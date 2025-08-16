Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mercedes X-Class
Mercedes X-Class
© commons.wikimedia.org by Matti Blume is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:26

Продажи пикапов в России обвалились — лидер тоже не удержался от падения

JAC стал лидером рынка пикапов в России в июле 2025 года — «Автостат»

В июле 2025 года в России продали всего 1811 новых пикапов — это на 31% меньше, чем за тот же месяц годом ранее, сообщили в "Автостате". Падение продаж продолжается уже пять месяцев подряд — с марта.

Лидеры брендов

Первое место по количеству проданных машин удержал китайский JAC — 412 автомобилей, что на 25% меньше, чем в июле 2024 года. Его доля на рынке составила 23%.
Следом расположились:

  • Great Wall — 320 шт. (-41%);
  • УАЗ — 253 шт. (-21%);
  • Sollers — 211 шт. (-30%);
  • Changan — 160 шт. (-52%).

Самые популярные модели июля

По итогам месяца пятёрка лидеров среди моделей выглядела так:

  • УАЗ "Пикап" — 253 шт.
  • JAC T9 — 251 шт.
  • Great Wall Poer — 224 шт.
  • RAM 1500 — 158 шт.
  • Changan Hunter Plus — 157 шт.

Итоги за семь месяцев

С января по июль 2025 года россияне приобрели 11 883 новых пикапа — на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики отмечают, что снижение спроса стало устойчивым трендом, и перелома пока не наблюдается.

Для сравнения — рынок США

В Соединённых Штатах пикапы по-прежнему занимают лидирующие позиции в продажах. Абсолютным чемпионом остаётся Ford F-Series — в июле 2025 года он разошёлся тиражом более 73 000 экземпляров. В топ-10 также вошёл ещё один пикап — Toyota Tacoma, занявший пятое место с результатом свыше 26 000 проданных машин за месяц.

Такое различие в динамике продаж между Россией и США эксперты объясняют разными предпочтениями покупателей и уровнем развития сегмента пикапов на каждом из рынков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи электромобилей в России выросли в июле 2025 года впервые за 13 месяцев — Автостат сегодня в 1:12

Российский рынок электрокаров ожил — июль удивил даже скептиков

В июле продажи электромобилей в России впервые за год выросли, а лидерство неожиданно перешло к китайскому бренду Zeekr.

Читать полностью » Доля оригинальных автозапчастей для иномарок в России снизилась до 20% — сегодня в 0:47

Владельцев Toyota, Kia и Hyundai ждёт непростой выбор — оригинальные детали на исходе

В России стремительно падает доля оригинальных автозапчастей, и их место занимают аналоги. Почему рынок меняется и что ждет владельцев иномарок?

Читать полностью » Гиперкар Czinger 21C установил пять рекордов на автодромах Калифорнии за неделю сегодня в 0:24

Пять рекордов за неделю — как гиперкар Czinger поставил автоспорт на уши

Один гиперкар, пять рекордов, пять дней и сотни километров между трассами — Czinger 21C доказал, что скорость и надёжность могут идти рука об руку.

Читать полностью » Как продлить срок эксплуатации автомобиля: рекомендации вчера в 23:54

Как сэкономить на ремонте? Откажитесь от этих 5 привычек за рулём

Вы уверены, что правильно следите за авто? Автослесарь раскрыл 5 вредных привычек, которые медленно убивают машину. Проверьте, не совершаете ли вы этих ошибок!

Читать полностью » Мифы о безопасности автомобилей: исследование от автоэкспертов вчера в 23:45

Разоблачение: почему механика не всегда экономит

Оказывается, "механика" не всегда экономичнее, а полный привод — не гарантия безопасности. Автомеханик развеивает 5 популярных мифов, которые могут дорого вам обойтись.

Читать полностью » Механическая коробка передач: 5 ошибок водителей, ведущих к поломке вчера в 22:36

Механика под угрозой: какие действия водителей приводят к катастрофе

Вы уверены, что правильно управляете "механикой"? Автомеханик назвал топ-5 ошибок, которые губят коробку передач. Узнайте, как продлить её жизнь и избежать дорогого ремонта.

Читать полностью » Подписка на автомобиль: скрытые платежи и условия вчера в 22:27

Подписка на авто: почему вы платите больше, чем думаете

Владелец автосалона раскрыл правду о подписке на машины. Почему долгосрочная аренда может оказаться дороже кредита и какие подводные камни скрывают договоры?

Читать полностью » Новый порядок медосвидетельствования на опьянение вступит в силу в России с 1 сентября 2025 года вчера в 21:20

Проверка на опьянение меняется: эти нюансы могут сыграть против вас

С сентября 2025 года в РФ вступает в силу новый порядок медосвидетельствования. Рассказываем, что изменится и какие нюансы теперь учтены в процедуре.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить яблочное желе в домашних условиях
Спорт и фитнес

Учёные назвали пять упражнений для набора мышц и снижения веса у женщин
Авто и мото

Очередь на Xiaomi YU7 2026 в Китае достигла 59 недель ожидания
Дом

Как выбрать аквариум или террариум для интерьера квартиры
Питомцы

Потеря внимания со стороны хозяина может вызвать агрессию у кошки
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Энистон рассказала Vanity Fair, как обустроила дом для защиты и уюта
Садоводство

Урожай ровных огурцов: используйте древесную золу – простой способ подкормки
ДФО

Визит Путина в Магадан: ключевые объекты посещения и планы на будущее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru