Пять человек погибло в Таиланде из-за оползня

Пятеро людей, граждане Мьянмы и Таиланда, погибли вследствие оползня, разрушившего виллу в районе Карон на таиландском острове Пхукет. Российская семейная пара числится пропавшей без вести, и на месте происшествия продолжается поисковая операция. Об этом в пятницу сообщила газета "Кхао Сот".
Стихийное бедствие случилось рано утром в пятницу из-за проливного дождя, начавшегося в четверг и продолжавшегося до 7 утра (03:00 по московскому времени). В результате оползня вилла, расположенная на склоне горы в районе Карон, была частично разрушена. По данным газеты, ссылающейся на местные власти, в доме проживали российская семейная пара и несколько работников.
Спасатели прибыли на место происшествия около 7 утра и к 12:30 (08:30 по московскому времени) обнаружили тела пятерых погибших, четверо из которых, предположительно, были гражданами Мьянмы, работавшими там. Еще одной жертвой оказалась гражданка Таиланда.
На данный момент спасатели и полиция продолжают разбирать завалы в поисках российской семейной пары, которая пока числится пропавшей без вести.
Фото:commons.wikimedia.orgClwydianRanger( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International )
В Сербии пожар унес жизни шести человек
Пожар в поселке Салайка, расположенном неподалеку от города Нови-Сад в Сербии, унес жизни двух взрослых и их детей, сообщил в пятницу вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.
Депутат бундестага Севим Дагделен призвала прекратить материальную поддержку ВСУ
Севим Дагделен, член бундестага от оппозиционной партии "За разум и справедливость", заявила в своём аккаунте в социальной сети X, что правительство Германии должно прекратить финансирование Украины и сосредоточиться на мирных переговорах для разрешения текущего кризиса.
В России планируют маркировать страницы должников по алиментам на сайтах знакомств
Депутат Владислав Даванков предложил маркировать страницы должников по алиментам на сайтах знакомств.
Медведев пригрозил Украине "расплатой" за запрет православной церкви
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, предупредил о серьёзных последствиях для Украины в связи с запретом Украинской православной церкви. Медведев уверен, что запрет на деятельность УПЦ Московского патриархата может привести к катастрофе для государства.