Ошибка зимы — покупать водянистые помидоры: заготовьте их сейчас и забудьте о проблеме
Конец лета — лучшее время, чтобы сохранить вкус и аромат огорода в банках. Обычно хозяйки маринуют огурцы или перец, но не менее удачным выбором станут и помидоры.
Почему стоит заготовить томаты
Несмотря на то что в магазинах помидоры можно купить круглый год, зимой они часто разочаровывают: становятся водянистыми, без запаха и лишёнными насыщенного вкуса. Домашние заготовки решают эту проблему — вы получаете плотные, ароматные плоды, которые сохраняют витамины и полезные вещества.
Свежие летние томаты богаты ликопином, калием, витамином А и витаминами группы B. Диетологи советуют включать их в рацион постоянно, однако в холодное время года плоды из супермаркета редко бывают качественными и при этом стоят дороже. Поэтому именно конец сезона идеально подходит для того, чтобы заготовить томаты впрок.
Маринованные помидоры — альтернатива соусам
Из помидоров чаще всего делают соки, соусы или пюре. Но если замариновать их в сладко-кислой заливке с уксусом и специями, вкус будет совершенно иным. Такой рецепт не требует особых навыков и подходит даже начинающим.
Помидоры с луком в маринаде получаются хрустящими, с лёгкой пряной ноткой. Они прекрасно дополняют мясные блюда, бутерброды, салаты или могут выступать как самостоятельная закуска.
Что понадобится
- 1 кг спелых томатов;
- 1 кг лука;
- 1,5 л воды;
- 150 мл уксуса;
- 2 ст. л. соли (без горки);
- 5 ст. л. сахара;
- немного растительного масла;
- лавровый лист;
- несколько гвоздичек;
- горошины чёрного перца.
Пошаговый рецепт
-
В кастрюле закипятите воду с уксусом, солью и сахаром. Размешайте до растворения и дайте рассолу остыть.
-
Томаты вымойте и нарежьте дольками или кружками, лук — кольцами.
-
Простерилизуйте банки и уложите в них слоями помидоры с луком, добавьте специи.
-
В каждую банку влейте по ложке масла.
-
Залейте содержимое остывшим рассолом и плотно закатайте крышками.
-
На дно широкой кастрюли положите полотенце, установите банки, залейте водой на 3/4 высоты и стерилизуйте 10–15 минут после закипания.
-
Достаньте банки, переверните их вверх дном и остудите.
-
Храните заготовки в прохладной кладовой или погребе.
Такие маринованные помидоры не только сохранят летний вкус, но и станут настоящим украшением зимнего стола.
