Отторжение побеждено: генетически модифицированная почка свиньи – новый шанс для пациентов с почечной недостаточностью

67-летний американец Тим Эндрюс стал первым человеком в мире, прожившим более шести месяцев после пересадки почки от генетически модифицированной свиньи. Его история стала настоящим прорывом в области ксенотрансплантации — технологии пересадки органов животных людям. Как сообщает служба новостей Nature, этот случай подтверждает, что такие операции могут перестать быть экспериментом и со временем стать частью практической медицины.

Новый рекорд в ксенотрансплантации

Эндрюс страдал от терминальной стадии почечной недостаточности и более двух лет проходил регулярный диализ. В январе он перенёс пересадку свиной почки, после чего впервые за долгое время смог обходиться без искусственного очищения крови. С тех пор прошло более полугода, и трансплантат продолжает функционировать.

Почему первые полгода так важны

По словам специалистов, именно первые месяцы после операции считаются наиболее критичными.

"Шесть месяцев — это невероятное достижение. Первые шесть месяцев — это период наивысшего риска для пациента и трансплантата. Возможные осложнения включают анемию и отторжение трансплантата, когда иммунная система атакует новый орган. Шестимесячная отметка свидетельствует о том, что всё прошло чрезвычайно успешно. Достижение 12 месяцев будет ещё одним важным этапом и фантастическим результатом", — отметил хирург-трансплантолог Уэйн Хоторн из Сиднейского университета.

Для медицины это означает, что риск отторжения постепенно снижается, а значит, выживаемость пациентов в будущем может расти.

Уникальные модификации

Почка, пересаженная Эндрюсу, была создана биотехнологической компанией eGenesis из Кембриджа (Массачусетс).

Геном донора подвергся трём видам изменений:

удалены три антигена, вызывающих агрессивное отторжение у людей;

добавлены семь человеческих генов, снижающих воспаление и риск кровотечений;

деактивированы ретровирусы, которые потенциально могли бы активироваться в человеческом организме.

Такая комбинация сделала орган максимально совместимым с телом человека.

Опыт предыдущих пациентов

До Эндрюса самым долгоживущим человеком с пересаженной свиной почкой была 53-летняя американка Тована Луни. Она прожила с трансплантатом четыре месяца и девять дней, однако в итоге орган пришлось удалить из-за признаков отторжения.

Новый рекорд, установленный Эндрюсом, внушает оптимизм и показывает, что генетические модификации позволяют значительно продлить срок службы свиных органов в человеческом организме.

Шаг в сторону будущей медицины

История Эндрюса стала одним из важнейших аргументов в пользу дальнейшего развития ксенотрансплантации. Для миллионов людей с тяжёлыми заболеваниями почек это может означать появление нового шанса на жизнь. Если ближайшие годы покажут стабильные результаты, свиные органы смогут частично решить проблему острой нехватки доноров.

