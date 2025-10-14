Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:33

Боль сдаётся без лекарств: тело само способно включить внутренний обезболивающий механизм

Профессор Сеченовского университета Алексей Данилов объяснил, как движение запускает выработку миокинов

Физическая активность давно считается ключом к долголетию и хорошему самочувствию. Но мало кто задумывается, что она способна не только укрепить мышцы или сердце, но и уменьшить боль. Регулярное движение запускает в организме цепочку реакций, которые воздействуют на нервную систему, снижают уровень воспаления и даже стимулируют выработку гормонов радости.

О том, почему спорт может стать естественным обезболивающим, рассказал врач-невролог, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Данилов.

"Когда человек двигается, в мышцах вырабатываются различные биологически активные вещества, включая гормоны. А также миокины — это белки, при воздействии которых на мозг у нас возникает ощущение удовольствия, радости, счастья", — пояснил эксперт.

Биохимия движения: как это работает

При физической нагрузке мышцы не просто сокращаются — они действуют как мини-фабрики, производящие биологически активные соединения. Среди них особую роль играют миокины - сигнальные белки, которые связывают работу мышц с мозгом и другими органами.

Миокины улучшают обмен веществ, ускоряют регенерацию тканей, снижают уровень воспаления и повышают чувствительность к инсулину. Их часто называют "гормонами движения". Именно благодаря им регулярная активность помогает чувствовать лёгкость и эмоциональное удовлетворение после тренировки.

По словам Данилова, миокины способны воздействовать на участки мозга, отвечающие за эмоции, внимание и боль. В результате снижается восприятие болевых сигналов и повышается устойчивость к стрессу.

"Эти белки также могут уменьшить воспаление и снизить общий уровень воспалительных процессов в организме", — отметил врач-невролог Алексей Данилов.

Почему боль становится меньше

Боль — это не только сигнал от рецепторов, но и реакция центральной нервной системы. При активных движениях организм вырабатывает эндорфины, серотонин и дофамин — природные аналоги обезболивающих и антидепрессантов. Они блокируют передачу болевых импульсов и создают ощущение комфорта.

Кроме того, тренировки стимулируют кровообращение и насыщение тканей кислородом, что ускоряет выведение токсинов и снижает отёки. Всё это делает физическую активность естественным и безопасным способом справляться с хроническими болями, особенно при заболеваниях позвоночника и суставов.

Таблица "Виды активности и их эффект"

Тип активности Воздействие на организм Для кого подходит
Ходьба Улучшает кровоток, снижает воспаление Всем возрастам
Плавание Снимает нагрузку с суставов, расслабляет мышцы Людям с болями в спине
Йога Успокаивает нервную систему, развивает гибкость Начинающим и пожилым
Велоспорт Тренирует сердце и сосуды При отсутствии проблем с коленями
Танцы Улучшают координацию и настроение Для снятия стресса
Силовые упражнения Укрепляют мышцы и суставы Для укрепления опорно-двигательного аппарата

Как заниматься без вреда

Данилов подчеркнул, что для достижения стойкого эффекта важно заниматься систематически, но дозировано. Перегрузка или неправильная техника могут дать обратный результат. Лучше начинать с лёгких тренировок, постепенно увеличивая интенсивность.

"Для достижения существенного эффекта лучше всего систематически заниматься физической активностью, но дозированно — в зависимости от возраста и наличия сопутствующих заболеваний", — добавил специалист.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с малого. Даже 10 минут утренней разминки запускают обмен веществ.

  2. Следите за дыханием. Правильное дыхание помогает снизить стресс и улучшает работу сердца.

  3. Не стремитесь к рекордам. Лучше регулярность, чем редкие перегрузки.

  4. Выбирайте активность по душе. Прогулка, плавание или йога — важно получать удовольствие.

  5. Контролируйте пульс. Оптимальная зона нагрузки — 60-70% от максимального пульса (220 минус возраст).

  6. Не забывайте о восстановлении. Сон, гидратация и растяжка помогают телу адаптироваться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заниматься до изнеможения.
    Последствие: мышечное перенапряжение и воспаление.
    Альтернатива: умеренные тренировки через день.

  • Ошибка: игнорировать разминку и заминку.
    Последствие: риск травм и спазмов.
    Альтернатива: 5 минут разогрева и 5 минут растяжки.

  • Ошибка: сидеть без движения весь день.
    Последствие: застой крови, скованность, боли.
    Альтернатива: короткие "двигательные паузы" каждые 1-2 часа.

Что такое "спортивные перекусы"

Недавние исследования показали, что даже короткие всплески активности приносят заметную пользу. Международная команда учёных назвала их exercise snacks - "спортивные перекусы". Это короткие упражнения длительностью до пяти минут, выполняемые несколько раз в день.

Например, можно сделать 20 приседаний, пройтись по лестнице или сделать серию растяжек. Если повторять эти мини-тренировки дважды в день от трёх до семи раз в неделю, повышается выносливость и тонус мышц, улучшается обмен веществ.

Такие "перекусы" особенно полезны людям с сидячей работой — они не требуют спортзала, формы или специального оборудования.

А что если заниматься слишком мало?

Если активность свести к минимуму, снижается уровень миокинов, что ведёт к накоплению воспалительных процессов и ухудшению метаболизма. Организм становится менее устойчив к стрессу, а болевые сигналы воспринимаются сильнее. Даже лёгкие упражнения способны изменить эту картину — главное, делать их регулярно.

FAQ

Как часто нужно тренироваться, чтобы уменьшить боль?
Достаточно 3-4 раз в неделю по 30 минут. Можно разбить нагрузку на короткие блоки.

Можно ли заниматься при хронических болях в спине?
Да, но только под контролем врача и инструктора. Лучше выбрать плавание, йогу или лечебную гимнастику.

Помогает ли ходьба справиться со стрессом?
Да, умеренная ходьба 30-40 минут снижает уровень кортизола и повышает настроение.

