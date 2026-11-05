Гости уже на пороге, а духовка ещё холодная: какая начинка превращает слойки в сытную закуску

Когда времени в обрез, а желание угостить близких чем-то более сложным, чем обычный бутерброд, остается, слоеное тесто становится идеальным решением. Слойки с копченой колбасой и сыром — это экспресс-выпечка, которая требует минимум усилий, но дарит максимум удовольствия: хрустящая корочка рассыпается на тончайшие пласты, обнажая дымистую начинку из ароматной колбасы и тягучей моцареллы. Такой десерт, скорее, закуска, наполняет дом теплом и уютом, идеально подходя для неожиданных гостей или быстрого перекуса.

Ингредиенты на 9 порций

Тесто слоеное дрожжевое — 250 г

Колбаса копченая — 120 г

Сыр Моцарелла — 100 г

Сыр Пармезан (тертый) — 30 г

Соус томатный — 120 мл

Мед — 3 ст. л.

Чили хлопья — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Калорийность блюда составляет 240,31 ккал на порцию, время приготовления — около 30 минут. Состав белков, жиров и углеводов (БЖУ) на порцию: 7,36 г / 14,25 г / 20,84 г.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °С. Слегка раскатайте слоеное тесто и разрежьте его на 9 одинаковых квадратов. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Натрите моцареллу на крупной терке. На каждый квадратик теста выложите немного томатного соуса, сверху посыпьте тертой моцареллой и пармезаном. завершающим штрихом выложите ломтики копченой колбасы. Отправьте слойки в духовку на 15-20 минут. Пока тесто печется, подготовьте соус: прогрейте мед, добавив в него хлопья чили, чтобы получить острый медовый сироп. Готовые слойки выньте из духовки, слегка остудите, сбрызните острым медом и подавайте к столу.

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