В маленькой коммуне во Франции прошёл турнир, где поросячий визг решает, кто победит

Кто бы мог подумать, что визг свиньи способен стать главным событием целого фестиваля? А ведь именно так происходит во французской коммуне Три-сюр-Баиз, где уже десятилетиями собираются любители сельских традиций, юмора и ярких представлений. Там прошёл необычный конкурс — чемпионат по имитации поросячьего визга, который стал центральной частью 42-го фестиваля свиней, известного под названием Pourcailhade.

Битва титанов: действующий чемпион против новых соперников

В этом году зрителей ждало особенно напряжённое состязание. На сцену вернулся легендарный Ноэль Жаме — действующий чемпион мира по свиному крику. Прошлый год он пропустил, и его возвращение добавило остроты конкуренции. Вызов титулованному мастеру бросила группа из дюжины бретонцев с шуточным названием "Маленькие бретонские поросята". Они появились в свиных костюмах и уже с утра создавали атмосферу веселья на улицах города.

Не менее серьёзным конкурентом оказалась команда Cho-Ri-Zo, которая в прошлом году завоевала главный приз. Таким образом, интрига сохранялась до последних выступлений: кто же окажется сильнее — чемпион или новые фавориты?

Как выбирали победителей

Жюри не ограничивалось только оценкой реалистичности визга. Учитывались костюмы, артистизм и реакция публики. Такой подход превращал соревнование не просто в "конкурс голосов", а в целое театрализованное шоу.

Благодаря точному попаданию в образ и эффектному выступлению победителем снова стал Ноэль Жаме. Второе место заняла команда Cho-Ri-Zo, а третьими оказались "Маленькие бретонские поросята".

Приз зрительских симпатий, который определялся "аплодиметром", достался супружеской паре из департамента Жер.

"Это не просто смешное состязание, а праздник творчества и традиций", — отмечают организаторы.

Развлечения для всех

Конечно, визг свиней — лишь часть программы. Гости фестиваля могли принять участие в гонках поросят, соревнованиях по метанию мягкой игрушки в виде свинки, а также в конкурсе по поеданию кровяной колбасы. Всё это превращало день в яркое событие для жителей и туристов.

Любопытный факт

Конкурс по поросячьему визгу впервые провели ещё в 1975 году, и с тех пор он стал визитной карточкой фестиваля. Организацией мероприятия занимается Ассоциация торговцев и ремесленников коммуны при поддержке местных жителей. Главная цель праздника — сохранить сельскохозяйственные традиции региона и подарить гостям заряд позитива.