Занятие пилатес
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:28

Кардио против пилатеса: результат удивит даже скептиков

Врач-диетолог Ахуньянова: пилатес помогает снизить вес без кардио

Многие считают, что похудеть можно только через бег или интенсивные кардиотренировки. На самом деле пилатес способен не хуже разогнать обмен веществ, убрать лишний жир и укрепить мышцы. Всего 15 минут в день и коврик — вот всё, что нужно, чтобы начать.

Почему именно пилатес помогает сбросить вес

Методика Джозефа Пилатеса была создана в начале XX века и до сих пор остаётся одной из самых мягких и эффективных форм тренировок. Она укрепляет мышцы кора, улучшает осанку и возвращает телу гибкость.

Особенность пилатеса в том, что он воздействует на глубокие мышцы между рёбрами и тазом, а значит, помогает не только похудеть, но и убрать привычные боли в спине. Регулярные занятия делают фигуру подтянутой, а движения — лёгкими.

Важно помнить: никакая тренировка не даст результата без последовательности и правильного питания. Сочетание упражнений с разумным рационом работает лучше, чем изнуряющие марафоны.

Сравнение: кардио и пилатес

Параметр Кардио (бег, вело, плавание) Пилатес
Основное действие Сжигание калорий Укрепление мышц кора
Нагрузка на суставы Высокая Низкая
Требует оборудования Да Нет (только коврик)
Подходит для новичков Не всегда Да
Дополнительный эффект Выносливость Гибкость и осанка

Пошаговая программа на 15 минут

Эти 5 упражнений можно выполнять в гостиной. Сделайте два круга подряд — и получите полноценную тренировку.

  1. Притопывание на носках
    Лягте на спину, согните ноги под углом 90°. Поочерёдно касайтесь пола носками, удерживая корпус. Укрепляет мышцы кора.

  2. Ножницы
    Вытяните ноги вверх и поочерёдно опускайте их вниз, не касаясь пола. Прорабатывает нижний пресс.

  3. Маленькие ножницы
    Опустите ноги чуть ниже и начните быстро чередовать их движения. Отличная динамика для тонуса мышц.

  4. Гранд батман
    Поднимите обе ноги вверх, затем плавно опускайте одну к полу, а другую подтягивайте к себе. Развивает контроль и растяжку.

  5. Колено к груди
    Поочерёдно подтягивайте колено к груди, удерживая голову приподнятой. Активно включается пресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать упражнения быстро и без контроля.
    Последствие: риск боли в пояснице.
    Альтернатива: работать медленно, контролируя дыхание.

  • Ошибка: пропускать занятия.
    Последствие: отсутствие прогресса.
    Альтернатива: выделять хотя бы 10-15 минут в день.

  • Ошибка: сочетать тренировки с перееданием сладкого.
    Последствие: жир остаётся на месте.
    Альтернатива: заменить печенье на фрукты или орехи.

А что если…

Что будет, если выполнять только пилатес и не делать кардио? Жир будет уходить медленнее, но фигура станет более подтянутой, а мышцы крепкими. Для максимального эффекта можно добавить прогулки или езду на велосипеде.

Плюсы и минусы пилатеса для похудения

Плюсы Минусы
Доступен дома Результат не моментальный
Не требует дорогого оборудования Нужно контролировать технику
Бережёт суставы Жир уходит медленнее, чем при интенсивном кардио
Подходит людям любого возраста Требует регулярности

FAQ

Как выбрать коврик для занятий?
Лучше взять коврик толщиной 6-8 мм — он защитит спину и колени.

Сколько стоит коврик для пилатеса?
Цены начинаются от 700 рублей, качественные модели стоят около 2000-3000 рублей.

Что лучше для похудения — пилатес или йога?
Пилатес быстрее укрепляет мышцы кора и сжигает жир, йога больше подходит для гибкости и релаксации.

Мифы и правда

  • Миф: пилатес — это только растяжка.
    Правда: это полноценная нагрузка для мышц кора.

  • Миф: без кардио вес не уйдёт.
    Правда: пилатес тоже помогает расходовать энергию и формировать фигуру.

  • Миф: занятия слишком лёгкие.
    Правда: при правильной технике мышцы устают так же, как после фитнеса.

Сон и психология

Занятия пилатесом снижают уровень стресса и помогают лучше спать. Упражнения с дыханием и плавными движениями стабилизируют нервную систему, что особенно полезно при бессоннице.

3 интересных факта

• Пилатес сначала назывался "контрология" и был создан как система для восстановления здоровья.
• В Голливуде этот метод используют актёры для подготовки к ролям.
• Многие реабилитационные центры включают пилатес в программы восстановления после травм.

Исторический контекст

В начале XX века Джозеф Пилатес создал свой метод для солдат Первой мировой войны. Он использовал ремни и пружины от кроватей, чтобы укреплять их мышцы. Позже эта практика стала основой современного пилатеса.

