Горечь и плесень внутри банки с огурцами: ошибка, которую совершают даже опытные хозяйки

Хрустящие маринованные огурцы — классика зимних заготовок. Этот рецепт с зернами горчицы прост в приготовлении, но результат радует насыщенным вкусом, плотной текстурой и легкой остринкой. Огурцы отлично сохраняют свежесть и остаются упругими даже при хранении в квартире.

Подготовка огурцов

Чтобы консервация удалась, огурцы нужно заранее замочить в холодной воде на несколько часов. Это убирает горечь и делает плоды более сочными и крепкими. В деревнях раньше их оставляли под тонкой струйкой воды на 5-6 часов — после такой процедуры огурцы хрустят особенно приятно.

Ингредиенты на литровую банку

огурцы — 500 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

перец горошком — 3-4 шт.;

острый перец — небольшой кусочек;

укроп — 2 веточки или зонтик

лавровый лист — 1 шт.;

лист хрена — маленький кусочек;

зерна горчицы — 1 ч. л.;

уксус 70% — 1 ч. л.

Для рассола (на 1 л воды):

вода — 1 л;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 1,5 ст. л.

Процесс приготовления

Сначала подготавливаем все специи и зелень: укроп, чеснок, лавровый лист, лист хрена и острый перец.

В чистые банки кладем горчицу, чеснок, укроп, острый перец, лавровый лист, лист хрена и перец горошком. Наполняем банки огурцами и заливаем кипятком. Даем постоять 10-15 минут. Сливаем воду в кастрюлю, добавляем соль и сахар, доводим до кипения. В банки вливаем уксус. Заливаем горячим рассолом, сразу закрываем крышками. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем и оставляем остывать.

Огурцы по этому рецепту получаются ароматные, с легкой остринкой, отлично подходят и к картошке, и к мясным блюдам.