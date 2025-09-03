Пилатес ломает стереотипы: почему вес больше 90 кг не преграда

Даже в эпоху бодипозитива и идей "здоровья при любом весе" в сети всё ещё встречаются проявления диетической культуры и стереотипы о телосложении. Иногда они появляются неожиданно — прямо в вашей ленте.

Недавно в TikTok вызвало резонанс видео блогерши, утверждавшей, что люди весом свыше 90 кг не должны заниматься пилатесом, а инструкторы обязаны соответствовать определённым стандартам внешности. Пост позже удалили, но он спровоцировал дискуссию о доступности занятий и разрушительных мифах вокруг них.

Пилатес подходит всем

Пилатес — это не про вес или форму тела. Это методика, построенная на функциональности, а не на внешности.

"Пилатес — это система, основанная на функционале, а не на внешнем виде", — сказала инструктор Джессика Шац.

Она напоминает о шести принципах: концентрация, контроль, центрирование, точность, дыхание и плавность движений. Ни слова о кубиках пресса или размере одежды.

Схожего мнения и другие специалисты.

"Будем честны — пилатес может освоить любой", — отметила тренер Ларесса Мемс.

Она подчёркивает, что методика нацелена на самочувствие и развитие тела, а не на визуальный результат.

Почему возник миф о "пилатес-теле"

По словам Шац, представление о "правильной фигуре" для пилатеса навязано маркетингом и СМИ, где чаще всего показывают стройных и спортивных людей. Это создало иллюзию, будто практика подходит только определённому типу телосложения. На деле же пилатес зародился как система реабилитации для больных и раненых.

Помимо восстановления после травм, он развивает силу, гибкость, улучшает осанку, баланс и уверенность в себе. Всё это не имеет отношения к размеру одежды.

С чего начать, если вы сомневаетесь

Пилатес универсален, но для комфортного старта есть несколько советов.

1. Выберите инклюзивную студию

Стоит заранее изучить отзывы, соцсети и задать вопросы преподавателям. Важно, чтобы тренеры имели опыт работы с людьми разного телосложения и могли предлагать вариации упражнений.

2. Общайтесь с инструктором

Инструктор — ваш партнёр в процессе. Не стесняйтесь говорить, если движение вызывает дискомфорт. Специалист предложит альтернативу или подберёт оборудование.

3. Не бойтесь модификаций

Упражнения можно адаптировать. Например, использовать клин для удобства при работе лёжа или выполнять варианты стоя. Подобные корректировки делают занятие более эффективным, а не наоборот.

4. Настройте сопротивление тренажёра

На реформере можно регулировать количество пружин. Увеличение сопротивления не всегда усложняет задачу — порой оно помогает почувствовать больше стабильности и уверенности в движении.

5. Сделайте первый шаг

Самое трудное — решиться прийти в студию. Как только вы попробуете, страхи уходят, уступая место ощущению поддержки и удовольствия от движения.

Пилатес существует уже около ста лет и всегда был направлен на то, чтобы помогать людям чувствовать себя лучше. Независимо от веса и формы тела, каждый может найти в нём пользу. Главное — выбрать место, где вам комфортно, и позволить себе адаптировать практику под себя.