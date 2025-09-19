Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
пикап
пикап
Олег Белов Опубликована 19.09.2025 в 10:29

Машины для бездорожья буксуют на старте — спрос уехал в Китай

Автостат: продажи пикапов в России в августе 2025 года упали на 40%

Рынок пикапов в России в августе 2025 года показал резкое падение. По данным агентства "Автостат", продажи составили всего 1,67 тыс. машин, что на 40% меньше, чем за тот же месяц годом ранее. Такой спад особенно заметен, поскольку сегмент пикапов всегда оставался нишевым и зависел от стабильного спроса со стороны ограниченной аудитории.

Лидеры продаж августа

  • Great Wall Poer - 203 шт. (сохраняет лидерство в сегменте);
  • УАЗ "Пикап" - 200 шт. (единственный российский игрок в топе);
  • JAC T9 - 197 шт.;
  • Changan Hunter Plus - 161 шт.;
  • RAM 1500 - 161 шт.

Разрыв между тремя первыми моделями минимален, что говорит о высокой конкуренции в сегменте.

Тенденции рынка

  1. Сегмент остаётся нишевым. Пикапы традиционно покупают либо для работы, либо для активного отдыха — массовым этот класс в России так и не стал.
  2. Китайские бренды усиливают позиции. Они вытесняют традиционных игроков, предлагая более современное оснащение и конкурентные цены.
  3. Российский рынок теряет долю. УАЗ "Пикап" удерживает позиции, но даже он отстаёт от лидеров из Китая.
  4. Спрос сокращается. Общие экономические факторы и ограниченный выбор моделей ведут к падению продаж.

Плюсы и минусы сегмента пикапов

Плюсы Минусы
Высокая проходимость и надёжность Снижение спроса и продаж
Универсальность — работа и отдых Высокая стоимость владения
Наличие новых китайских моделей Ограниченный выбор в России
Имиджевые качества автомобиля Слабая развитость инфраструктуры для владельцев пикапов

Сравнение: лидеры сегмента

Модель Продажи в августе 2025 Особенности
Great Wall Poer 203 Современный дизайн, хороший набор опций
УАЗ "Пикап" 200 Надёжность, отечественное производство
JAC T9 197 Сбалансированная цена и оснащение
Changan Hunter Plus 161 Новичок с амбициями, агрессивное продвижение
RAM 1500 161 Импортный премиальный пикап, ограниченные поставки

Советы покупателям

  1. При выборе пикапа учитывайте цели: для города он будет избыточен, а для активного отдыха или работы — оптимален.
  2. Сравните китайские модели с УАЗ: первые дают больше комфорта, но отечественный пикап проще и дешевле в обслуживании.
  3. Обратите внимание на доступность сервисов и запчастей: у китайских марок сеть пока развивается.
  4. Рассмотрите вторичный рынок — пикапы там часто в хорошем состоянии благодаря прочной конструкции.

Мифы и правда

  • Миф: пикапы — это только рабочие машины.
    Правда: сегодня многие покупают их для отдыха, путешествий и статуса.

  • Миф: китайские пикапы ненадёжны.
    Правда: последние модели демонстрируют высокий уровень качества и оснащения.

  • Миф: падение спроса означает исчезновение сегмента.
    Правда: пикапы останутся, но будут нишевым продуктом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать пикап ради "моды".
    Последствие: высокая стоимость владения без практической пользы.
    Альтернатива: кроссовер или внедорожник для города.

  • Ошибка: игнорировать расходы на обслуживание.
    Последствие: дорогой ремонт и дефицит запчастей.
    Альтернатива: заранее уточнять наличие сервисов и деталей.

  • Ошибка: ориентироваться только на цену.
    Последствие: можно выбрать модель с ограниченной поддержкой.
    Альтернатива: оценивать весь цикл владения — от покупки до перепродажи.

FAQ

Почему продажи пикапов падают быстрее, чем у легковых машин?
Потому что сегмент нишевый, а экономические факторы сильнее бьют по дорогим и "необязательным" автомобилям.

Какой пикап выгоднее купить в 2025 году?
Для практичности — УАЗ, для комфорта — китайские модели, для имиджа — RAM.

Стоит ли ждать новых моделей?
Да, китайские бренды активно расширяют линейку, и в 2026 году могут появиться новые варианты.

Исторический контекст

Пикапы в России никогда не были массовыми. В 2000-х основными игроками были УАЗ и японские бренды, позже их вытеснили американские и китайские модели. С 2022 года, после ухода западных производителей, сегмент стал зависеть от поставок из Китая. К 2025 году спрос снизился, но интерес к пикапам как к нишевому классу остался.

А что если…

А что если российские производители начнут развивать новые пикапы? Это могло бы укрепить позиции отечественного автопрома и дать рынку больше стабильности. Пока же единственным представителем остаётся УАЗ.

Итог

Продажи пикапов в России упали на 40% в августе 2025 года. Лидером остаётся Great Wall Poer, но отрыв от УАЗ и JAC минимален. Китайские бренды прочно закрепились в сегменте, а российский рынок демонстрирует сжатие спроса.

И три факта напоследок:

  1. В августе 2025 года продано всего 1,67 тыс. пикапов.
  2. УАЗ "Пикап" остаётся единственным отечественным игроком в сегменте.
  3. Китайские марки (Great Wall, JAC, Changan) заняли ключевые позиции.

