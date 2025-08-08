Природа — 5 звёзд, сервис — минус два: что не так с отдыхом в Пицунде

Живописная природа, сосновые рощи и море, наполненное йодом — всё это когда-то делало Пицунду одним из самых притягательных курортов на Черном море. Но сегодня всё чаще вместо восторгов звучат разочарованные отзывы.

Российские туристы всё активнее делятся негативным опытом отдыха в Пицунде, и если ситуация не изменится, регион рискует потерять туристический поток в ближайшие годы.

Туристы жалуются: "Как будто вернулись в СССР"

Как отмечает портал RuSamara, отдыхающие едины в оценке:

"Природа — великолепна, но всё остальное — будто остановилось лет на 40 назад".

Основные претензии:

Устаревшая инфраструктура: многие пансионаты, столовые и жилые корпуса не ремонтировались со времён СССР;

Слабый уровень сервиса: персонал часто не обучен работе с туристами, а качество услуг не соответствует ценам;

Ограниченная зона досуга: туристическая жизнь фактически сосредоточена лишь на двух улицах — Агрбе и Гочуа. Там можно найти сувениры и кое-какие развлечения, но этого явно недостаточно для полноценного курорта.

Эффект — отток и отказ от повторных поездок

Многие туристы, столкнувшись с реалиями Пицунды, откровенно заявляют, что возвращаться не планируют.

"Впечатление — как будто попал в санаторий 1986 года. Природа не вытягивает всё остальное", — пишут в соцсетях.

Такой отзыв может показаться единичным, но массовость недовольства уже начинает влиять на репутацию региона.

Что стоит на кону?

Если тенденция сохранится, Пицунда рискует:

потерять репутацию курортного направления;

недополучить высокий сезонный доход от туризма;

остаться вне конкурентной гонки с Сочи, Кабардинкой или даже внутренними курортами России.

Возможен ли перезапуск?

Эксперты считают: потенциал у Пицунды огромный, но без вложений и системной модернизации — не обойтись. Уникальные природные условия требуют сопровождения качественным сервисом и удобной инфраструктурой.

Пока этого нет — турист уезжает разочарованным, даже если приехал за морем и воздухом.