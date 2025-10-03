Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org/ by Charlzfru is licensed under public domain
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:51

Один прокол — сожаление на всю жизнь: вот чем опасен подростковый пирсинг

Дерматолог Скорогудаева объяснила, как родителям реагировать на желание подростка сделать пирсинг

Украшения на теле давно стали частью молодежной культуры, но желание подростка проколоть нос, ухо или бровь может вызвать у родителей тревогу. Как отметила в беседе с EcoSever врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева, категорические запреты редко помогают.

"Можно доводить информацию, это будет более правильно. Объяснять, чем это может закончиться, чтобы осознанно принимать решение", — считает дерматолог.

Что важно учитывать при пирсинге

По словам специалиста, сама процедура неопасна, если проводится в условиях медицинского учреждения.

"Не просто пойти самому себя кольнуть или в непонятном месте. Здесь должно быть доверие, если уж хотят делать, должны идти в медицинское учреждение с лицензиями. Все остальное… может внести инфекцию, которая будет сопровождать всю жизнь", — объяснила Скорогудаева.

Ключевая угроза — риск заражения, если пирсинг сделан в сомнительных условиях или без соблюдения стерильности.

Аргументы против

Врач отметила, что помимо медицинских рисков стоит учитывать и социальный фактор.

"Возрастных ограничений нет. Надо объяснять, что мода меняется. Они сначала делают, а потом понимают, что пирсинг может помешать в дальнейшем", — добавила эксперт.

Мода на украшения проходит быстро, и решение, принятое в подростковом возрасте, может обернуться сожалением во взрослом.

Как лучше действовать родителям

• не запрещать категорично, а обсуждать последствия
• объяснять риски заражения и долгосрочные последствия
• напоминать о быстроменяющихся трендах
• при согласии — настаивать на медицинском учреждении с лицензией

