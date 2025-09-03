Маринованный перец за 15 минут: баночки улетают быстрее солёных огурцов
Маринованный перец с чесноком и петрушкой — это не просто заготовка на зиму, а настоящее украшение стола. Он добавляет свежести и яркости любому блюду, будь то повседневный ужин или праздничное застолье. Такой деликатес одинаково хорош как закуска к ракии, так и в составе лёгкого салата.
Каждая хозяйка имеет свой секрет приготовления: кто-то экспериментирует со специями, кто-то меняет пропорции, но результат всегда один — ароматная баночка, которая зимой становится особенно желанной.
Что понадобится
- 5 кг мясистого красного перца (болгарского или паприки)
- 150 мл растительного масла
- 250 мл винного уксуса
- 3 головки чеснока
- 1 пучок петрушки
- 3 ст. л. соли
- 3 ст. л. сахара
- 1-2 моркови (по желанию)
- 1 ст. л. чёрного перца горошком
- лавровый лист (по вкусу)
Процесс приготовления
Для заготовки выбирают плотные, сочные перцы, которые сохраняют вкус даже после термической обработки. Их тщательно моют, удаляют семена и плодоножки, затем нарезают на крупные куски.
В кастрюле готовят маринад: смешивают масло, уксус, соль, сахар и специи, доводят до кипения. Когда смесь закипит, её оставляют на несколько минут, чтобы вкус стал более насыщенным.
Перцы опускают в горячий маринад всего на 2-3 минуты. Важно не переварить овощи: они должны лишь слегка размягчиться, сохранив упругость. После этого их вынимают и дают стечь лишней жидкости.
Закладка в банки
Чистые банки наполняют чесноком, петрушкой, по желанию добавляют морковь. Затем укладывают перцы и заливают горячим маринадом так, чтобы он полностью покрывал овощи.
Банки закрывают крышками, переворачивают вверх дном для создания вакуума и оставляют до полного остывания. Хранить такую заготовку лучше в тёмном прохладном месте.
Вариации и советы
- Морковь придаёт закуске не только цвет, но и лёгкую сладость.
- Душистый перец добавляет глубину вкуса.
- Вместо сахара можно использовать немного мёда.
Маринованный перец прекрасно сочетается с мясом, постными блюдами вроде тушёной фасоли или печёного картофеля. Для гарантии вкуса используйте только качественный уксус и морскую соль. Если банка закрыта неплотно, лучше съесть её в течение нескольких дней.
