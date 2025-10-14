Боль сдаётся без лекарств: тело само способно включить внутренний обезболивающий механизм

Физическая активность давно считается ключом к долголетию и хорошему самочувствию. Но мало кто задумывается, что она способна не только укрепить мышцы или сердце, но и уменьшить боль. Регулярное движение запускает в организме цепочку реакций, которые воздействуют на нервную систему, снижают уровень воспаления и даже стимулируют выработку гормонов радости.

О том, почему спорт может стать естественным обезболивающим, рассказал врач-невролог, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Данилов.

"Когда человек двигается, в мышцах вырабатываются различные биологически активные вещества, включая гормоны. А также миокины — это белки, при воздействии которых на мозг у нас возникает ощущение удовольствия, радости, счастья", — пояснил эксперт.

Биохимия движения: как это работает

При физической нагрузке мышцы не просто сокращаются — они действуют как мини-фабрики, производящие биологически активные соединения. Среди них особую роль играют миокины - сигнальные белки, которые связывают работу мышц с мозгом и другими органами.

Миокины улучшают обмен веществ, ускоряют регенерацию тканей, снижают уровень воспаления и повышают чувствительность к инсулину. Их часто называют "гормонами движения". Именно благодаря им регулярная активность помогает чувствовать лёгкость и эмоциональное удовлетворение после тренировки.

По словам Данилова, миокины способны воздействовать на участки мозга, отвечающие за эмоции, внимание и боль. В результате снижается восприятие болевых сигналов и повышается устойчивость к стрессу.

"Эти белки также могут уменьшить воспаление и снизить общий уровень воспалительных процессов в организме", — отметил врач-невролог Алексей Данилов.

Почему боль становится меньше

Боль — это не только сигнал от рецепторов, но и реакция центральной нервной системы. При активных движениях организм вырабатывает эндорфины, серотонин и дофамин — природные аналоги обезболивающих и антидепрессантов. Они блокируют передачу болевых импульсов и создают ощущение комфорта.

Кроме того, тренировки стимулируют кровообращение и насыщение тканей кислородом, что ускоряет выведение токсинов и снижает отёки. Всё это делает физическую активность естественным и безопасным способом справляться с хроническими болями, особенно при заболеваниях позвоночника и суставов.

Таблица "Виды активности и их эффект"