намеренно медленные: это позволяет включить правильные мышцы и удерживать форму. Когда вы ускоряетесь, работает инерция, а не тело. В итоге нагрузка становится менее эффективной.

Что делать: следуйте темпу инструктора и сосредоточьтесь на положении корпуса.

2. Задержка дыхания

В пилатесе дыхание — часть упражнения. Оно помогает активировать мышцы и облегчает движение. Если его игнорировать, работа становится тяжелее, а эффект снижается.

Что делать: вдыхайте на удлинении, выдыхайте при сокращении — это классическое правило метода.

3. Разговоры в зале

Общение отвлекает и мешает сосредоточиться на дыхании и форме. К тому же это сбивает других участников и инструктора.

Что делать: договоритесь с подругами поболтать после занятия, а в студии сохраняйте концентрацию.

4. Гаджеты и отвлекающие факторы

Телефон или смарт-часы лишают главного — связи разума и тела. Даже короткое уведомление уводит внимание.

Что делать: оставьте устройство за пределами студии или включите "Не беспокоить".

5. Сравнение с соседями

Каждое тело уникально. Если кто-то в классе тянет ногу выше, это не значит, что он работает лучше.

Что делать: слушайте себя и свои ощущения. При желании закройте глаза в некоторых упражнениях, чтобы сосредоточиться на внутреннем.

6. Неудобная одежда

Слишком свободные вещи мешают инструктору корректировать вашу технику, а жёсткие ткани ограничивают движения.

Что делать: выбирайте облегающую, но эластичную одежду, которая не мешает видеть положение позвоночника и таза.

7. Молчание о проблемах

Если есть травмы, беременность или особенности здоровья, обязательно предупредите преподавателя. Без этой информации упражнения могут навредить.

Что делать: скажите пару слов перед занятием или напишите заранее. Инструктор подберёт безопасные варианты.

Главное помнить

Ошибки совершают даже опытные практики. Пилатес — это не гонка, а работа на качество. Чем регулярнее занятия, тем естественнее становятся правильные привычки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кортизол мешает росту мышц: данные Harvard Health Publishing сегодня в 17:30

Тренажёрный зал против вас: как усилия оборачиваются потерей силы

Мышцы могут перестать расти даже при регулярных тренировках. Разбираем главные причины, по которым усилия в спортзале не приносят результата.

Читать полностью » Как наклон и скорость на беговой дорожке влияют на расход калорий: исследование Университета Нью-Мексико сегодня в 17:10

5 часов подряд на дорожке — и всё ради одной цифры на весах

Сжечь 800 калорий за одну тренировку реально, но для этого придётся серьёзно постараться. Какие методы помогут ускорить процесс?

Читать полностью » Len Kravitz: какие тренажёры укрепляют нижний пресс в спортзале сегодня в 16:50

Три тренажёра в зале, которые работают на пресс лучше сотни упражнений

Три простых, но эффективных тренажёра помогут проработать нижний пресс в любом спортзале. Главное — освоить правильную технику.

Читать полностью » Mayo Clinic объяснила, почему 100 отжиманий не приводят к снижению веса сегодня в 16:30

Почему 100 отжиманий не гарантируют стройность и лёгкость

Сто отжиманий подряд звучит впечатляюще, но помогут ли они похудеть? Разбираем, сколько калорий реально уходит во время такого упражнения.

Читать полностью » Врачи назвали эффективные упражнения для ног в офисе сегодня в 16:10

Сидячая работа съедает здоровье медленнее, чем сигареты

работа вредит здоровью, но исправить ситуацию можно прямо на рабочем месте. Узнайте, какие упражнения помогут ногам оставаться в тонусе.

Читать полностью » Расход калорий при беге за 20 минут у мужчин и женщин разного веса сегодня в 15:50

Сколько калорий исчезает, пока ты думаешь, что бежишь слишком медленно

Узнайте, сколько калорий можно сжечь за 20 минут бега и почему результат зависит не только от скорости, но и от вашего веса и стиля тренировки.

Читать полностью » Оптимальное питание и тренировки для набора сухой массы — выводы ISSN 2014 года сегодня в 15:30

Переедание не делает мышцы больше: скрытая ловушка для тех, кто тренируется

Чтобы нарастить мышцы без лишнего жира, важно не только тренироваться, но и грамотно питаться. Ошибки в рационе могут свести усилия в спортзале к нулю.

Читать полностью » Расход углеводов и жиров во время бега зависит от интенсивности — исследование Mayo Clinic сегодня в 15:10

Когда пробежка превращается в марафон на износ: тайная граница топлива организма

От чего зависит, сколько углеводов сжигается во время пробежки? Всё решают скорость, пульс и даже питание, а не только километры на дорожке.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Генетический анализ изменил представления о миграции первых жителей Австралии
Садоводство

Сенатор Ольга Епифанова напомнила нормы посадки деревьев на границе участков
Питомцы

Перепады температуры опасны для аквариумных рыб и растений
Еда

Daily Mail: диетолог Пеллетье назвала опасные ошибки при употреблении воды
Туризм

Росавиация зафиксировала рост международных перелётов и снижение внутреннего трафика
Дом

Эксперты: хранение одеял в полиэтиленовых пакетах повышает риск плесени
Красота и здоровье

У актрисы Саванны Марес-Седильо диагностировали паралич Белла после подозрения на инсульт
Авто и мото

В России зарегистрировано 138,5 тыс. электромобилей и гибридов — данные "Автостата"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet