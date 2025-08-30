Эффективность до 40%: растения, которые очищают почву, как это работает

Знаете ли вы, что растения могут стать нашими союзниками в борьбе с экологическими катастрофами? Ученые Пермского Политеха сделали важный шаг в этом направлении, разработав метод очистки почвы от нефтяных загрязнений с использованием растительности. Их исследования показывают, что эффективность этого подхода может достигать 40%. О своих находках исследователи рассказали в пресс-службе университета.

Проблема нефтяных загрязнений в России

Россия занимает второе место в мире по объемам нефтедобычи, ежегодно производя более полумиллиарда тонн нефти. Однако, как и в любой другой сфере, у этого процесса есть и обратная сторона — серьезные экологические проблемы. Разливы нефти и токсичные отходы наносят вред экосистемам, а традиционные методы рекультивации часто оказываются неэффективными. Особую опасность представляют буровые шламы — смесь нефтепродуктов, солей и тяжелых металлов, которая может сохранять свою токсичность на протяжении десятилетий.

Команда ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета впервые провела исследование, в ходе которого было установлено, что даже такие опасные отходы можно нейтрализовать с помощью растений. В лабораторных условиях они проанализировали шламы с месторождений, которые показали значительные превышения норм загрязнений. Например, концентрация нефтепродуктов достигала 2170 мг/кг при допустимых 1000 мг/кг, а содержание хлорид-ионов составило почти 3800 мг/кг.

Как растения справляются с задачей

В эксперименте были задействованы белая горчица, клевер, фацелия и злаковая травосмесь. Первые всходы появились уже на 3-4 день, а спустя две недели стало очевидно, что злаки и фацелия лучше всего адаптировались к сложной среде. Эти растения начали активно поглощать нефтепродукты, тяжелые металлы и соли, запустив при этом естественный процесс почвообразования.

В результате концентрация хлорид-ионов в почве была снижена на 40%, а содержание тяжелых металлов также заметно уменьшилось. Этот метод оказался значительно более экологичным по сравнению с традиционными способами, такими как сжигание или химическая обработка. Однако ученые не собираются останавливаться на достигнутом и планируют продолжить свои исследования, чтобы лучше понять механизмы полного усвоения токсинов растениями.