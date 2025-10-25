Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поражённая искусством
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:24

Две недели тайны: Натюрморт с гитарой Пикассо нашелся в Мадриде

В Мадриде нашли пропавшую картину Пикассо, застрахованную на 600 тысяч евро

Национальная полиция Испании обнаружила в Мадриде картину, предположительно являющуюся пропавшим "Натюрмортом с гитарой" Пабло Пикассо. Об этом сообщает El País.

Картина исчезла при перевозке

Произведение 1919 года исчезло 3 октября во время транспортировки из Мадрида в Гранаду, где в культурном центре CajaGranada должна была открыться выставка "Натюрморт: Вечность инертного".
Фонд, организовавший выставку, заявил о пропаже 10 октября, после чего началось полицейское расследование.

Полотно — небольшая гуашь в рамке — было застраховано на 600 тысяч евро и внесено в базу Интерпола как похищенный объект искусства.

Как нашли картину

По данным следствия, полотно нашли в столице в оригинальной упаковке, а детали находки и маркировка указывают на его подлинность. Сейчас эксперты проводят криминалистическую экспертизу, окончательное заключение ожидается в ближайшее время.

Ошибка при приёмке

Известно, что при транспортировке 57 работ из Мадрида в Гранаду часть упаковок не имела полной нумерации, что не позволило провести проверку без распаковки.
Груз доставили под видеонаблюдением, но окончательная приёмка прошла только 6 октября, когда и обнаружили отсутствие картины.

Художественная ценность

"Натюрморт с гитарой" относится к послевоенному периоду творчества Пикассо и считается одной из характерных работ художника в жанре аналитического кубизма.

