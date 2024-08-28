Российский виртуоз покоряет Таиланд: Иван Шарапов вновь удостоен престижной премии "Звезда Сиама"

Иван Шарапов, талантливый российский пианист, проживающий и работающий в Таиланде, был удостоен престижной награды "Выдающиеся люди года" от Фонда "Звезда Сиама" за 2024 год. Эта награда признает его выдающийся вклад в профессиональную и благотворительную деятельность в стране.

Фонд особо отметил концертную деятельность Шарапова, в частности, его блестящее исполнение русской классической музыки и произведений покойного короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета Великого. Награду пианисту вручил генерал Вайяват Чаккрапхан, представитель королевской семьи Таиланда.

Иван Шарапов завоевал широкую известность в Таиланде благодаря своим уникальным концертным "марафонам". Во время этих выступлений он исполняет без перерыва в течение 9-10 часов программу, включающую русскую классику, произведения тайских монархов и популярные мелодии советских, российских и таиландских композиторов.

Помимо концертной деятельности, Шарапов активно занимается преподаванием игры на фортепиано в местных музыкальных учреждениях и участвует в различных благотворительных проектах.

Стоит отметить, что это уже вторая премия "Звезда Сиама" для российского пианиста — первую он получил в 2019 году. Сам Шарапов выразил удивление и благодарность за повторное признание его заслуг, отметив, что для него большая честь вносить вклад в социально-культурную жизнь Таиланда.

Фото: www. flickr.com/losmininos (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)