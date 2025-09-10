Отторжение побеждено: генетически модифицированная почка свиньи – новый шанс для пациентов с почечной недостаточностью
67-летний американец Тим Эндрюс стал первым человеком в мире, прожившим более шести месяцев после пересадки почки от генетически модифицированной свиньи. Его история стала настоящим прорывом в области ксенотрансплантации — технологии пересадки органов животных людям. Как сообщает служба новостей Nature, этот случай подтверждает, что такие операции могут перестать быть экспериментом и со временем стать частью практической медицины.
Новый рекорд в ксенотрансплантации
Эндрюс страдал от терминальной стадии почечной недостаточности и более двух лет проходил регулярный диализ. В январе он перенёс пересадку свиной почки, после чего впервые за долгое время смог обходиться без искусственного очищения крови. С тех пор прошло более полугода, и трансплантат продолжает функционировать.
Почему первые полгода так важны
По словам специалистов, именно первые месяцы после операции считаются наиболее критичными.
"Шесть месяцев — это невероятное достижение. Первые шесть месяцев — это период наивысшего риска для пациента и трансплантата. Возможные осложнения включают анемию и отторжение трансплантата, когда иммунная система атакует новый орган. Шестимесячная отметка свидетельствует о том, что всё прошло чрезвычайно успешно. Достижение 12 месяцев будет ещё одним важным этапом и фантастическим результатом", — отметил хирург-трансплантолог Уэйн Хоторн из Сиднейского университета.
Для медицины это означает, что риск отторжения постепенно снижается, а значит, выживаемость пациентов в будущем может расти.
Уникальные модификации
Почка, пересаженная Эндрюсу, была создана биотехнологической компанией eGenesis из Кембриджа (Массачусетс).
Геном донора подвергся трём видам изменений:
- удалены три антигена, вызывающих агрессивное отторжение у людей;
- добавлены семь человеческих генов, снижающих воспаление и риск кровотечений;
- деактивированы ретровирусы, которые потенциально могли бы активироваться в человеческом организме.
Такая комбинация сделала орган максимально совместимым с телом человека.
Опыт предыдущих пациентов
До Эндрюса самым долгоживущим человеком с пересаженной свиной почкой была 53-летняя американка Тована Луни. Она прожила с трансплантатом четыре месяца и девять дней, однако в итоге орган пришлось удалить из-за признаков отторжения.
Новый рекорд, установленный Эндрюсом, внушает оптимизм и показывает, что генетические модификации позволяют значительно продлить срок службы свиных органов в человеческом организме.
Шаг в сторону будущей медицины
История Эндрюса стала одним из важнейших аргументов в пользу дальнейшего развития ксенотрансплантации. Для миллионов людей с тяжёлыми заболеваниями почек это может означать появление нового шанса на жизнь. Если ближайшие годы покажут стабильные результаты, свиные органы смогут частично решить проблему острой нехватки доноров.
Три интересных факта
- Каждый год в мире около 1,5 миллиона человек нуждаются в пересадке почки, но лишь 10% получают донорский орган.
- Первые попытки ксенотрансплантации предпринимались ещё в 1960-х годах, но все заканчивались быстрым отторжением из-за несовместимости.
- Свиньи считаются наиболее подходящими донорами для людей из-за сходного размера органов и схожей физиологии.
