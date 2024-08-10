Восточный шедевр на вашем столе: как приготовить идеальный плов по проверенному рецепту

Плов - восточное блюдо, которое любят во многих уголках мира. Приготовленный с соблюдением традиционных рецептов, плов получается необычайно ароматным, сытным и невероятно вкусным. Предлагаем вашему вниманию секреты приготовления идеального плова.
Ингредиенты для классического плова:
- рис (лучше использовать сорта для плова - басмати, девзира, 500 г;
- баранина (можно заменить говядиной),500 г;
- лук - 2 шт.;
- морковь - 3-4 шт.;
- масло растительное - 50 мл;
- соль, перец - по вкусу;
- вода - 1 л;
- специи для плова (зира, кориандр, барбарис) - по вкусу.
Приготовление:
- Промойте рис в нескольких водах до чистой воды. Обязательно дайте ему хорошо обсохнуть.
- Нарежьте мясо крупными кубиками. Лук и морковь нашинкуйте соломкой.
- В казан или толстостенную кастрюлю с плотной крышкой налейте растительное масло и разогрейте его. Обжарьте в нем мясо до румяной корочки.
- Добавьте к мясу лук и морковь, жарьте 5-7 минут до мягкости овощей.
- Влейте воду и доведите до кипения. Посолите, поперчите и всыпьте специи для плова. Накройте крышкой и тушите 30-40 минут на медленном огне.
- Когда мясо станет мягким, добавьте промытый рис и аккуратно перемешайте. Накройте крышкой и тушите еще 20-25 минут, не открывая.
- Выключите огонь и дайте плову настояться под крышкой еще 15-20 минут.
- Аккуратно перемешайте готовый плов и переложите в большое блюдо. Подавайте горячим.
Важные советы:
- Используйте только качественные и свежие продукты.
- Тщательно промывайте рис - это залог рассыпчатости блюда.
- Не открывайте крышку во время тушения, чтобы сохранить аромат.
- Перед подачей можно украсить плов зеленью, орехами или изюмом.
Приготовленный по традиционным рецептам плов получается ароматным, сытным и безумно вкусным. Это прекрасное семейное блюдо, которое понравится всем.
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