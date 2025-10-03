Один прокол — сожаление на всю жизнь: вот чем опасен подростковый пирсинг
Украшения на теле давно стали частью молодежной культуры, но желание подростка проколоть нос, ухо или бровь может вызвать у родителей тревогу. Как отметила в беседе с EcoSever врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева, категорические запреты редко помогают.
"Можно доводить информацию, это будет более правильно. Объяснять, чем это может закончиться, чтобы осознанно принимать решение", — считает дерматолог.
Что важно учитывать при пирсинге
По словам специалиста, сама процедура неопасна, если проводится в условиях медицинского учреждения.
"Не просто пойти самому себя кольнуть или в непонятном месте. Здесь должно быть доверие, если уж хотят делать, должны идти в медицинское учреждение с лицензиями. Все остальное… может внести инфекцию, которая будет сопровождать всю жизнь", — объяснила Скорогудаева.
Ключевая угроза — риск заражения, если пирсинг сделан в сомнительных условиях или без соблюдения стерильности.
Аргументы против
Врач отметила, что помимо медицинских рисков стоит учитывать и социальный фактор.
"Возрастных ограничений нет. Надо объяснять, что мода меняется. Они сначала делают, а потом понимают, что пирсинг может помешать в дальнейшем", — добавила эксперт.
Мода на украшения проходит быстро, и решение, принятое в подростковом возрасте, может обернуться сожалением во взрослом.
Как лучше действовать родителям
• не запрещать категорично, а обсуждать последствия
• объяснять риски заражения и долгосрочные последствия
• напоминать о быстроменяющихся трендах
• при согласии — настаивать на медицинском учреждении с лицензией
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru