Продажи пикапов в России обвалились — лидер тоже не удержался от падения

В июле 2025 года в России продали всего 1811 новых пикапов — это на 31% меньше, чем за тот же месяц годом ранее, сообщили в "Автостате". Падение продаж продолжается уже пять месяцев подряд — с марта.

Лидеры брендов

Первое место по количеству проданных машин удержал китайский JAC — 412 автомобилей, что на 25% меньше, чем в июле 2024 года. Его доля на рынке составила 23%.

Следом расположились:

Great Wall — 320 шт. (-41%);

УАЗ — 253 шт. (-21%);

Sollers — 211 шт. (-30%);

Changan — 160 шт. (-52%).

Самые популярные модели июля

По итогам месяца пятёрка лидеров среди моделей выглядела так:

УАЗ "Пикап" — 253 шт.

JAC T9 — 251 шт.

Great Wall Poer — 224 шт.

RAM 1500 — 158 шт.

Changan Hunter Plus — 157 шт.

Итоги за семь месяцев

С января по июль 2025 года россияне приобрели 11 883 новых пикапа — на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики отмечают, что снижение спроса стало устойчивым трендом, и перелома пока не наблюдается.

Для сравнения — рынок США

В Соединённых Штатах пикапы по-прежнему занимают лидирующие позиции в продажах. Абсолютным чемпионом остаётся Ford F-Series — в июле 2025 года он разошёлся тиражом более 73 000 экземпляров. В топ-10 также вошёл ещё один пикап — Toyota Tacoma, занявший пятое место с результатом свыше 26 000 проданных машин за месяц.

Такое различие в динамике продаж между Россией и США эксперты объясняют разными предпочтениями покупателей и уровнем развития сегмента пикапов на каждом из рынков.