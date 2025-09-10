Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хирурги в операционной
Хирурги в операционной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:30

Отторжение побеждено: генетически модифицированная почка свиньи – новый шанс для пациентов с почечной недостаточностью

Ксенотрансплантация почки: генетически модифицированная свинья дарит надежду на будущее

67-летний американец Тим Эндрюс стал первым человеком в мире, прожившим более шести месяцев после пересадки почки от генетически модифицированной свиньи. Его история стала настоящим прорывом в области ксенотрансплантации — технологии пересадки органов животных людям. Как сообщает служба новостей Nature, этот случай подтверждает, что такие операции могут перестать быть экспериментом и со временем стать частью практической медицины.

Новый рекорд в ксенотрансплантации

Эндрюс страдал от терминальной стадии почечной недостаточности и более двух лет проходил регулярный диализ. В январе он перенёс пересадку свиной почки, после чего впервые за долгое время смог обходиться без искусственного очищения крови. С тех пор прошло более полугода, и трансплантат продолжает функционировать.

Почему первые полгода так важны

По словам специалистов, именно первые месяцы после операции считаются наиболее критичными.

"Шесть месяцев — это невероятное достижение. Первые шесть месяцев — это период наивысшего риска для пациента и трансплантата. Возможные осложнения включают анемию и отторжение трансплантата, когда иммунная система атакует новый орган. Шестимесячная отметка свидетельствует о том, что всё прошло чрезвычайно успешно. Достижение 12 месяцев будет ещё одним важным этапом и фантастическим результатом", — отметил хирург-трансплантолог Уэйн Хоторн из Сиднейского университета.

Для медицины это означает, что риск отторжения постепенно снижается, а значит, выживаемость пациентов в будущем может расти.

Уникальные модификации

Почка, пересаженная Эндрюсу, была создана биотехнологической компанией eGenesis из Кембриджа (Массачусетс).

Геном донора подвергся трём видам изменений:

  • удалены три антигена, вызывающих агрессивное отторжение у людей;
  • добавлены семь человеческих генов, снижающих воспаление и риск кровотечений;
  • деактивированы ретровирусы, которые потенциально могли бы активироваться в человеческом организме.

Такая комбинация сделала орган максимально совместимым с телом человека.

Опыт предыдущих пациентов

До Эндрюса самым долгоживущим человеком с пересаженной свиной почкой была 53-летняя американка Тована Луни. Она прожила с трансплантатом четыре месяца и девять дней, однако в итоге орган пришлось удалить из-за признаков отторжения.

Новый рекорд, установленный Эндрюсом, внушает оптимизм и показывает, что генетические модификации позволяют значительно продлить срок службы свиных органов в человеческом организме.

Шаг в сторону будущей медицины

История Эндрюса стала одним из важнейших аргументов в пользу дальнейшего развития ксенотрансплантации. Для миллионов людей с тяжёлыми заболеваниями почек это может означать появление нового шанса на жизнь. Если ближайшие годы покажут стабильные результаты, свиные органы смогут частично решить проблему острой нехватки доноров.

Три интересных факта

  1. Каждый год в мире около 1,5 миллиона человек нуждаются в пересадке почки, но лишь 10% получают донорский орган.
  2. Первые попытки ксенотрансплантации предпринимались ещё в 1960-х годах, но все заканчивались быстрым отторжением из-за несовместимости.
  3. Свиньи считаются наиболее подходящими донорами для людей из-за сходного размера органов и схожей физиологии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

25 млн долларов на бурение: международная экспедиция изучает древний водоносный слой сегодня в 6:24

Международная экспедиция рискует: зачем учёные бурят дно Атлантики спустя 50 лет после открытия

Международная экспедиция исследует гигантский подводный пресноводный резервуар у берегов США, обнаруженный 50 лет назад. Объём 2800 км³ может решить проблему дефицита воды, но добыча угрожает экосистемам и требует новых законов.

Читать полностью » 14-килограммовые лапы и прыжки по пляжу: история самой долгой мистификации США сегодня в 5:21

Гигантские следы на пляже Флориды: что скрывали 35-сантиметровые отпечатки 40 лет — правда шокировала учёных

В 1948 году гигантские трёхпалые следы на пляже Флориды породили легенду о 4-метровом существе. Разгадка мистификации, которая 40 лет обманывала учёных, шокирует до сих пор.

Читать полностью » Как узнать версию Android или iOS на смартфоне — инструкция сегодня в 4:26

Две системы стали похожи как близнецы — вот как быстро понять, что у вас в руках

Android и iOS становятся всё более похожими, но определить систему на смартфоне можно за пару минут. Рассказываем, как это сделать без ошибок.

Читать полностью » Магнитные микророботы на основе сперматозоидов протестированы в модели матки — исследование Университета Твенте сегодня в 3:31

Человечество получило новый инструмент против бесплодия — он выглядит неожиданно

Учёные создали сперматоботов на основе бычьих сперматозоидов и уже научились управлять ими магнитным полем. Теперь они могут изменить медицину будущего.

Читать полностью » Опрос Live Science: лишь 13% респондентов уверены, что ИИ улучшит жизнь сегодня в 2:22

Сотни голосов против ИИ: неожиданный результат опроса взорвал обсуждения

Опрос показал: лишь 13% людей доверяют ИИ, большинство же относятся к нему с осторожностью и сомнениями. Почему так мало веры в будущее технологий?

Читать полностью » Нейробиологи картировали 600 тысяч клеток мозга мышей и уточнили процесс принятия решений сегодня в 1:29

Решения в мозге рождаются раньше, чем мы думаем — новая карта доказала это

От разрушения айсбергов и картирования мозга до поиска инопланетной жизни — самые яркие открытия недели, которые меняют наше представление о мире.

Читать полностью » Магнитные поля после Большого взрыва оказались сопоставимы с электрической активностью мозга — вывод учёных сегодня в 0:22

Первые мгновения Вселенной скрывают тайну магнитизма, сравнимого с мыслью человека

Новое исследование показало, что первые магнитные поля Вселенной были в миллиарды раз слабее магнита на холодильнике — и сопоставимы с мозговой активностью.

Читать полностью » Учёные обнаружили, что микроРНК регулирует восстановление почечных тканей при диабете вчера в 23:49

Молекула в крови предупреждает о сбое почек — шанс избежать таблеточной жизни

Учёные открыли биомаркер miR-423-5p, который защищает почки и обещает прорыв в лечении хронических болезней. Раннее обнаружение рисков теперь возможно?

Читать полностью »

Новости
Еда

Горшочки в микроволновке с мясом и картофелем получаются сочными по рецепту кулинарных экспертов
Дом

Компактные люстры для малогабаритных квартир и их основные преимущества
Еда

Химия приготовления: соль повышает температуру кипения и защищает яйца от вытекания
Туризм

Розовая долина Каппадокии выделяется уникальным цветом скал на закате
Садоводство

Экологи отмечают пользу компостных ям для переработки отходов и удобрения почвы в Приамурье
Красота и здоровье

Невролог Демьяновская: 20-30 минут сна днём защищают от нейродегенеративных заболеваний
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Ширвиндт рассказала о разводе с Михаилом и объяснила причины разрыва
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала комплекс утренних упражнений вместо кофе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet