Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:48

Романтика на колёсах разбивается о штрафы: поездка в кузове пикапа оборачивается ловушкой

МВД: за поездку в кузове пикапа без оборудования водителю грозит штраф от 1000 рублей

Поездка в открытом кузове пикапа кажется многим романтикой, навеянной кадрами из фильмов о сельской Америке. Но в реальности подобное развлечение может обернуться штрафом и проблемами с безопасностью. Российское законодательство в этом вопросе не оставляет сомнений: пассажиры в кузове без специальных условий — нарушение.

Почему это кажется привлекательным

Пикап ассоциируется с атмосферой свободы и приключений. Открытый кузов позволяет почувствовать ветер и увидеть дорогу с необычного ракурса. Но если в кино это выглядит эффектно, то в жизни подобная поездка несет реальную угрозу пассажирам. Ни подушек безопасности, ни защиты кузов не обеспечивает, а любое резкое торможение превращается в риск для здоровья.

Как устроено в разных странах

Законы в мире различаются. В некоторых штатах США и странах Латинской Америки допустима перевозка людей в кузове, но только с оговорками:

  1. пассажиру должно быть не меньше 18 лет.

  2. должны быть установлены стационарные сиденья и ремни.

  3. передвигаться можно лишь по сельским дорогам или вне города.

В других регионах такие поездки полностью запрещены. Штрафы при этом серьезные, а в случае ДТП ответственность ложится на водителя.

Российские правила

В России ПДД однозначны: перевозка людей в кузове грузовика возможна только при наличии сидений и ремней безопасности. В противном случае действует статья 12.23 КоАП. Штраф для водителя составляет 1000 рублей. За перевозку детей наказание жестче — 3000 рублей. А если в кузове оказывается девять и более пассажиров без категории "D", взыскание доходит до 5000 рублей.

Сравнение

Страна / регион Допустимость поездки Условия Штрафы
США (часть штатов) Разрешено Только взрослые, сельские дороги, сиденья и ремни До нескольких сотен долларов
США (другие штаты) Запрещено Нет Жесткие денежные штрафы
Россия Частично разрешено Только при оборудованных местах и ремнях 1000-5000 рублей
Латинская Америка Нередко разрешено Зависит от страны, возрастные ограничения Разные суммы

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой убедитесь, что кузов оборудован сиденьями и ремнями.

  2. Не перевозите детей в кузове — это всегда нарушение.

  3. Изучите региональные законы: в некоторых сельхоззонах возможны исключения.

  4. Если хотите романтики — лучше использовать внедорожные туры или аттракционы, где поездка организована безопасно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадить пассажира в открытый кузов.

  • Последствие: штраф, риск травмы или ДТП.

  • Альтернатива: использовать пикап только для грузов, а для поездки пассажиров — оборудовать кабину или установить сиденья с ремнями.

А что если…

А если поехать в кузове всего пару километров по деревне? Даже короткая поездка остается нарушением, если кузов не оборудован. Кроме того, статистика ДТП показывает: чаще всего травмы случаются именно на коротких дистанциях, когда водитель уверен в безопасности.

Мифы и правда

  • Миф: "В деревне можно кататься без проблем".
    Правда: закон действует одинаково, независимо от местности.

  • Миф: "Если есть кресла и ремни, можно везти детей".
    Правда: перевозка несовершеннолетних в кузове запрещена полностью.

  • Миф: "Пара минут поездки не страшна".
    Правда: даже при коротком маршруте риск аварии сохраняется.

3 интересных факта

  1. В США пикапы входят в топ-3 самых продаваемых автомобилей.

  2. Первые правила, ограничивающие перевозку пассажиров в кузове, появились еще в 1970-е годы.

  3. В России большинство пикапов используют в сельском хозяйстве и строительстве, а не как семейный транспорт.

