Боль сдаётся без лекарств: тело само способно включить внутренний обезболивающий механизм
Физическая активность давно считается ключом к долголетию и хорошему самочувствию. Но мало кто задумывается, что она способна не только укрепить мышцы или сердце, но и уменьшить боль. Регулярное движение запускает в организме цепочку реакций, которые воздействуют на нервную систему, снижают уровень воспаления и даже стимулируют выработку гормонов радости.
О том, почему спорт может стать естественным обезболивающим, рассказал врач-невролог, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Данилов.
"Когда человек двигается, в мышцах вырабатываются различные биологически активные вещества, включая гормоны. А также миокины — это белки, при воздействии которых на мозг у нас возникает ощущение удовольствия, радости, счастья", — пояснил эксперт.
Биохимия движения: как это работает
При физической нагрузке мышцы не просто сокращаются — они действуют как мини-фабрики, производящие биологически активные соединения. Среди них особую роль играют миокины - сигнальные белки, которые связывают работу мышц с мозгом и другими органами.
Миокины улучшают обмен веществ, ускоряют регенерацию тканей, снижают уровень воспаления и повышают чувствительность к инсулину. Их часто называют "гормонами движения". Именно благодаря им регулярная активность помогает чувствовать лёгкость и эмоциональное удовлетворение после тренировки.
По словам Данилова, миокины способны воздействовать на участки мозга, отвечающие за эмоции, внимание и боль. В результате снижается восприятие болевых сигналов и повышается устойчивость к стрессу.
"Эти белки также могут уменьшить воспаление и снизить общий уровень воспалительных процессов в организме", — отметил врач-невролог Алексей Данилов.
Почему боль становится меньше
Боль — это не только сигнал от рецепторов, но и реакция центральной нервной системы. При активных движениях организм вырабатывает эндорфины, серотонин и дофамин — природные аналоги обезболивающих и антидепрессантов. Они блокируют передачу болевых импульсов и создают ощущение комфорта.
Кроме того, тренировки стимулируют кровообращение и насыщение тканей кислородом, что ускоряет выведение токсинов и снижает отёки. Всё это делает физическую активность естественным и безопасным способом справляться с хроническими болями, особенно при заболеваниях позвоночника и суставов.
Таблица "Виды активности и их эффект"
|Тип активности
|Воздействие на организм
|Для кого подходит
|Ходьба
|Улучшает кровоток, снижает воспаление
|Всем возрастам
|Плавание
|Снимает нагрузку с суставов, расслабляет мышцы
|Людям с болями в спине
|Йога
|Успокаивает нервную систему, развивает гибкость
|Начинающим и пожилым
|Велоспорт
|Тренирует сердце и сосуды
|При отсутствии проблем с коленями
|Танцы
|Улучшают координацию и настроение
|Для снятия стресса
|Силовые упражнения
|Укрепляют мышцы и суставы
|Для укрепления опорно-двигательного аппарата
Как заниматься без вреда
Данилов подчеркнул, что для достижения стойкого эффекта важно заниматься систематически, но дозировано. Перегрузка или неправильная техника могут дать обратный результат. Лучше начинать с лёгких тренировок, постепенно увеличивая интенсивность.
"Для достижения существенного эффекта лучше всего систематически заниматься физической активностью, но дозированно — в зависимости от возраста и наличия сопутствующих заболеваний", — добавил специалист.
Советы шаг за шагом
-
Начните с малого. Даже 10 минут утренней разминки запускают обмен веществ.
-
Следите за дыханием. Правильное дыхание помогает снизить стресс и улучшает работу сердца.
-
Не стремитесь к рекордам. Лучше регулярность, чем редкие перегрузки.
-
Выбирайте активность по душе. Прогулка, плавание или йога — важно получать удовольствие.
-
Контролируйте пульс. Оптимальная зона нагрузки — 60-70% от максимального пульса (220 минус возраст).
-
Не забывайте о восстановлении. Сон, гидратация и растяжка помогают телу адаптироваться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: заниматься до изнеможения.
Последствие: мышечное перенапряжение и воспаление.
Альтернатива: умеренные тренировки через день.
-
Ошибка: игнорировать разминку и заминку.
Последствие: риск травм и спазмов.
Альтернатива: 5 минут разогрева и 5 минут растяжки.
-
Ошибка: сидеть без движения весь день.
Последствие: застой крови, скованность, боли.
Альтернатива: короткие "двигательные паузы" каждые 1-2 часа.
Что такое "спортивные перекусы"
Недавние исследования показали, что даже короткие всплески активности приносят заметную пользу. Международная команда учёных назвала их exercise snacks - "спортивные перекусы". Это короткие упражнения длительностью до пяти минут, выполняемые несколько раз в день.
Например, можно сделать 20 приседаний, пройтись по лестнице или сделать серию растяжек. Если повторять эти мини-тренировки дважды в день от трёх до семи раз в неделю, повышается выносливость и тонус мышц, улучшается обмен веществ.
Такие "перекусы" особенно полезны людям с сидячей работой — они не требуют спортзала, формы или специального оборудования.
А что если заниматься слишком мало?
Если активность свести к минимуму, снижается уровень миокинов, что ведёт к накоплению воспалительных процессов и ухудшению метаболизма. Организм становится менее устойчив к стрессу, а болевые сигналы воспринимаются сильнее. Даже лёгкие упражнения способны изменить эту картину — главное, делать их регулярно.
FAQ
Как часто нужно тренироваться, чтобы уменьшить боль?
Достаточно 3-4 раз в неделю по 30 минут. Можно разбить нагрузку на короткие блоки.
Можно ли заниматься при хронических болях в спине?
Да, но только под контролем врача и инструктора. Лучше выбрать плавание, йогу или лечебную гимнастику.
Помогает ли ходьба справиться со стрессом?
Да, умеренная ходьба 30-40 минут снижает уровень кортизола и повышает настроение.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru