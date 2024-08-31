Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Целые маринованные баклажаны на зиму: их удачно дополняет морковь, чеснок и пряности
  1. Главная
  2. Еда
  • Опубликована сегодня в 3:10

Маринованные баклажаны на зиму: смотрятся в банке очень красиво целиком вместе с морковью

Целые маринованные баклажаны на зиму: их удачно дополняет морковь, чеснок и пряности

Целые маринованные баклажаны — вкусный и полезный продукт, который можно приготовить на зиму.

Вам понадобятся следующие ингредиенты на одну литровую банку:

  • 1 кг маленьких баклажанов;
  • 2 столовые ложки соли;
  • 1 морковь;
  • 5-6 зубчиков чеснока;
  • несколько веточек укропа;
  • несколько веточек петрушки;
  • 700 мл воды;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 10 горошин душистого перца;
  • 1-2 сушёных лавровых листа;
  • 1 чайная ложка семян горчицы;
  • 3-5 бутонов сушёной гвоздики;
  • 100 мл 9% уксуса.

Процесс приготовления:

  1. Удалите у баклажанов кончики с обеих сторон, проколите их в нескольких местах вилкой.
  2. Налейте в кастрюлю воду, так, чтобы она покрыла все баклажаны. Доведите воду до кипения, растворите в ней половину столовой ложки соли.
  3. Проварите баклажаны в этой воде 5-6 минут. Они станут более мягкими, со слегка сморщенной кожицей.
  4. Выложите баклажаны на дуршлаг и поставьте сверху тарелку, — это поможет стечь лишней жидкости.
  5. Нарежьте морковь тонкими полосками (это можно сделать с помощью овощечистки). Крупными кусочками порежьте чеснок, зелень мелко порубите.
  6. На дно стерилизованной банки укладывайте слоями чеснок, зелень, морковь и немного баклажанов. Слои нужно повторять, пока банка не станет полной.
  7. В чистую кастрюлю налейте 700 мл воды, добавьте соль, сахар, перец, лаврушку, горчицу и гвоздику. Прокипятите полученный маринад в течение 3 минут.
  8. Влейте в маринад уксус и перемешайте. Теперь залейте баклажаны доведённым до кипения маринадом и закатайте банку.

Фото: www.public-domain-image.com/ Leon Brooks (public domain)

Мир

Египет отверг возможность присутствия Израиля в Филадельфийском коридоре

Египет отверг возможность присутствия Израиля в Филадельфийском коридоре

Присутствие израильских военных в Филадельфийском коридоре на границе между Египтом и сектором Газа неприемлемо для Каира, передает Ynet со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Египта.

Читать полностью
Страны БРИКС разработали рамочную основу по климатическим вопросам

Страны БРИКС разработали рамочную основу по климатическим вопросам

Государства БРИКС разработали рамочную основу, касающуюся климатических вопросов и устойчивого развития, в которой содержатся ключевые моменты совместной деятельности. Об этом стало известно 30 августа на сайте Министерства экономического развития России.

Читать полностью

Общество

В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов

В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов

Апробация новых стандартных учебников по истории для учащихся 5-9 классов запланирована на сентябрь этого года.

Читать полностью
Певец Юрий Лоза недоволен конкурсом

Певец Юрий Лоза недоволен конкурсом "Новая волна"

Певец Юрий Лоза объяснил, почему считает несправедливым называть "Новую волну" конкурсом.

Читать полностью

Новости