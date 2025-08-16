Продажи пикапов в России обвалились — лидер тоже не удержался от падения
В июле 2025 года в России продали всего 1811 новых пикапов — это на 31% меньше, чем за тот же месяц годом ранее, сообщили в "Автостате". Падение продаж продолжается уже пять месяцев подряд — с марта.
Лидеры брендов
Первое место по количеству проданных машин удержал китайский JAC — 412 автомобилей, что на 25% меньше, чем в июле 2024 года. Его доля на рынке составила 23%.
Следом расположились:
- Great Wall — 320 шт. (-41%);
- УАЗ — 253 шт. (-21%);
- Sollers — 211 шт. (-30%);
- Changan — 160 шт. (-52%).
Самые популярные модели июля
По итогам месяца пятёрка лидеров среди моделей выглядела так:
- УАЗ "Пикап" — 253 шт.
- JAC T9 — 251 шт.
- Great Wall Poer — 224 шт.
- RAM 1500 — 158 шт.
- Changan Hunter Plus — 157 шт.
Итоги за семь месяцев
С января по июль 2025 года россияне приобрели 11 883 новых пикапа — на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики отмечают, что снижение спроса стало устойчивым трендом, и перелома пока не наблюдается.
Для сравнения — рынок США
В Соединённых Штатах пикапы по-прежнему занимают лидирующие позиции в продажах. Абсолютным чемпионом остаётся Ford F-Series — в июле 2025 года он разошёлся тиражом более 73 000 экземпляров. В топ-10 также вошёл ещё один пикап — Toyota Tacoma, занявший пятое место с результатом свыше 26 000 проданных машин за месяц.
Такое различие в динамике продаж между Россией и США эксперты объясняют разными предпочтениями покупателей и уровнем развития сегмента пикапов на каждом из рынков.
