Консервированные томаты
Опубликована сегодня в 15:21

Эти маринованные мпомидоры как шкатулка — внутри скрыт аромат, о котором вы не догадывались

Заготовка помидоров на зиму: проколы и чеснок обеспечивают равномерный вкус

Иногда хочется удивить семью или гостей чем-то особенным — закуской, которая не только украсит зимний стол, но и подарит новые вкусовые ощущения. Казалось бы, маринованные помидоры трудно сделать необычными, ведь рецептов великое множество. Но есть один простой приём, который меняет привычный вкус до неузнаваемости: сочетание чеснока и небольших проколов зубочисткой.

Чем этот способ отличается от привычных

Обычные рецепты предполагают, что маринад воздействует лишь на кожицу и верхние слои томата. В итоге вкус остаётся поверхностным, а мякоть внутри остаётся пресной. Проколы зубочисткой дают возможность рассолу и чесноку проникнуть вглубь, насыщая каждый кусочек плода. Томаты получаются пряными и пикантными, а не просто слегка кисловатыми.

Немного истории

Традиция добавлять в заготовки чеснок и специи уходит корнями в восточноевропейские и кавказские кухни. Там овощи редко мариновали без зелени и приправ, ведь именно они придавали закускам характер. В советские времена хозяйки начали экспериментировать: внутрь помидоров клали кусочки сладкого перца, острый чили, зелёный лук или сельдерей. Такие рецепты позволяли разнообразить вкус зимних запасов и сделать их "фирменными".

Как подготовить продукты

Чтобы заготовка удалась, важно правильно выбрать ингредиенты:

  • помидоры — около 2 кг, плотные и упругие, без трещин;
  • чеснок — примерно 10 зубчиков;
  • вода — 1,5 литра;
  • соль — 1,5 ст. ложки;
  • сахар — 6 ст. ложек;
  • уксус — 50 мл.

Этих пропорций достаточно на две банки среднего размера, но количество легко скорректировать под свой объём.

Пошаговый рецепт

  1. Тщательно вымойте помидоры в холодной воде. Переспелые плоды не подойдут: они могут потрескаться и потерять форму.

  2. На каждом томате сделайте по несколько проколов зубочисткой. Это нужно для того, чтобы чеснок и маринад оказались внутри.

  3. Сложите помидоры в чистые банки, не утрамбовывая слишком плотно.

  4. Залейте кипятком и оставьте на четверть часа. Кожица станет мягче, а плоды подготовятся к маринаду.

  5. Пока томаты прогреваются, натрите чеснок на мелкой тёрке. Так он равномерно распределится и максимально отдаст аромат.

  6. Слейте воду, добавьте в банки чеснок.

  7. В кастрюле приготовьте маринад: воду смешайте с солью и сахаром, доведите до кипения. В конце влейте уксус и снимите с огня.

  8. Залейте горячим маринадом помидоры с чесноком.

  9. Сразу закатайте крышками, переверните и укутайте полотенцем до полного остывания.

Варианты и дополнения

Эта заготовка легко подстраивается под разные вкусы. Любителям остроты можно добавить кусочек свежего чили или чайную ложку горчицы. Для насыщенного аромата используют лавровый лист, кориандр, укроп или петрушку. Те, кто предпочитает более мягкий вкус, заменяют часть уксуса лимонным соком. Сладкоежки добавляют немного мёда.

Есть и более диетические варианты: количество соли можно уменьшить, а вместо обычной использовать морскую. Такой маринад получается нежнее, но при этом сохраняет всю пряность чеснока.

