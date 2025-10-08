Город против бездорожья: какие пикапы покорили Бразилию и почему Fiat Strada снова на троне
Рынок пикапов в Бразилии в этом году переживает настоящий подъем. Если еще недавно этот сегмент считался нишевым, то теперь каждая пятая машина, проданная в стране, — именно пикап. В сентябре их доля на рынке приблизилась к 20%, а общее число продаж достигло 231 370 единиц. По сравнению с августом рост составил внушительные 25%, а в годовом выражении — 2,2%.
Кто на вершине
Абсолютным лидером остается Fiat Strada — компактный, но выносливый пикап, который давно стал любимцем бразильцев. В сентябре было продано 13 876 машин. Несмотря на небольшое снижение интереса по сравнению с прошлым годом, Strada удерживает лидерство уже несколько лет подряд. Второе место у Volkswagen Saveiro, показавшего лучший результат с 2014 года: свыше 8 тысяч проданных экземпляров за месяц. Для модели с почти двадцатилетней историей это настоящее возвращение в форму.
Среднеразмерные пикапы
Сегмент среднеразмерных моделей в сентябре буквально ожил. Fiat Toro, переживший неудачный август, вернул себе уверенные позиции. После выхода обновленной версии продажи выросли до 5174 машин — это максимум за год. Его главные конкуренты, Chevrolet Montana и Ram Rampage, уступили менее сотни автомобилей. Соперничество между ними становится все острее — каждая мелочь, будь то цена, экономичность или мультимедиа, может повлиять на выбор покупателя.
Большие игроки
Среди полноразмерных моделей по-прежнему лидирует Toyota Hilux - легендарный пикап, известный своей надежностью. Однако сентябрь стал для него не самым удачным: продажи снизились на 20% по сравнению с прошлым годом. Это первый серьезный спад для модели за последние годы. На фоне падения Hilux укрепляют позиции конкуренты — Ford Ranger и Chevrolet S10. Оба показали лучшие месячные результаты 2025 года. Особенно успешным стал Ranger, который после рестайлинга получил новый дизельный мотор и усовершенствованную подвеску.
Mitsubishi Triton тоже на подъеме — третий месяц подряд ему удается преодолевать отметку в тысячу проданных машин. Для японской марки это рекорд и сигнал того, что интерес к классическим "рабочим лошадкам" в Бразилии сохраняется.
Кто остался в тени
Не всем удалось воспользоваться рыночным оживлением. Nissan Frontier и Fiat Titano остаются в нижней части рейтинга: менее 400 и 700 машин соответственно. Зато новые игроки — китайские BYD Shark и GWM Poer - начинают уверенно набирать обороты. В их пользу играют привлекательная цена и современное оснащение: гибридные установки, богатые комплектации и удлиненные гарантийные сроки.
Лидеры сегмента full-size
В категории полноразмерных гигантов третий месяц подряд лидирует Ford F-150. Он стал символом американского подхода к мощи и комфорту, но теперь завоевывает и Южную Америку. Его ближайший конкурент, Ram 3500, сдал позиции: объем продаж заметно снизился. Еще хуже дела у Chevrolet Silverado, реализовавшего меньше половины того, что продал Ford.
Любопытно, что даже GMC Hummer EV, официально не представленный в Бразилии, сумел найти покупателя. Этот электрический монстр подтверждает интерес бразильцев к электромобилям, даже в сегменте пикапов.
Сравнение лидеров
|Модель
|Продажи в сентябре
|Изменение к 2024 г.
|Особенности
|Fiat Strada
|13 876
|-3%
|Легкость, экономичность
|VW Saveiro
|8 014
|+5%
|Лучший результат за 10 лет
|Fiat Toro
|5 174
|+12%
|Обновление модели
|Toyota Hilux
|3 980
|-20%
|Потеря позиций
|Ford Ranger
|3 700
|+15%
|Новый двигатель
|Chevrolet S10
|3 600
|+10%
|Рост продаж
|Mitsubishi Triton
|1 050
|+8%
|Третий рекорд подряд
Как выбрать подходящий пикап
-
Определите назначение. Для города и легких грузов подойдут компактные Strada или Saveiro.
-
Оцените мощность. Для регулярных поездок за город лучше рассматривать Hilux, Ranger или S10.
-
Проверьте расход топлива. Новые гибридные версии китайских Poer и Shark могут стать неожиданно выгодной альтернативой.
-
Уточните гарантию. Некоторые производители, например BYD, предлагают расширенные условия обслуживания.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка пикапа без учета длины кузова.
Последствие: неудобство при парковке в городе.
Альтернатива: модели типа Fiat Toro или Montana — оптимальный компромисс.
-
Ошибка: пренебрежение сервисной сетью бренда.
Последствие: проблемы с обслуживанием.
Альтернатива: выбирать марки с развитой дилерской сетью — Toyota, Ford, Chevrolet.
-
Ошибка: ставка только на дизайн.
Последствие: завышенный расход топлива и дорогой ремонт.
Альтернатива: проверенные дизельные версии Hilux или Ranger.
А что если выбрать китайца?
Если несколько лет назад китайские автомобили вызывали недоверие, то сейчас ситуация кардинально изменилась. BYD и GWM активно инвестируют в локальные сборочные площадки, предлагают расширенные гарантии и адаптируют технику под местные условия. Пикапы Poer и Shark, например, получили усиленную подвеску и системы безопасности, сравнимые с японскими аналогами. Это делает их серьезными конкурентами на рынке.
Плюсы и минусы пикапов
|Плюсы
|Минусы
|Универсальность: и для работы, и для отдыха
|Более высокий расход топлива
|Высокая проходимость
|Сложности с парковкой в городе
|Большой багажный отсек
|Дорогие шины и обслуживание
|Надежность и долговечность
|Жесткая подвеска у бюджетных моделей
FAQ
Какой пикап выбрать для города?
Лучше обратить внимание на Fiat Strada или VW Saveiro — они компактны, экономичны и легко управляются.
Какая модель оптимальна для бездорожья?
Toyota Hilux и Ford Ranger остаются эталонами проходимости.
Сколько стоит новый пикап в Бразилии?
Базовые версии начинаются примерно от 110 000 реалов, топовые Hilux и F-150 — свыше 400 000.
Мифы и правда
-
Миф: пикапы неудобны для повседневной езды.
Правда: современные модели оснащаются адаптивными подвесками и мультимедийными системами, ничуть не уступающими легковым.
-
Миф: дизель — это всегда шумно.
Правда: новые двигатели стали тише и экономичнее.
-
Миф: электрические пикапы не выживают в жарком климате.
Правда: Hummer EV и BYD Shark успешно проходят тесты при +40 °C.
3 факта о бразильском рынке
-
Пикапы составляют почти 20% всех продаж автомобилей.
-
Fiat Strada удерживает лидерство более трёх лет.
-
Бразилия стала крупнейшим рынком пикапов в Южной Америке.
Исторический контекст
Первый массовый пикап, Chevrolet 3100, появился в Бразилии в 1958 году. С тех пор эта категория стала частью национальной культуры — от фермерских хозяйств до пляжей Сан-Паулу. Сегодня пикапы не просто утилитарный транспорт, а символ практичности и статуса.
