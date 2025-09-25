Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:18

Птицы одобрили: в моду вошёл принт, который раньше стеснялись стирать

В Екатеринбурге представили одежду с "голубиным" принтом на удачу

В Екатеринбурге девелоперская компания "Свобода Мысли" представила коллекцию одежды с принтами, напоминающими следы голубиного помета. Необычная идея вдохновлена старой народной приметой: если птица "отметилась" — это к деньгам и удаче.

Философия проекта

Авторы проекта подчеркивают, что в коллекции важен не столько внешний эффект, сколько скрытый смысл.

"Чаще пугает не само пятно, а то, что о тебе подумают другие. Мы хотели показать, что свобода начинается именно там, где заканчиваются чужие ожидания", — пояснили представители застройщика.

От страха к свободе

Концепция родилась из размышлений о том, как люди боятся казаться неопрятными в глазах окружающих. Создатели решили превратить этот страх в художественное и философское высказывание — и сделали из "неловкости" символ свободы и удачи.

