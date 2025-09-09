Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
УАЗ Пикап
УАЗ Пикап
© commons.wikimedia.org by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0
Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована вчера в 1:27

Российские пикапы теряют позиции: неожиданно вышли в топ другие бренды

Продажи пикапов в России в августе 2025 года упали на 40% — Автостат

В августе 2025 года российский рынок пикапов показал значительное снижение. По данным аналитического агентства "Автостат", за месяц было реализовано всего 1668 новых автомобилей этого сегмента. Это на 40% меньше, чем в августе прошлого года, и на 8% ниже июльского результата (1811 машин).

Эксперты подчеркивают, что падение спроса продолжается уже полгода подряд — начиная с марта.

Кто удержал лидерство

Несмотря на общую стагнацию рынка, отдельные бренды продолжают бороться за позиции. Лидером августа стал китайский производитель Great Wall, реализовавший 353 пикапа. За ним следуют:

  • JAC — 312 автомобилей
  • УАЗ — 200 автомобилей
  • Sollers — 189 автомобилей
  • Changan — 166 автомобилей

Топ-5 моделей августа

По популярности среди покупателей выделились следующие модели:

  • Great Wall Poer — 203 единицы
  • УАЗ "Пикап" — 200 единиц
  • JAC T9 — 197 единиц
  • RAM 1500 — 161 единица
  • Changan Hunter Plus — 161 единица

Итоги за восемь месяцев

С января по август 2025 года в России было продано 13 552 пикапа. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Таким образом, российский рынок пикапов продолжает терять позиции, а спад выглядит устойчивой тенденцией, а не краткосрочным колебанием.

