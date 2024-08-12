Подробный рецепт тёртого пирога с хрустящей крошкой и сочной вишней: идеальный десерт к чаю

В Германии этот десерт называется "штрейзель", но нашим хозяйкам больше по душе название "тёртый пирог".
Для начинки используется вишня без косточек. Несмотря на сложное название, этот пирог готовится довольно просто и не требует большого количества ингредиентов.
Для приготовления вам понадобятся:
- Мука 150 г + 60 г для крошки
- Творог 100 г
- Сливочное масло 90-100 г
- Сахар 150 г
- Яйцо 1 шт.
- Ванильный сахар 8 г
- Разрыхлитель 5 г
- Соль — щепотка
- Вишня без косточек 300 г
- Кукурузный крахмал 1 ст. л.
Процесс приготовления:
- Размягчённое сливочное масло смешайте с 50 г сахара, щепоткой соли и ванильным сахаром. Взбивайте смесь миксером до светлого и воздушного состояния.
- Добавьте творог и яйцо, перемешайте до однородности.
- В отдельной миске соедините 150 г муки с разрыхлителем и постепенно вмешивайте эту смесь в творожное тесто.
- Замесите густое тесто руками, заверните его в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Для начинки удалите косточки из вишен и дайте стечь лишнему соку.
- Приготовьте крошку: смешайте 40 г тёплого сливочного масла, 40 г сахара и 60 г муки, растирайте руками до образования крошки.
- Выложите охлаждённое тесто в форму для выпекания, на дно которой застелен пергамент. Сделайте небольшие бортики по краям, наколите тесто вилкой и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
- Смешайте вишню с крахмалом и сахаром, выложите начинку на остывшую основу пирога, посыпьте сверху крошкой.
- Выпекайте пирог еще 30-35 минут, включая верхний и нижний тэн духовки.
После выпекания дайте пирогу остыть и аккуратно извлеките его из формы.
Приятного аппетита!
Фото: flickr.com/Ginny (CC BY-SA 2.0 license)
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