Пикапы тают на глазах: кто реально держит рынок в своих руках

С начала 2025 года рынок пикапов в России демонстрирует устойчивое снижение. По данным аналитиков, сентябрь не принес положительных изменений: всего 1 652 автомобиля этой категории нашли новых владельцев, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Специалисты отмечают, что спрос падает уже с марта, и тенденция сохраняется седьмой месяц подряд.

Снижение интереса к пикапам

Рынок новых пикапов в России постепенно сужается. Снижение продаж связано не только с экономическими факторами, но и с изменением потребительских предпочтений. Многие покупатели стали отдавать предпочтение более компактным или универсальным автомобилям, оставляя пикапы на втором плане.

В условиях общего спада усиливается конкуренция между брендами. В сентябре лидером продаж стала китайская марка JAC, чьи пикапы приобрели 429 человек. Прежний лидер — Great Wall - с результатом 247 единиц опустился на вторую позицию.

Неожиданностью стала третья строчка рейтинга, занятая американским брендом RAM, который продал 202 пикапа, несмотря на отсутствие официальных продаж на российском рынке. На четвёртом и пятом местах оказались китайский Changan с 179 автомобилями и отечественный Sollers - 168. Эксперты обращают внимание, что впервые в пятёрке лидеров не оказалось моделей УАЗа.

Популярные модели

Среди отдельных моделей новые предпочтения покупателей также отражают перемены на рынке. Лидером стал JAC T9 с 327 проданными автомобилями. Второе место занял RAM 1500, все 202 машины которого нашли своих владельцев. Третье место занял прошлогодний бестселлер Great Wall Poer - 200 автомобилей. Четвёртое и пятое места занимают Changan Hunter Plus (176) и УАЗ "Пикап" (132).

Динамика продаж показывает, что покупатели начали проявлять интерес к более мощным и престижным моделям, а массовые бюджетные пикапы теряют позиции. Этот сдвиг частично объясняет появление RAM в лидерах, несмотря на отсутствие официального представительства бренда в стране.

Сравнение брендов и моделей

Бренд/Модель Продажи в сентябре 2025 Изменение к сентябрю 2024 JAC T9 327 -40% по рынку RAM 1500 202 Новинка в рейтинге Great Wall Poer 200 Снижение Changan Hunter Plus 176 - УАЗ "Пикап" 132 -

Советы шаг за шагом при выборе пикапа

Определите цели покупки: для работы, путешествий или городских поездок. Сравните модели по грузоподъёмности и габаритам. Обратите внимание на стоимость обслуживания и доступность запчастей. Проверьте наличие сервисной поддержки и гарантийных программ. Оцените реальные отзывы владельцев, особенно если бренд не представлен официально.

Ошибки и альтернативы

Ошибка: покупка пикапа только из-за популярности модели.

Последствие: завышенные расходы на обслуживание и низкая практичность.

Альтернатива: выбор модели, учитывающей реальные потребности и экономику эксплуатации.

Ошибка: игнорирование технических характеристик при выборе.

Последствие: неудобства при перевозке грузов или длительных поездках.

Альтернатива: заранее оценить грузоподъёмность и комфорт для пассажиров.

А что если…

Если тенденция снижения продаж пикапов продолжится, рынок будет постепенно консолидироваться, а лидеры сегмента будут активно продвигать премиальные или специализированные модели. Появление RAM в топ-3 может стать сигналом для других зарубежных брендов, рассматривающих нишу без официального представительства.

Плюсы и минусы пикапов

Плюсы Минусы Высокая грузоподъёмность Высокий расход топлива Универсальность в поездках Большие габариты для города Надёжность и долговечность Высокая цена при комплектации Престиж и статус Ограниченная манёвренность

FAQ

Как выбрать пикап для города?

Ориентируйтесь на компактные модели с умеренным расходом топлива и хорошей манёвренностью.

Сколько стоит обслуживание популярных моделей?

Цены зависят от бренда и наличия официального сервиса. Китайские модели обычно дешевле, премиальные американские — дороже.

Что лучше: бюджетный пикап или премиальный?

Выбор зависит от целей: работа и перевозки → бюджетный, престиж и комфорт → премиальный.

Мифы и правда

Миф: пикапы только для работы на стройке.

Правда: современные модели подходят для путешествий, активного отдыха и семейных поездок.

Миф: зарубежные бренды всегда недоступны без официального дилера.

Правда: некоторые модели находят покупателей через неофициальные каналы, как RAM 1500.

Миф: все пикапы одинаковы.

Правда: различия в грузоподъёмности, комплектации и комфорте делают каждый бренд уникальным.

Интересные факты

В сентябре RAM 1500 продал все 202 автомобиля без официального представительства. JAC T9 стал лидером не только по продажам, но и по интересу в онлайн-обзорах. УАЗ "Пикап" впервые не попал в топ-5 по месячным продажам в России.

Исторический контекст

Пикапы всегда были нишевым сегментом российского рынка. В 2010-х годах сегмент рос благодаря спросу на универсальные внедорожники и грузопассажирские автомобили. Однако экономические колебания, рост конкуренции со стороны кроссоверов и изменение потребительских предпочтений постепенно сокращают объём рынка. Появление иностранных брендов через неофициальные каналы показывает глобализацию автомобильного сегмента и смещение интересов к более премиальным моделям.

За первые девять месяцев 2025 года россияне приобрели 15,2 тысячи новых пикапов, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.