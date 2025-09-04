Самый быстрый способ сжечь 500 калорий — и при этом смеяться

Почти 60 лет прошло с момента появления pickleball, но настоящий всплеск интереса к игре случился во время пандемии, когда люди искали безопасные способы оставаться активными на свежем воздухе. Сегодня этот вид спорта называют самым быстрорастущим в США: площадки появляются по всей стране, а играть начинают самые разные люди — от студентов до пенсионеров. Секрет популярности прост: игра доступна новичкам и при этом помогает поддерживать активный образ жизни.

Что такое pickleball?

Pickleball появился в 1965 году и представляет собой необычное сочетание тенниса, бадминтона и настольного тенниса. Для игры нужен минимум снаряжения: пластиковый мяч с отверстиями и ракетки, которые крупнее теннисных, но меньше классических ракеток. Играть можно вдвоём или парами, а размеры корта сопоставимы с бадминтонной площадкой.

По словам продюсера Pickleball Channel Расти Хауса, главное очарование игры — её доступность и динамика. Корты есть как в залах, так и под открытым небом, и их количество постоянно растёт.

Социальная сторона

Одной из причин популярности игры эксперты называют её особую атмосферу. В отличие от многих других видов спорта, здесь приветствуются разговоры и смех во время игры. Как отмечает тренер сборной Association of Pickleball Players Чад Эдвардс, для многих pickleball становится не только тренировкой, но и способом завести новых друзей.

Подходит ли pickleball всем?

Игра универсальна: в неё с удовольствием играют как дети, так и пожилые люди. Начать легко, а при желании можно постепенно усложнять технику и наращивать нагрузку. Всё зависит от того, как активно вы двигаетесь: на небольшом корте большинство мячей можно достать за пару шагов, но при интенсивной игре движения становятся более энергичными.

Новичок может играть ради удовольствия, а спортсмен — повышать выносливость и скорость реакции. В одиночных матчах нагрузка выше, чем в парных, так что каждый может подобрать подходящий темп.

Помогает ли pickleball худеть?

Pickleball — это разновидность кардионагрузки. Чем дольше и активнее вы играете, тем выше пульс и больше расход калорий. Например, человек весом 68 кг за час игры с лёгкой нагрузкой тратит около 214 калорий, при умеренной интенсивности — около 357, а в энергичной игре — до 500 калорий.

Однако эксперты подчёркивают: только движения для снижения веса недостаточно. Важнее всего питание. Но игра способна стать частью комплексного подхода к здоровью: регулярная активность часто мотивирует и к другим полезным привычкам — например, правильному питанию.

Здоровье и настроение

Научные исследования показывают, что pickleball эффективнее обычной ходьбы: он повышает пульс, сжигает больше калорий и приносит больше удовольствия. Кроме того, игра положительно влияет на психоэмоциональное состояние. Люди отмечают снижение стресса, улучшение настроения, рост уверенности в себе.

"Pickleball для некоторых — это и спорт, и своего рода терапия", — сказал тренер Чад Эдвардс.

Особенно важна игра для пожилых: общение и активность помогают снизить риски деменции и других заболеваний, связанных с одиночеством.

Важные рекомендации

Несмотря на лёгкость освоения, pickleball — это полноценная нагрузка. Расти Хаус предупреждает: не стоит недооценивать игру. Важно разогреваться перед матчем, слушать своё тело и не перенапрягаться. А перед началом регулярных занятий лучше обсудить нагрузку с врачом.

Pickleball объединяет людей, дарит радость движения и подходит почти каждому. Он помогает укрепить здоровье, поддерживать хорошее настроение и может стать частью программы снижения веса. Найти площадку просто: на сайте USA Pickleball работает карта кортов и контакты организаторов игр.