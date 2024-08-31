Маринованные баклажаны на зиму: смотрятся в банке очень красиво целиком вместе с морковью

Целые маринованные баклажаны на зиму: их удачно дополняет морковь, чеснок и пряности

Вам понадобятся следующие ингредиенты на одну литровую банку:

Целые маринованные баклажаны — вкусный и полезный продукт, который можно приготовить на зиму.

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