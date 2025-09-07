Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эти движения кажутся простыми, но меняют всё для суставов и спины

Упражнения пилатеса уменьшают боль в суставах и улучшают осанку — Лаура Арндт

Просыпаться с болью в спине или шее — привычная ситуация для многих. По статистике, более половины взрослых американцев сталкиваются с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые ограничивают подвижность и ухудшают качество жизни. Но есть способ мягко и эффективно справиться с такими проблемами — это пилатес.

Многие воспринимают его исключительно как тренировку для гибкости и красивой фигуры. На самом деле пилатес — это целая система упражнений, которая укрепляет мышцы, улучшает осанку и помогает снизить болевые ощущения. Метод разработал в 1920-х годах немецкий тренер Йозеф Пилатес для восстановления здоровья солдат и танцовщиков после травм.

Сила в центре тела

Основная идея пилатеса — управление движением через концентрацию и контроль. Как отмечает основательница студии Physio Logic Pilates & Movement Линда Гехрман, эта методика помогает "перепрограммировать" привычные рефлексы и научиться двигаться осознанно.

В центре внимания — мышцы кора, то есть все мышцы между плечами и бедрами, которые отвечают за стабильность. По словам сертифицированного инструктора и CEO Matriarc Лауры Арндт, сильный кор позволяет увеличить диапазон движений, повысить выносливость и уменьшить боли в спине, шее и суставах.

Но пилатес не ограничивается тренировкой кора. Он задействует всё тело, помогая устранить мышечный дисбаланс. Когда одни мышцы перегружены, а другие недоработаны, возникает неправильная биомеханика и боль.

"Поэтому так важно тренировать противоположные группы мышц", — пояснила инструктор Лаура Арндт.

Благодаря сбалансированным упражнениям мышцы начинают работать согласованно, что постепенно устраняет перекосы и снижает риск повторяющихся болей.

Гибкость и индивидуальный подход

Одно из главных преимуществ пилатеса — его адаптивность. Упражнения остаются щадящими и малотравматичными, но интенсивность можно регулировать количеством повторов и временем занятий. Это делает практику доступной людям с разным уровнем подготовки.

По словам специалистов, пилатес является безопасным и недорогим способом вернуть подвижность, восстановить силы и улучшить самочувствие.

Два упражнения для старта

Чтобы ощутить эффект на себе, попробуйте базовые движения, которые подходят новичкам. Главное — следите за дыханием, ведь в пилатесе оно играет ключевую роль.

1. Подъем таза (Pelvic Curl)

Цель: укрепление пресса, ягодиц и задней поверхности бедра, улучшение гибкости позвоночника.

• На выдохе прижмите поясницу к полу и начинайте поднимать спину от копчика вверх.
• На вдохе задержитесь в верхней точке.
• На выдохе медленно опускайтесь, "раскладывая" позвоночник по одному позвонку.

Советы: плечи должны оставаться раскрытыми, руки слегка прижаты к полу для активации трицепсов, стопы параллельны, упор равномерный.

2. Разгибание спины (Back Extension)

Цель: укрепление верхней части спины и рук, стабилизация таза.

• На вдохе напрягите пресс и слегка приподнимите руки и ноги, вытянув ладони вдоль бедер.
• На выдохе удлините позвоночник, удерживая позицию.
• На вдохе опуститесь обратно, сохраняя плечи открытыми.

Эти простые движения можно выполнять дома, но если вы только начинаете, полезно посетить вводный урок у инструктора. Под его руководством легче освоить технику и избежать ошибок.

