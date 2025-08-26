Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
УАЗ Пикап
УАЗ Пикап
© commons.wikimedia.org by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:54

Пикап или тюрьма на колесах? Узнайте, где вас ждут неожиданные ограничения

Штрафы для владельцев пикапов: что нужно знать о дорожных правилах

Планируете приобрести мощный пикап, например, Dodge Ram? Важно знать, где вы сможете на нём ездить без проблем. Давайте разберемся в актуальных правилах и запретах для грузовых автомобилей.

Генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России заявио, что все зависит от технических характеристик вашего пикапа. Согласно пункту 9.4 Правил дорожного движения (ПДД), грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн разрешается занимать крайнюю левую полосу только для поворота налево или разворота на дорогах с тремя и более полосами.

Запреты на движение

Не забывайте, что дорожный знак 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" действует для грузовых автомобилей и составов с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (если на знаке не указана другая масса).

Кроме того, согласно постановлению Правительства Москвы от 22 августа 2011 года № 379-ПП, с 7:00 до 23:00 ограничен въезд и движение по территории города для грузового транспорта с грузоподъемностью более 1 тонны в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК). А в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и по самой МКАД — для автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

Перед тем как выехать на дороге, обязательно ознакомьтесь с актуальными правилами, чтобы избежать неприятных ситуаций. Ваш пикап может стать отличным помощником, но только если вы будете следовать установленным ограничениям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоп-сигналы горят даже без нажатия педали: но эта функция в авто хранит неожиданный секрет сегодня в 15:34

Многие водители уверены, что автохолд работает как ручник. Но правда о системе Auto Hold function на светофоре окажется неожиданной.

Читать полностью » В Госдуме рассмотрят инициативу о бесплатном проезде школьников сегодня в 15:18

Родители вздохнут свободнее: школьникам предложили бесплатный проезд

Бесплатный проезд в транспорте могут получить все школьники страны. Но коснётся ли инициатива привычных маршруток?

Читать полностью » В Санкт-Петербурге в сентябре начнётся серийное производство Lada Iskra 2026 сегодня в 15:13

Северная столица готовит сюрприз: новая Lada выходит на конвейер уже этой осенью

В сентябре в Санкт-Петербурге стартует серийное производство Lada Iskra 2026: от седана до SW Cross, с планом собрать четыре тысячи машин.

Читать полностью » Opel отказалась от перехода на электромобили к 2028 году сегодня в 14:49

Opel передумал: почему электрическое будущее отменили в последний момент

Opel пересмотрела планы: полный отказ от ДВС к 2028 году отменён, компания оставит бензиновые модели и сделает ставку на гибкость производства.

Читать полностью » Россиянин взял Jetta VS5 в каршеринге и удивился: мотор тянет, но испытание на лежачих провалено сегодня в 13:57

Jetta VS5 — новый кроссовер на рынке каршеринга. Открывает ли он мир Volkswagen или скрывает недостатки? Узнайте из нашего анализа!

Читать полностью » Осенью 2025 года автопроизводители начнут массово отменять скидки на новые автомобили сегодня в 13:01

Автомобилей меньше, ценники выше: почему скидки исчезают именно сейчас и что это значит для рынка

С сентября автопроизводители начнут отменять скидки: запасы прошлогодних машин почти исчерпаны, и цены на автомобили постепенно пойдут вверх.

Читать полностью » В Минздраве опровергли сообщения о новых правилах для автомобилистов с сентября сегодня в 12:29

Права могут аннулировать из-за популярного диагноза: как изменится жизнь водителей

Право на руль могут отобрать не только за нарушение правил. С 2027 года судьбу водителя решит медицинское заключение.

Читать полностью » Автопроизводитель Omoda сообщил о бесплатной замене рулевой накладки и подушки безопасности в РФ сегодня в 13:01

Руль с секретом: как пластик может повлиять на работу подушки безопасности

Omoda объявила отзыв в России: бесплатно заменят накладку рулевого колеса вместе с подушкой безопасности водителя.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Медики из Уфы объяснили, почему пивной алкоголизм развивается незаметно
Еда

El Español: тёмный шоколад с какао от 70% полезен для сердца, памяти и настроения
Наука и технологии

Череп из пещеры Петралона датирован 400 000 лет — учёные рассматривают хронологию заселения Европы
Садоводство

ФНС: сараи, теплицы и бани до 50 кв. м освободили от налога на имущество
Дом

Белый уксус и сода помогают убрать запах плесени с полотенец
Питомцы

Полиция Астрахани нашла похищенного породистого шпица и вернула хозяйке
Наука и технологии

Астрономы обнаружили невидимый объект, который бросает вызов существующим классификациям
ПФО

В гордуме предложили выдавать продуктовые наборы будущим контрактникам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru