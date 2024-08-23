Пять человек погибло в Таиланде из-за оползня

Пятеро людей, граждане Мьянмы и Таиланда, погибли вследствие оползня, разрушившего виллу в районе Карон на таиландском острове Пхукет. Российская семейная пара числится пропавшей без вести, и на месте происшествия продолжается поисковая операция. Об этом в пятницу сообщила газета "Кхао Сот".

Стихийное бедствие случилось рано утром в пятницу из-за проливного дождя, начавшегося в четверг и продолжавшегося до 7 утра (03:00 по московскому времени). В результате оползня вилла, расположенная на склоне горы в районе Карон, была частично разрушена. По данным газеты, ссылающейся на местные власти, в доме проживали российская семейная пара и несколько работников.

Спасатели прибыли на место происшествия около 7 утра и к 12:30 (08:30 по московскому времени) обнаружили тела пятерых погибших, четверо из которых, предположительно, были гражданами Мьянмы, работавшими там. Еще одной жертвой оказалась гражданка Таиланда.

На данный момент спасатели и полиция продолжают разбирать завалы в поисках российской семейной пары, которая пока числится пропавшей без вести.

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