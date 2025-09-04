Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
пиклбол
пиклбол
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Самый быстрый способ сжечь 500 калорий — и при этом смеяться

Игра в pickleball сжигает до 500 калорий в час — эксперт Расти Хаус

Почти 60 лет прошло с момента появления pickleball, но настоящий всплеск интереса к игре случился во время пандемии, когда люди искали безопасные способы оставаться активными на свежем воздухе. Сегодня этот вид спорта называют самым быстрорастущим в США: площадки появляются по всей стране, а играть начинают самые разные люди — от студентов до пенсионеров. Секрет популярности прост: игра доступна новичкам и при этом помогает поддерживать активный образ жизни.

Что такое pickleball?

Pickleball появился в 1965 году и представляет собой необычное сочетание тенниса, бадминтона и настольного тенниса. Для игры нужен минимум снаряжения: пластиковый мяч с отверстиями и ракетки, которые крупнее теннисных, но меньше классических ракеток. Играть можно вдвоём или парами, а размеры корта сопоставимы с бадминтонной площадкой.

По словам продюсера Pickleball Channel Расти Хауса, главное очарование игры — её доступность и динамика. Корты есть как в залах, так и под открытым небом, и их количество постоянно растёт.

Социальная сторона

Одной из причин популярности игры эксперты называют её особую атмосферу. В отличие от многих других видов спорта, здесь приветствуются разговоры и смех во время игры. Как отмечает тренер сборной Association of Pickleball Players Чад Эдвардс, для многих pickleball становится не только тренировкой, но и способом завести новых друзей.

Подходит ли pickleball всем?

Игра универсальна: в неё с удовольствием играют как дети, так и пожилые люди. Начать легко, а при желании можно постепенно усложнять технику и наращивать нагрузку. Всё зависит от того, как активно вы двигаетесь: на небольшом корте большинство мячей можно достать за пару шагов, но при интенсивной игре движения становятся более энергичными.

Новичок может играть ради удовольствия, а спортсмен — повышать выносливость и скорость реакции. В одиночных матчах нагрузка выше, чем в парных, так что каждый может подобрать подходящий темп.

Помогает ли pickleball худеть?

Pickleball — это разновидность кардионагрузки. Чем дольше и активнее вы играете, тем выше пульс и больше расход калорий. Например, человек весом 68 кг за час игры с лёгкой нагрузкой тратит около 214 калорий, при умеренной интенсивности — около 357, а в энергичной игре — до 500 калорий.

Однако эксперты подчёркивают: только движения для снижения веса недостаточно. Важнее всего питание. Но игра способна стать частью комплексного подхода к здоровью: регулярная активность часто мотивирует и к другим полезным привычкам — например, правильному питанию.

Здоровье и настроение

Научные исследования показывают, что pickleball эффективнее обычной ходьбы: он повышает пульс, сжигает больше калорий и приносит больше удовольствия. Кроме того, игра положительно влияет на психоэмоциональное состояние. Люди отмечают снижение стресса, улучшение настроения, рост уверенности в себе.

"Pickleball для некоторых — это и спорт, и своего рода терапия", — сказал тренер Чад Эдвардс.

Особенно важна игра для пожилых: общение и активность помогают снизить риски деменции и других заболеваний, связанных с одиночеством.

Важные рекомендации

Несмотря на лёгкость освоения, pickleball — это полноценная нагрузка. Расти Хаус предупреждает: не стоит недооценивать игру. Важно разогреваться перед матчем, слушать своё тело и не перенапрягаться. А перед началом регулярных занятий лучше обсудить нагрузку с врачом.

Pickleball объединяет людей, дарит радость движения и подходит почти каждому. Он помогает укрепить здоровье, поддерживать хорошее настроение и может стать частью программы снижения веса. Найти площадку просто: на сайте USA Pickleball работает карта кортов и контакты организаторов игр.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ходьба помогает сжигать больше калорий при увеличении наклона — врач Кристина Байер сегодня в 17:10

Прогулка, которая работает как спортзал: неожиданные секреты ходьбы

Ходьба полезна сама по себе, но есть приёмы, которые сделают её более эффективной и интересной. Узнайте, как изменить привычную прогулку.

Читать полностью » Ортодонт Ирина Буторина: удар мячом по лицу может привести к скрытым травмам зубов сегодня в 10:37

Спорт или риск: почему даже лёгкий мяч способен изменить прикус

Удар мячом по лицу может показаться пустяком, но врачи предупреждают: такие травмы несут скрытую угрозу для зубов и суставов.

Читать полностью » Упражнения для похудения: диетолог Стефани Магилл назвала самые эффективные сегодня в 9:50

9 упражнений, которые худеющие выбирают чаще всего — неожиданный список

От ходьбы и силовых до уборки квартиры и аэробики — эксперты назвали самые популярные упражнения, которые помогают сбросить десятки килограммов.

Читать полностью » Йога и пилатес помогают снизить индекс массы тела — результаты метаанализа исследований сегодня в 9:10

Две тихие тренировки, которые могут изменить тело сильнее, чем спортзал

Йога развивает гибкость и снижает стресс, пилатес укрепляет кор и осанку. Разбираемся, чем они отличаются по эффектам, калориям и кому что подойдёт.

Читать полностью » Тренер Кара Дадли: неправильная техника в силовых упражнениях может привести к травмам сегодня в 8:50

Мышцы против возраста: как тренировки переписывают правила долголетия

Силовые тренировки перестали быть уделом спортсменов. Узнайте, кому они подходят, какие дают результаты и как начать без риска.

Читать полностью » Физиотерапевт Алисса Хардгроув назвала роль статической растяжки после тренировок сегодня в 8:10

Растяжка, которая запускает тело как двигатель: секрет, о котором забывают перед тренировкой

Растяжка бывает разной — активной и пассивной. Оба подхода важны для здоровья, но у каждого свои задачи и время применения.

Читать полностью » Сколько калорий сжигает бег: данные тренера Эми Дворецки сегодня в 7:50

Иллюзия лёгкой пробежки: почему счёт калориям не такой, как кажется

Бег сжигает сотни калорий, но его влияние на вес зависит не только от дистанции. Узнайте, какие факторы определяют результат.

Читать полностью » Физиотерапевт Келли Старретт назвал эффективные бытовые способы сжечь калории сегодня в 7:10

Домашние дела против спортзала: неожиданные соперники в борьбе за фигуру

Вы удивитесь, но садоводство, шопинг и даже игра на барабанах могут заменить тренажёрный зал. Какие повседневные занятия помогают сжечь калории?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж
Наука и технологии

Археологи обнаружили в Узбекистане 9200-летние серпы для сбора дикого ячменя
Еда

Домашние сухарики с чесночным маслом: готовка занимает не более 15 минут
Красота и здоровье

Учёные: регулярное употребление свежих фруктов снижает риск набора лишнего веса
Садоводство

Виноградари Вологодской области назвали правила подготовки лозы к зиме
Дом

Как сочетать узоры и текстуры в интерьере: советы дизайнеров по выбору домашнего текстиля
Красота и здоровье

Доктор Джозеф Хури: операции остаются самым надёжным способом убрать лишнюю кожу после похудения
Туризм

Хемниц получил статус культурной столицы Европы в 2025 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet