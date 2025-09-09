Российские пикапы теряют позиции: неожиданно вышли в топ другие бренды
В августе 2025 года российский рынок пикапов показал значительное снижение. По данным аналитического агентства "Автостат", за месяц было реализовано всего 1668 новых автомобилей этого сегмента. Это на 40% меньше, чем в августе прошлого года, и на 8% ниже июльского результата (1811 машин).
Эксперты подчеркивают, что падение спроса продолжается уже полгода подряд — начиная с марта.
Кто удержал лидерство
Несмотря на общую стагнацию рынка, отдельные бренды продолжают бороться за позиции. Лидером августа стал китайский производитель Great Wall, реализовавший 353 пикапа. За ним следуют:
- JAC — 312 автомобилей
- УАЗ — 200 автомобилей
- Sollers — 189 автомобилей
- Changan — 166 автомобилей
Топ-5 моделей августа
По популярности среди покупателей выделились следующие модели:
- Great Wall Poer — 203 единицы
- УАЗ "Пикап" — 200 единиц
- JAC T9 — 197 единиц
- RAM 1500 — 161 единица
- Changan Hunter Plus — 161 единица
Итоги за восемь месяцев
С января по август 2025 года в России было продано 13 552 пикапа. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Таким образом, российский рынок пикапов продолжает терять позиции, а спад выглядит устойчивой тенденцией, а не краткосрочным колебанием.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru