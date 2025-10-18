Пикапы тают на глазах: кто реально держит рынок в своих руках
С начала 2025 года рынок пикапов в России демонстрирует устойчивое снижение. По данным аналитиков, сентябрь не принес положительных изменений: всего 1 652 автомобиля этой категории нашли новых владельцев, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Специалисты отмечают, что спрос падает уже с марта, и тенденция сохраняется седьмой месяц подряд.
Снижение интереса к пикапам
Рынок новых пикапов в России постепенно сужается. Снижение продаж связано не только с экономическими факторами, но и с изменением потребительских предпочтений. Многие покупатели стали отдавать предпочтение более компактным или универсальным автомобилям, оставляя пикапы на втором плане.
В условиях общего спада усиливается конкуренция между брендами. В сентябре лидером продаж стала китайская марка JAC, чьи пикапы приобрели 429 человек. Прежний лидер — Great Wall - с результатом 247 единиц опустился на вторую позицию.
Неожиданностью стала третья строчка рейтинга, занятая американским брендом RAM, который продал 202 пикапа, несмотря на отсутствие официальных продаж на российском рынке. На четвёртом и пятом местах оказались китайский Changan с 179 автомобилями и отечественный Sollers - 168. Эксперты обращают внимание, что впервые в пятёрке лидеров не оказалось моделей УАЗа.
Популярные модели
Среди отдельных моделей новые предпочтения покупателей также отражают перемены на рынке. Лидером стал JAC T9 с 327 проданными автомобилями. Второе место занял RAM 1500, все 202 машины которого нашли своих владельцев. Третье место занял прошлогодний бестселлер Great Wall Poer - 200 автомобилей. Четвёртое и пятое места занимают Changan Hunter Plus (176) и УАЗ "Пикап" (132).
Динамика продаж показывает, что покупатели начали проявлять интерес к более мощным и престижным моделям, а массовые бюджетные пикапы теряют позиции. Этот сдвиг частично объясняет появление RAM в лидерах, несмотря на отсутствие официального представительства бренда в стране.
Сравнение брендов и моделей
|Бренд/Модель
|Продажи в сентябре 2025
|Изменение к сентябрю 2024
|JAC T9
|327
|-40% по рынку
|RAM 1500
|202
|Новинка в рейтинге
|Great Wall Poer
|200
|Снижение
|Changan Hunter Plus
|176
|-
|УАЗ "Пикап"
|132
|-
Советы шаг за шагом при выборе пикапа
-
Определите цели покупки: для работы, путешествий или городских поездок.
-
Сравните модели по грузоподъёмности и габаритам.
-
Обратите внимание на стоимость обслуживания и доступность запчастей.
-
Проверьте наличие сервисной поддержки и гарантийных программ.
-
Оцените реальные отзывы владельцев, особенно если бренд не представлен официально.
Ошибки и альтернативы
Ошибка: покупка пикапа только из-за популярности модели.
Последствие: завышенные расходы на обслуживание и низкая практичность.
Альтернатива: выбор модели, учитывающей реальные потребности и экономику эксплуатации.
Ошибка: игнорирование технических характеристик при выборе.
Последствие: неудобства при перевозке грузов или длительных поездках.
Альтернатива: заранее оценить грузоподъёмность и комфорт для пассажиров.
А что если…
Если тенденция снижения продаж пикапов продолжится, рынок будет постепенно консолидироваться, а лидеры сегмента будут активно продвигать премиальные или специализированные модели. Появление RAM в топ-3 может стать сигналом для других зарубежных брендов, рассматривающих нишу без официального представительства.
Плюсы и минусы пикапов
|Плюсы
|Минусы
|Высокая грузоподъёмность
|Высокий расход топлива
|Универсальность в поездках
|Большие габариты для города
|Надёжность и долговечность
|Высокая цена при комплектации
|Престиж и статус
|Ограниченная манёвренность
FAQ
Как выбрать пикап для города?
Ориентируйтесь на компактные модели с умеренным расходом топлива и хорошей манёвренностью.
Сколько стоит обслуживание популярных моделей?
Цены зависят от бренда и наличия официального сервиса. Китайские модели обычно дешевле, премиальные американские — дороже.
Что лучше: бюджетный пикап или премиальный?
Выбор зависит от целей: работа и перевозки → бюджетный, престиж и комфорт → премиальный.
Мифы и правда
Миф: пикапы только для работы на стройке.
Правда: современные модели подходят для путешествий, активного отдыха и семейных поездок.
Миф: зарубежные бренды всегда недоступны без официального дилера.
Правда: некоторые модели находят покупателей через неофициальные каналы, как RAM 1500.
Миф: все пикапы одинаковы.
Правда: различия в грузоподъёмности, комплектации и комфорте делают каждый бренд уникальным.
Интересные факты
-
В сентябре RAM 1500 продал все 202 автомобиля без официального представительства.
-
JAC T9 стал лидером не только по продажам, но и по интересу в онлайн-обзорах.
-
УАЗ "Пикап" впервые не попал в топ-5 по месячным продажам в России.
Исторический контекст
Пикапы всегда были нишевым сегментом российского рынка. В 2010-х годах сегмент рос благодаря спросу на универсальные внедорожники и грузопассажирские автомобили. Однако экономические колебания, рост конкуренции со стороны кроссоверов и изменение потребительских предпочтений постепенно сокращают объём рынка. Появление иностранных брендов через неофициальные каналы показывает глобализацию автомобильного сегмента и смещение интересов к более премиальным моделям.
За первые девять месяцев 2025 года россияне приобрели 15,2 тысячи новых пикапов, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
