Тело буквально каменеет в кресле: последствия долгого перелета вынудили экспертов дать экстренный совет

Девять часов неподвижного сидения на борту самолета неизбежно приводят к компрессии диафрагмы и замедлению кровообращения. Для путешественников, которые хотят сохранить подвижность шеи и поясницы к моменту приземления, решение кроется в серии простых упражнений пилатеса, выполнимых прямо на сиденье. Инструкторы Stott Pilates и House of Burn отмечают, что осознанное движение снижает риск отечности и мышечной боли, не требуя покидать место и не мешая соседям по ряду.

Метод пилатеса, разработанный Джозефом Пилатесом в 1920-х годах для реабилитации солдат Первой мировой войны, идеально подходит для узкого пространства салона благодаря своей низкоинтенсивной природе. Лиза Сейерс, соучредитель студии House of Burn и бывшая бортпроводница, подчеркивает разницу в физическом состоянии между пассажирами и экипажем после длительного полета: члены экипажа, проводящие время стоя, испытывают значительно меньше скованности. Пассажирам же рекомендуется регулярно менять позу и выполнять локальные движения для активации кровообращения.

Начинать следует с дыхательной практики. Джесси Селейо, инструктор из Real Pilates, советует занять положение на передней части сиденья, вытянув позвоночник. Вдох делается носом со счетом до четырех, расширяя ребра в стороны, а выдох — ртом со счетом до четырех, подтягивая пупок к позвоночнику. Пять таких циклов помогают восстановить поток кислорода и снизить напряжение в мышцах.

Для снятия зажатости в плечах и верхней части спины эффективны медленные вращения. Необходимо сесть прямо, расслабить плечи, а затем медленно поднимать их к ушам, отводя назад и вниз, чтобы лопатки скользили по грудной клетке. После 5-8 повторов движение повторяется в обратном направлении. Это помогает избежать того состояния, когда плечи непроизвольно поднимаются из-за длительного наблюдения за экраном развлекательной системы.

Нейтральное положение таза критически важно для сохранения здоровья поясницы. Если позволять тазу неконтролируемо наклоняться вперед или назад, это может привести к хронической боли. Сейерс предлагает выполнять пельвические наклоны: на вдохе мягко прогнуть поясницу, отводя таз назад, а на выдохе округлить спину, подтягивая таз вперед. Медленная смена этих позиций возвращает таз в нейтральное положение.

Активация бедер и корабельных мышц достигается путем подъема коленей. Сидя прямо и слегка напрягая пресс, нужно медленно приподнять одно колено на несколько сантиметров над уровнем пола. Стопу следует переводить из позиции "на носок" в "на пятку" три-пять раз, а затем аккуратно опустить ногу. Подобная замена производится для другой ноги, всего от 10 до 20 повторений на каждую сторону. Это движение улучшает циркуляцию крови и прорабатывает сгибатели бедра.

Изометрическое давление ладоней помогает скорректировать позу и снять напряжение с плечевого пояса. Ладони соединяются перед грудью, пальцы разведены, а локти опущены. Руки нужно плотно прижимать друг к другу в течение 5-10 секунд, поддерживая ровную осанку и активный пресс, затем расслабляться. Повторение этого упражнения 5-8 раз помогает предотвратить сутулость во время просмотра фильмов на борту.

Грудной отдел позвоночника страдает от статической нагрузки сильнее остальных, поэтому мягкие скручивания помогают сохранить его подвижность. Сидя прямо и держа плечи расслабленно, верхнюю часть тела нужно медленно поворачивать влево и вправо. Амплитуда вращения может незначительно увеличиваться, но движения должны оставаться контролируемыми, без резких рывков или глубоких принудительных скруток.

Поскольку отек ног является частым спутником длительного сидения, даже если используются компрессионные чулки, полезно выполнить упражнение "коснулись ногой". Поднимая ногу на несколько сантиметров от пола, нужно дотянуться до стопы противоположной рукой, сохраняя прямую спину и избегая скругления грудного отдела. После возвращения в исходное положение движение повторяется для другой ноги от 10 до 20 раз. Эта серия действий активирует кор и способствует оттоку лишней жидкости из тканей.