Ставьте достижимые цели

Будь то целевое количество еженедельных тренировок или постепенное повышение выносливости, постановка четких целей помогает определить направление и мотивацию на вашем пути. Начните с малого, определите свою отправную точку и отталкивайтесь от нее.

Оцените свой текущий уровень физической подготовки

Прежде чем погрузиться в новую рутину, крайне важно оценить свой текущий уровень физической подготовки. Этот шаг позволяет выявить сильные и слабые стороны и области для улучшения. Речь идет не о сравнении себя с другими или о себе в прошлом, а о понимании того, где вы сейчас находитесь, чтобы эффективно адаптировать свою стратегию возвращения.

Создайте реалистичный план

Разработайте план занятий, который соответствует вашему образу жизни и учитывает ваши текущие обязательства. Вы можете предпочесть домашние тренировки занятиям в тренажерном зале или наоборот.

Отслеживайте свой прогресс

Отслеживайте свои тренировки и отмечайте улучшения в силе или выносливости. Вы также можете записать, как вы чувствовали себя умственно и эмоционально во время и после тренировок.

Отмечайте свои достижения

Независимо от того, выполняете ли вы сложную тренировку, достигаете определенной цели или постоянно придерживаетесь своего плана по фитнесу, признание ваших достижений на этом пути укрепляет позитивное поведение и дает настрой на успех.

Создайте подотчетность

Установление ответственности добавляет дополнительный уровень поддержки на вашем пути к возвращению. Найдите товарища по тренировкам, запишитесь на занятия фитнесом или поделитесь своими целями с семьей и друзьями, чтобы не сбиться с пути.

Отдайте приоритет питанию

Ни для кого не секрет, что правильное питание имеет решающее значение для достижения ваших целей в фитнесе. Придерживайтесь хорошо сбалансированной диеты, основанной на минимально обработанных цельных продуктах, которые заряжают энергией и способствуют восстановлению.

Отдайте приоритет отдыху и восстановлению

Отдых и восстановление являются неотъемлемой частью. Дайте своему организму время на восстановление между тренировками, обеспечьте качественный сон и включите дни отдыха в свой распорядок дня.

Фото: commons.wikimedia.org/www.localfitness.com.au (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)