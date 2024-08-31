Маринованные баклажаны на зиму: смотрятся в банке очень красиво целиком вместе с морковью

Целые маринованные баклажаны — вкусный и полезный продукт, который можно приготовить на зиму.
Вам понадобятся следующие ингредиенты на одну литровую банку:
- 1 кг маленьких баклажанов;
- 2 столовые ложки соли;
- 1 морковь;
- 5-6 зубчиков чеснока;
- несколько веточек укропа;
- несколько веточек петрушки;
- 700 мл воды;
- 2 столовые ложки сахара;
- 10 горошин душистого перца;
- 1-2 сушёных лавровых листа;
- 1 чайная ложка семян горчицы;
- 3-5 бутонов сушёной гвоздики;
- 100 мл 9% уксуса.
Процесс приготовления:
- Удалите у баклажанов кончики с обеих сторон, проколите их в нескольких местах вилкой.
- Налейте в кастрюлю воду, так, чтобы она покрыла все баклажаны. Доведите воду до кипения, растворите в ней половину столовой ложки соли.
- Проварите баклажаны в этой воде 5-6 минут. Они станут более мягкими, со слегка сморщенной кожицей.
- Выложите баклажаны на дуршлаг и поставьте сверху тарелку, — это поможет стечь лишней жидкости.
- Нарежьте морковь тонкими полосками (это можно сделать с помощью овощечистки). Крупными кусочками порежьте чеснок, зелень мелко порубите.
- На дно стерилизованной банки укладывайте слоями чеснок, зелень, морковь и немного баклажанов. Слои нужно повторять, пока банка не станет полной.
- В чистую кастрюлю налейте 700 мл воды, добавьте соль, сахар, перец, лаврушку, горчицу и гвоздику. Прокипятите полученный маринад в течение 3 минут.
- Влейте в маринад уксус и перемешайте. Теперь залейте баклажаны доведённым до кипения маринадом и закатайте банку.
Фото: www.public-domain-image.com/ Leon Brooks (public domain)
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