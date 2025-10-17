Китайцы вытеснили УАЗ: рынок пикапов в России перевернулся с ног на голову

Продажи пикапов в России заметно просели. По данным аналитиков, в сентябре 2025 года дилеры реализовали 1652 новых автомобиля этого типа — почти на 40% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Тенденция снижения наблюдается уже семь месяцев подряд — с марта, и пока не видно признаков восстановления интереса покупателей к этому сегменту.

Почему рынок пикапов теряет позиции

Специалисты связывают спад продаж с несколькими факторами. Во-первых, это постепенный рост цен, вызванный увеличением себестоимости импортных машин и сложностями с логистикой. Во-вторых, ограниченные поставки оригинальных запчастей и аксессуаров, которые влияют на обслуживание и владение такими автомобилями. Кроме того, часть автолюбителей переориентировалась на кроссоверы, которые сегодня доступны в большем количестве и обладают схожими характеристиками комфорта и проходимости.

"Падение продаж пикапов фиксируется уже семь месяцев подряд, то есть с марта", — сообщили в "Автостате".

Кто удерживает лидерство

Несмотря на общее снижение, в рейтинге продаж появились интересные перестановки. Лидером сентября стал китайский JAC, реализовавший 429 автомобилей, из которых 327 пришлись на модель T9. На втором месте расположился Great Wall - 247 машин. Замыкает тройку RAM (202 шт.), который официально не представлен в России, но пользуется устойчивым спросом среди поклонников мощных американских автомобилей.

Далее следуют Changan (179 шт.) и Sollers (168 шт.). Примечательно, что впервые в топ-5 не вошёл УАЗ, уступив привычные позиции новым игрокам рынка. Его модель "Пикап" заняла лишь пятую строчку с результатом 132 проданных экземпляра.

Сравнение самых популярных моделей

Модель пикапа Продажи в сентябре 2025 года JAC T9 327 RAM 1500 202 Great Wall Poer 200 Changan Hunter Plus 176 УАЗ "Пикап" 132

Итоги за девять месяцев

За январь-сентябрь 2025 года в России продано 15,2 тысячи новых пикапов, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты ожидают, что по итогам года рынок вряд ли выйдет на положительную динамику, хотя в отдельных регионах спрос сохраняется благодаря корпоративным закупкам.

А что если спрос восстановится

Если рынок начнёт оживать, это, скорее всего, произойдёт благодаря расширению модельного ряда китайских производителей. Уже сейчас несколько брендов планируют вывести на российский рынок новые версии своих популярных моделей — с улучшенным оснащением, увеличенной грузоподъёмностью и более современными системами безопасности.

Кроме того, ожидается, что отечественные компании активнее займутся модернизацией своих моделей, чтобы конкурировать с иностранными аналогами. Например, УАЗ уже тестирует обновлённые версии "Пикапа" с улучшенной шумоизоляцией и новым интерьером.

Плюсы и минусы пикапов в российских условиях

Плюсы Минусы Высокая проходимость и надёжность Повышенный расход топлива Вместительный кузов Сложности с парковкой в городе Возможность эксплуатации в тяжёлых условиях Более высокая стоимость обслуживания Популярность у бизнеса и фермеров Ограниченный выбор моделей и комплектаций

Как выбрать пикап

Определитесь с задачами. Если автомобиль нужен для работы, стоит выбрать модель с усиленной подвеской и полным приводом. Для личного пользования подойдут версии с улучшенным комфортом и мультимедийными системами. Учитывайте доступность сервисов. Перед покупкой убедитесь, что в вашем регионе есть сертифицированный сервис выбранного бренда и возможность заказать оригинальные запчасти. Сравните оснащение. Китайские пикапы сегодня часто предлагают больше опций за те же деньги — например, камеры кругового обзора, климат-контроль и кожаный салон. Проверьте грузоподъёмность. Этот параметр напрямую влияет на безопасность и долговечность автомобиля при интенсивной эксплуатации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбор пикапа по внешнему виду, без учёта технических характеристик.

Последствие: быстрое изнашивание узлов при активной работе.

Альтернатива: ориентироваться на параметры подвески, клиренса и типа привода.

• Ошибка: экономия на сервисе и замена деталей неоригинальными аналогами.

Последствие: снижение надёжности и стоимости машины при перепродаже.

Альтернатива: использовать сертифицированные запчасти, особенно для моделей с турбодвигателями.

• Ошибка: покупка подержанного пикапа без диагностики.

Последствие: скрытые повреждения рамы или трансмиссии.

Альтернатива: обращаться в официальный дилерский центр для проверки по базам и осмотра на подъемнике.

Мифы и правда

Миф: пикап — исключительно рабочая машина.

Правда: современные модели предлагают уровень комфорта не хуже внедорожников среднего класса. Миф: китайские пикапы ненадёжны.

Правда: последние поколения от JAC, Changan и Great Wall показали хорошую выносливость и оснащение на уровне японских аналогов. Миф: пикапы не подходят для города.

Правда: модели с укороченной базой и автоматической коробкой передач вполне удобны в городском потоке.

Интересные факты

• В некоторых регионах России пикапы активно используют коммунальные службы — благодаря высокой грузоподъёмности и простоте обслуживания.

• В Казахстане и Монголии рынок пикапов, напротив, растёт: туда экспортируют часть машин, произведённых для России.

• RAM 1500, несмотря на отсутствие официальных поставок, стабильно удерживает место в тройке лидеров продаж благодаря параллельному импорту.

Исторический контекст

Пикапы появились на российском рынке в середине 1990-х, когда УАЗ впервые представил собственную версию лёгкого грузовика для фермеров и строителей. Позже сегмент активно развивался благодаря притоку японских моделей — Toyota Hilux и Mitsubishi L200. В 2010-х на смену пришли китайские бренды, сделав пикапы более доступными, но конкуренция с SUV постепенно вытеснила этот класс на периферию рынка.