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Вкусный тёртый пирог с вишней: простой рецепт для домашнего приготовления
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Подробный рецепт тёртого пирога с хрустящей крошкой и сочной вишней: идеальный десерт к чаю

Вкусный тёртый пирог с вишней: простой рецепт для домашнего приготовления

В Германии этот десерт называется "штрейзель", но нашим хозяйкам больше по душе название "тёртый пирог".

Для начинки используется вишня без косточек. Несмотря на сложное название, этот пирог готовится довольно просто и не требует большого количества ингредиентов.

Для приготовления вам понадобятся:

  • Мука 150 г + 60 г для крошки
  • Творог 100 г
  • Сливочное масло 90-100 г
  • Сахар 150 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Ванильный сахар 8 г
  • Разрыхлитель 5 г
  • Соль — щепотка
  • Вишня без косточек 300 г
  • Кукурузный крахмал 1 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Размягчённое сливочное масло смешайте с 50 г сахара, щепоткой соли и ванильным сахаром. Взбивайте смесь миксером до светлого и воздушного состояния.
  2. Добавьте творог и яйцо, перемешайте до однородности.
  3. В отдельной миске соедините 150 г муки с разрыхлителем и постепенно вмешивайте эту смесь в творожное тесто.
  4. Замесите густое тесто руками, заверните его в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 30 минут.
  5. Для начинки удалите косточки из вишен и дайте стечь лишнему соку.
  6. Приготовьте крошку: смешайте 40 г тёплого сливочного масла, 40 г сахара и 60 г муки, растирайте руками до образования крошки.
  7. Выложите охлаждённое тесто в форму для выпекания, на дно которой застелен пергамент. Сделайте небольшие бортики по краям, наколите тесто вилкой и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
  8. Смешайте вишню с крахмалом и сахаром, выложите начинку на остывшую основу пирога, посыпьте сверху крошкой.
  9. Выпекайте пирог еще 30-35 минут, включая верхний и нижний тэн духовки.

После выпекания дайте пирогу остыть и аккуратно извлеките его из формы.

Приятного аппетита!

Фото: flickr.com/Ginny (CC BY-SA 2.0 license)

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