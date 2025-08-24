Съедобный витраж: как превратить обычную рыбу в гастрономическое произведение искусства

Холодное заливное — это не просто закуска, а настоящее украшение праздничного стола. Нежное филе судака, ароматный бульон и яркие акценты из клюквы и лимона создают вкус, который запомнится вашим гостям надолго.

Ингредиенты

Филе судака — 1 кг

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Душистый перец — 2 горошины

Желатин — 2 ст. л.

Вода — 1 л

Клюква — 20 г (свежая или замороженная)

Лимон — 20 г

Укроп — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Очищенные морковь и лук залейте холодной водой, добавьте лавровый лист. Доведите до кипения и варите 10-12 минут на среднем огне. Залейте желатин холодной водой согласно инструкции на упаковке и оставьте для набухания.

Филе судака нарежьте кусочками по 5 см, добавьте в бульон. Убавьте огонь до минимума, добавьте душистый перец и соль. Варите 20 минут, снимая пену. Удалите лавровый лист и готовьте ещё 10 минут. Достаньте рыбу и морковь из бульона. Рыбу очистите от костей, морковь нарежьте колечками. Лук не понадобится. Клюкву разморозьте, лимон нарежьте дольками, укроп промойте и обсушите.

Тщательно процедите бульон через марлю в 3 слоя — это гарантирует идеальную прозрачность. Набухший желатин растопите на медленном огне, не доводя до кипения. Процедите и смешайте с бульоном.

В формы выложите рыбу, морковь, клюкву, лимон и укроп. Аккуратно залейте бульоном и уберите в холодильник на 3 часа до полного застывания.