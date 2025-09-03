Маринованный перец за 15 минут: баночки улетают быстрее солёных огурцов

Маринованный перец с чесноком и петрушкой — это не просто заготовка на зиму, а настоящее украшение стола. Он добавляет свежести и яркости любому блюду, будь то повседневный ужин или праздничное застолье. Такой деликатес одинаково хорош как закуска к ракии, так и в составе лёгкого салата.

Каждая хозяйка имеет свой секрет приготовления: кто-то экспериментирует со специями, кто-то меняет пропорции, но результат всегда один — ароматная баночка, которая зимой становится особенно желанной.

Что понадобится

5 кг мясистого красного перца (болгарского или паприки)

150 мл растительного масла

250 мл винного уксуса

3 головки чеснока

1 пучок петрушки

3 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

1-2 моркови (по желанию)

1 ст. л. чёрного перца горошком

лавровый лист (по вкусу)

Процесс приготовления

Для заготовки выбирают плотные, сочные перцы, которые сохраняют вкус даже после термической обработки. Их тщательно моют, удаляют семена и плодоножки, затем нарезают на крупные куски.

В кастрюле готовят маринад: смешивают масло, уксус, соль, сахар и специи, доводят до кипения. Когда смесь закипит, её оставляют на несколько минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

Перцы опускают в горячий маринад всего на 2-3 минуты. Важно не переварить овощи: они должны лишь слегка размягчиться, сохранив упругость. После этого их вынимают и дают стечь лишней жидкости.

Закладка в банки

Чистые банки наполняют чесноком, петрушкой, по желанию добавляют морковь. Затем укладывают перцы и заливают горячим маринадом так, чтобы он полностью покрывал овощи.

Банки закрывают крышками, переворачивают вверх дном для создания вакуума и оставляют до полного остывания. Хранить такую заготовку лучше в тёмном прохладном месте.

Вариации и советы

Морковь придаёт закуске не только цвет, но и лёгкую сладость.

Душистый перец добавляет глубину вкуса.

Вместо сахара можно использовать немного мёда.

Маринованный перец прекрасно сочетается с мясом, постными блюдами вроде тушёной фасоли или печёного картофеля. Для гарантии вкуса используйте только качественный уксус и морскую соль. Если банка закрыта неплотно, лучше съесть её в течение нескольких дней.