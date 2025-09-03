Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка по пилатесу
Тренировка по пилатесу
© flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

20 минут, которые меняют осанку: простая тренировка на коврике

Инструктор Мириам Шестак объяснила, как пилатес помогает задействовать пресс

Сильный кор укрепляет не только пресс, но и всю осанку. А пилатес, благодаря работе с дыханием и мышцами живота, считается одним из самых эффективных способов развить эту зону. Он мягко воздействует на тело, улучшает гибкость и баланс, при этом щадя суставы.

Как дыхание помогает включить мышцы кора

По словам инструкторов, главная особенность пилатеса — умение активировать глубокие мышцы через дыхательные практики.

"Пилатес учит задействовать поперечную мышцу живота через контролируемое дыхание", — сказала инструктор по пилатесу Мириам Шестак.

Когда это освоено, принципы можно применять и в зале — во время силовых тренировок, чтобы активнее подключать пресс при выполнении упражнений.

Базовая тренировка на 20 минут

Инструктор Ана Кабан подготовила комплекс, который подойдет даже новичкам. Он включает базовые элементы пилатеса, развивает спину и пресс, а также знакомит с ключевыми терминами. Для занятия нужен лишь коврик, при желании — подушка для сидения.

Разминка

Сядьте прямо, руки положите за колени. Подтягивайте живот и мягко округляйте спину, затем возвращайтесь в исходное положение.

"Сотня"

Лягте на коврик, согните колени, руки вытяните вдоль корпуса. Поднимите голову, начинайте энергично двигать руками вверх-вниз, делая вдохи и выдохи по пять счетов.

"Ролл-ап"

Поднимайте корпус с округленной спиной, тянитесь вперед, затем медленно опускайтесь обратно, ощущая работу каждого позвонка.

Круг одной ногой

Оставьте одну ногу на полу, вторую поднимите вверх и рисуйте ею круги. Это упражнение укрепляет мышцы таза и улучшает устойчивость.

Подготовка к "Шарику"

Сядьте, прижмите стопы ближе к ягодицам, округлите спину и удерживайте позу несколько секунд.

Растяжка одной ноги

Притяните колено к груди, вторую ногу вытяните вперед. Меняйте ноги, сохраняя корпус приподнятым.

Двойная растяжка ног

Обхватите щиколотки, подтяните колени к груди. Затем одновременно вытяните руки и ноги вверх, сделайте круг руками и вернитесь в исходное положение.

"Спайн стретч"

Сидя с прямыми ногами, вытяните руки вперед. На выдохе округлите спину и тянитесь вперед, втягивая живот.

"Опен лег рокер"

Балансируйте на ягодицах, поднимайте ноги поочередно, а затем вместе, удерживая равновесие.

"Пила"

Сидя с прямыми ногами, разведите руки в стороны. На вдохе повернитесь корпусом и потянитесь к противоположной стопе, затем выполните поворот в другую сторону.

"Лебедь"

Перевернитесь на живот, руки под плечами. На вдохе поднимайте корпус, прогибаясь в спине, затем мягко опускайтесь вниз.

"Тюлень"

Сядьте, держите стопы руками. Отталкивайтесь назад на лопатки, возвращайтесь в исходное положение и добавляйте хлопки стопами.

Итог тренировки

"Низкоударные упражнения вроде пилатеса позволяют укрепить тело, не нагружая суставы", — отметила Мириам Шестак.

Пилатес помогает не только укрепить пресс и спину, но и улучшить осанку, повысить гибкость и контроль над телом. Освоив базовые элементы, вы сможете уверенно переходить к более сложным упражнениям и использовать кор в других тренировках — от приседаний до бега.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Юрий Глазков назвал шесть распространённых ошибок начинающих бегунов вчера в 20:13

Бег кажется простым, но именно это убивает колени новичков

Бег — доступный способ укрепить здоровье, но новички часто совершают ошибки. Вот как начать тренироваться безопасно и избежать травм.

Читать полностью » Рехал Бходжани, врач спортивной медицины, объяснил влияние ходьбы под уклон на мышцы и метаболизм вчера в 19:50

Наклонная дорожка: почему она сжигает калории быстрее, чем бег

Ходьба на наклонной поверхности задействует мышцы и сжигает калории эффективнее. Узнайте, как правильно тренироваться и чего можно достичь.

Читать полностью » Мышцы плотнее жира и ускоряют метаболизм — объяснила физиотерапевт Тиффани Уоллес вчера в 19:30

Мышцы и жир: одна правда, которая ломает привычные представления о весе

Многие думают, что мышцы тяжелее жира. Но правда ли это, и почему цифра на весах не всегда отражает реальный результат тренировок?

Читать полностью » Обратные скручивания прорабатывают нижний пресс — тренер Роджерс вчера в 19:10

Этот незаметный приём для живота работает лучше, чем сотни скручиваний

Обратные скручивания помогают проработать нижний пресс и укрепить корпус. Узнайте, как выполнять их правильно и какие варианты подойдут новичкам.

Читать полностью » Диетолог Габби Беркoу объяснила, как питание влияет на потерю жира на животе вчера в 18:50

Жир на животе тает только у тех, кто знает этот простой приём

Плоский живот — цель многих, но можно ли убрать жир только с талии? Разбираемся, что говорят диетологи и тренеры о питании и тренировках.

Читать полностью » Карли Мендес: NEAT повышает расход энергии и ускоряет похудение вчера в 18:30

Калории, которые сгорают сами: тайная энергия повседневных движений

Обычные бытовые движения могут сыграть решающую роль в снижении веса. Узнайте, как скрытый источник расхода калорий помогает ускорить прогресс.

Читать полностью » Инструктор Ларесса Мемс: пилатес можно адаптировать под любое телосложение вчера в 18:10

Пилатес ломает стереотипы: почему вес больше 90 кг не преграда

Пилатес давно вышел за рамки стереотипов. Почему он подходит каждому и как начать тренировки, даже если вы сомневаетесь?

Читать полностью » Лесли Логан: плавность движений в пилатесе усиливает связь тела и разума вчера в 17:50

Пилатес, о котором молчат тренеры: неожиданный эффект для тела и психики

Хотите попробовать пилатес, но не знаете, с чего начать? Разбираемся в сути метода, пользе и правилах первого занятия — без боли, стресса и мифов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автомеханики напомнили, как правильно проверять уровень масла в двигателе
Садоводство

Эксперт Virginia Cooperative Extension: для огорода достаточно одного часа прополки в неделю
Туризм

Локальная SIM-карта за границей помогает экономить на мобильной связи
Авто и мото

Volkswagen выпустит последний бензиновый Golf с пятицилиндровым мотором в 2027 году
Наука и технологии

В сентябре Google добавила новые функции безопасности и резервного копирования в Play Services v25.34
Еда

Как приготовить маринованный перец с чесноком и петрушкой на зиму
Садоводство

Орхидея в доме: правила ухода, полива и лучшие места для роста
Питомцы

Французский бульдог — особенности характера и содержание в квартире
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet