Маринованные черри с мятой
Маринованные черри с мятой
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:28

Ошибка зимы — покупать водянистые помидоры: заготовьте их сейчас и забудьте о проблеме

Заготовки на зиму: помидоры с луком сохраняют витамины и вкус свежего урожая

Конец лета — лучшее время, чтобы сохранить вкус и аромат огорода в банках. Обычно хозяйки маринуют огурцы или перец, но не менее удачным выбором станут и помидоры.

Почему стоит заготовить томаты

Несмотря на то что в магазинах помидоры можно купить круглый год, зимой они часто разочаровывают: становятся водянистыми, без запаха и лишёнными насыщенного вкуса. Домашние заготовки решают эту проблему — вы получаете плотные, ароматные плоды, которые сохраняют витамины и полезные вещества.

Свежие летние томаты богаты ликопином, калием, витамином А и витаминами группы B. Диетологи советуют включать их в рацион постоянно, однако в холодное время года плоды из супермаркета редко бывают качественными и при этом стоят дороже. Поэтому именно конец сезона идеально подходит для того, чтобы заготовить томаты впрок.

Маринованные помидоры — альтернатива соусам

Из помидоров чаще всего делают соки, соусы или пюре. Но если замариновать их в сладко-кислой заливке с уксусом и специями, вкус будет совершенно иным. Такой рецепт не требует особых навыков и подходит даже начинающим.

Помидоры с луком в маринаде получаются хрустящими, с лёгкой пряной ноткой. Они прекрасно дополняют мясные блюда, бутерброды, салаты или могут выступать как самостоятельная закуска.

Что понадобится

  • 1 кг спелых томатов;
  • 1 кг лука;
  • 1,5 л воды;
  • 150 мл уксуса;
  • 2 ст. л. соли (без горки);
  • 5 ст. л. сахара;
  • немного растительного масла;
  • лавровый лист;
  • несколько гвоздичек;
  • горошины чёрного перца.

Пошаговый рецепт

  1. В кастрюле закипятите воду с уксусом, солью и сахаром. Размешайте до растворения и дайте рассолу остыть.

  2. Томаты вымойте и нарежьте дольками или кружками, лук — кольцами.

  3. Простерилизуйте банки и уложите в них слоями помидоры с луком, добавьте специи.

  4. В каждую банку влейте по ложке масла.

  5. Залейте содержимое остывшим рассолом и плотно закатайте крышками.

  6. На дно широкой кастрюли положите полотенце, установите банки, залейте водой на 3/4 высоты и стерилизуйте 10–15 минут после закипания.

  7. Достаньте банки, переверните их вверх дном и остудите.

  8. Храните заготовки в прохладной кладовой или погребе.

Такие маринованные помидоры не только сохранят летний вкус, но и станут настоящим украшением зимнего стола.

