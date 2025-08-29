Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Маринованные огурцы
Маринованные огурцы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:46

Горечь и плесень внутри банки с огурцами: ошибка, которую совершают даже опытные хозяйки

Замочите огурцы 5–6 часов в воде — и заготовка получится хрустящей и без горечи

Хрустящие маринованные огурцы — классика зимних заготовок. Этот рецепт с зернами горчицы прост в приготовлении, но результат радует насыщенным вкусом, плотной текстурой и легкой остринкой. Огурцы отлично сохраняют свежесть и остаются упругими даже при хранении в квартире.

Подготовка огурцов

Чтобы консервация удалась, огурцы нужно заранее замочить в холодной воде на несколько часов. Это убирает горечь и делает плоды более сочными и крепкими. В деревнях раньше их оставляли под тонкой струйкой воды на 5-6 часов — после такой процедуры огурцы хрустят особенно приятно.

Ингредиенты на литровую банку

  • огурцы — 500 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • перец горошком — 3-4 шт.;
  • острый перец — небольшой кусочек;
  • укроп — 2 веточки или зонтик
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • лист хрена — маленький кусочек;
  • зерна горчицы — 1 ч. л.;
  • уксус 70% — 1 ч. л.

Для рассола (на 1 л воды):

  • вода — 1 л;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1,5 ст. л.

Процесс приготовления

Сначала подготавливаем все специи и зелень: укроп, чеснок, лавровый лист, лист хрена и острый перец.

  1. В чистые банки кладем горчицу, чеснок, укроп, острый перец, лавровый лист, лист хрена и перец горошком.

  2. Наполняем банки огурцами и заливаем кипятком. Даем постоять 10-15 минут.

  3. Сливаем воду в кастрюлю, добавляем соль и сахар, доводим до кипения.

  4. В банки вливаем уксус.

  5. Заливаем горячим рассолом, сразу закрываем крышками.

  6. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем и оставляем остывать.

Огурцы по этому рецепту получаются ароматные, с легкой остринкой, отлично подходят и к картошке, и к мясным блюдам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно тушить свинину в красном вине: советы шеф-повара сегодня в 12:15

Неожиданное сочетание: свинина в красном вине, которое покорит ваши чувства

Изысканное мясо в красном вине всего за 40 минут! Ароматный соус, нежная свинина и секретный ингредиент, который удивит ваших гостей. Ресторанный уровень дома!

Читать полностью » Как сделать слоёный салат: советы по выбору продуктов и оформлению сегодня в 11:24

Секреты быстрого и вкусного приготовления: как удивить гостей без лишних усилий

Удивите гентов изысканным слоёным салатом с сыром, картофелем и грибами. Насыщенный вкус и красивая подача сделают его звездой вашего стола. Попробуйте — это беспроигрышный вариант!

Читать полностью » Как приготовить куриные бедра в сметане: пошаговая инструкция сегодня в 11:12

Ужин с душой: куриные бедра в сметане, которые согреют даже в самый холодный вечер

Простой рецепт куриных бедер в сметане с сырной корочкой. Идеально для быстрого ужина или праздничного стола. Ароматно, сочно, беспроигрышно!

Читать полностью » Секреты идеальной свиной корейки: рекомендации сегодня в 10:21

Свинка на ужин: как не допустить фиаско на праздничном столе

Узнайте, как приготовить сочную свиную корейку в духовке! Это простое и вкусное блюдо идеально подойдет для любого стола. Поделитесь с близкими!

Читать полностью » Как приготовить салат с шампиньонами и яйцами: простой рецепт и советы сегодня в 10:09

Как сделать идеальный салат за 20 минут: быстрые советы для занятых хозяек

Ищете простой и вкусный салат для любого повода? Попробуйте наш салат с шампиньонами и яйцами! Он станет идеальным дополнением к вашему столу.

Читать полностью » Как сделать грибной салат: советы по выбору ингредиентов и приготовлению сегодня в 9:48

Грибной салат: кулинарное волшебство, способное вызвать ностальгию по домашним ужинам

Узнайте, как приготовить вкусный салат из грибов, лука и яиц, который станет украшением любого стола! Легкий и быстрый рецепт для праздника и повседневного обеда.

Читать полностью » Рецепт мясных гнёзд с сыром и грибами: советы по выбору ингредиентов сегодня в 9:39

Идеальный ужин: хрустящие снаружи, тающие внутри мясные гнезда с сюрпризом

Узнайте, как приготовить вкусные мясные гнезда с сыром и грибами. Это простое и сытное блюдо станет настоящим украшением вашего стола!

Читать полностью » Как приготовить домашнее ягодное вино: пошаговая инструкция сегодня в 8:45

Ягодное вино: легкий путь к уютным вечерам и тёплым встречам

Узнайте, как приготовить вкусное домашнее ягодное вино из натуральных ингредиентов. Пошаговый рецепт и советы по брожению ждут вас!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диабет и фрукты: врачи рекомендуют 2–3 порции в день по 150 г
Садоводство

Секреты компостной кучи: как избежать гниения и получить ценное удобрение
Красота и здоровье

Эксперты рассказали, какие средства по уходу за кожей лучше выбирать мужчинам
Спорт и фитнес

Кэмерон Юэн объяснил, какие упражнения заменяют скручивания при болях в бедре
Садоводство

Мята, чеснок и лук помогают защитить жильё от ящериц
Питомцы

Кошки испытывают стресс: названы пять распространённых причин
Туризм

Южнокорейский остров Чеджу столкнулся с рекордным наплывом туристов и жалобами жителей
Питомцы

Как выбрать гипоаллергенного питомца: советы от специалистов по кошкам породы саванна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru