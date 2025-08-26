Пикап или тюрьма на колесах? Узнайте, где вас ждут неожиданные ограничения

Планируете приобрести мощный пикап, например, Dodge Ram? Важно знать, где вы сможете на нём ездить без проблем. Давайте разберемся в актуальных правилах и запретах для грузовых автомобилей.

Генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России заявио, что все зависит от технических характеристик вашего пикапа. Согласно пункту 9.4 Правил дорожного движения (ПДД), грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн разрешается занимать крайнюю левую полосу только для поворота налево или разворота на дорогах с тремя и более полосами.

Запреты на движение

Не забывайте, что дорожный знак 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" действует для грузовых автомобилей и составов с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (если на знаке не указана другая масса).

Кроме того, согласно постановлению Правительства Москвы от 22 августа 2011 года № 379-ПП, с 7:00 до 23:00 ограничен въезд и движение по территории города для грузового транспорта с грузоподъемностью более 1 тонны в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК). А в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и по самой МКАД — для автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

Перед тем как выехать на дороге, обязательно ознакомьтесь с актуальными правилами, чтобы избежать неприятных ситуаций. Ваш пикап может стать отличным помощником, но только если вы будете следовать установленным ограничениям.