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Рассказываем как приготовить восточное кушанье по традиционному рецепту
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Восточный шедевр на вашем столе: как приготовить идеальный плов по проверенному рецепту

Рассказываем как приготовить восточное кушанье по традиционному рецепту

Плов - восточное блюдо, которое любят во многих уголках мира. Приготовленный с соблюдением традиционных рецептов, плов получается необычайно ароматным, сытным и невероятно вкусным. Предлагаем вашему вниманию секреты приготовления идеального плова.

Ингредиенты для классического плова:

  • рис (лучше использовать сорта для плова - басмати, девзира, 500 г;
  • баранина (можно заменить говядиной),500 г;
  • лук - 2 шт.;
  • морковь - 3-4 шт.;
  • масло растительное - 50 мл;
  • соль, перец - по вкусу;
  • вода - 1 л;
  • специи для плова (зира, кориандр, барбарис) - по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте рис в нескольких водах до чистой воды. Обязательно дайте ему хорошо обсохнуть.
  2. Нарежьте мясо крупными кубиками. Лук и морковь нашинкуйте соломкой.
  3. В казан или толстостенную кастрюлю с плотной крышкой налейте растительное масло и разогрейте его. Обжарьте в нем мясо до румяной корочки.
  4. Добавьте к мясу лук и морковь, жарьте 5-7 минут до мягкости овощей.
  5. Влейте воду и доведите до кипения. Посолите, поперчите и всыпьте специи для плова. Накройте крышкой и тушите 30-40 минут на медленном огне.
  6. Когда мясо станет мягким, добавьте промытый рис и аккуратно перемешайте. Накройте крышкой и тушите еще 20-25 минут, не открывая.
  7. Выключите огонь и дайте плову настояться под крышкой еще 15-20 минут.
  8. Аккуратно перемешайте готовый плов и переложите в большое блюдо. Подавайте горячим.

Важные советы:

  • Используйте только качественные и свежие продукты.
  • Тщательно промывайте рис - это залог рассыпчатости блюда.
  • Не открывайте крышку во время тушения, чтобы сохранить аромат.
  • Перед подачей можно украсить плов зеленью, орехами или изюмом.

Приготовленный по традиционным рецептам плов получается ароматным, сытным и безумно вкусным. Это прекрасное семейное блюдо, которое понравится всем.

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