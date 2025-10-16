Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина завязывает шнурки
Мужчина завязывает шнурки

Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Иммунная система тоже ходит в спортзал — открытие, которое изменит взгляды на старение

Учёные из Бразилии и Германии подтвердили влияние спорта на защиту организма

Физическая активность давно известна как один из ключевых факторов долголетия. Мы привыкли считать, что тренировки важны для сердца, мышц и суставов. Но недавние открытия показали: регулярные упражнения, особенно силовые и выносливостные, влияют не только на тело, но и на иммунную систему, делая её более устойчивой к инфекциям и воспалениям.

Исследователи из Университета Государственного Паулиста (UNESP, Бразилия) и Университета имени Юстуса Либиха (JLU, Германия) подтвердили это в работе, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Иммунитет тоже можно "натренировать"

В исследовании участвовали мужчины и женщины в среднем возрасте 64 лет, которые более 20 лет занимались бегом, плаванием или велоспортом. Учёные сосредоточились на анализе активности естественных киллеров (NK-клеток) — особых лимфоцитов, отвечающих за уничтожение вирусных и опухолевых клеток.

Результаты оказались впечатляющими: у физически активных людей NK-клетки отличались повышенной гибкостью, меньшей склонностью к воспалению и более высоким уровнем энергетического обмена. Другими словами, их иммунные клетки работали не только эффективнее, но и экономнее.

"У этих людей NK-клетки функционировали лучше в условиях воспалительного процесса, а также более эффективно использовали энергию", — пояснила приглашённый исследователь JLU Люсьель Минуцци.

По её словам, регулярная физическая активность "тренирует" не только мышцы, но и защитные механизмы организма.

"Похоже, что физические упражнения также тренируют иммунную систему", — сказал ведущий автор исследования.

Такой эффект способствует снижению хронического воспаления — одного из главных факторов старения.

Что происходит внутри клеток

Профессор Школы науки и технологий Университета Сан-Паулу Фабио Лира, координатор проекта, отметил:

"При сравнении клеток тренированных пожилых людей с клетками людей, не занимающихся спортом того же возраста, мы обнаружили, что у тех, кто занимался спортом на выносливость, было меньше воспалительных маркеров и больше противовоспалительных".

Учёные изучили, как тренировки влияют на клеточные механизмы. Чтобы проверить устойчивость иммунных клеток, исследователи использовали два препарата: пропранолол, блокирующий адренергические рецепторы, и рапамицин, влияющий на путь mTORC1 — систему, отвечающую за рост и деление клеток.

Даже после фармакологической блокировки эти пути не мешали NK-клеткам у тренированных людей работать в нормальном режиме. У малоподвижных участников, напротив, наблюдались признаки истощения клеток и ослабленной защиты.

Митохондриальный анализ показал, что у активных людей клетки имели более "сильные" энергетические станции: их дыхательная способность и устойчивость к стрессу оказались значительно выше.

"Тренированные люди старшего возраста демонстрируют более эффективный и адаптивный иммунитет с более выраженным контролем метаболизма и меньшей склонностью к клеточному истощению", — подчеркнула Люсьель Минуцци.

Иными словами, организм таких людей способен быстрее восстанавливаться и избегать хронических воспалительных состояний, которые часто сопровождают старение.

Молодые против опытных: кто справляется лучше

Чтобы понять, как физическая нагрузка меняет иммунитет с годами, исследователи сравнили две группы спортсменов — молодых (с опытом от 4 лет) и ветеранов (более 20 лет тренировок). После интенсивной сессии у молодых участников уровень воспалительных цитокинов заметно вырос, тогда как у спортсменов со стажем реакция оказалась гораздо спокойнее.

Этот феномен учёные называют "обучением иммунитета". С течением времени организм привыкает к физическому стрессу, реагируя на него всё более сдержанно, но не теряя защитных свойств. Таким образом, систематические тренировки создают баланс между активацией и контролем иммунных процессов.

Таблица "Сравнение"

Показатель Малоподвижные пожилые Активные пожилые
Уровень воспаления Повышенный Снижен
Энергетический обмен клеток Замедленный Оптимизирован
Устойчивость к стрессу Низкая Высокая
NK-клеточная активность Снижена Повышена

Как использовать эффект на практике

  1. Тренируйтесь регулярно. Подойдут умеренные силовые и аэробные нагрузки — ходьба, плавание, йога, растяжка, езда на велосипеде.

  2. Не переусердствуйте. Хронический стресс и перетренированность дают обратный эффект — повышают воспаление.

  3. Следите за восстановлением. Сон, массаж, витамины группы B и СПА-процедуры помогают нормализовать иммунный ответ.

  4. Поддерживайте питание. Белок, омега-3 и антиоксиданты (например, из ягод и зелени) усиливают эффект тренировок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключить физическую активность после 60 лет.
    Последствие: ускоренное старение и снижение иммунитета.
    Альтернатива: мягкие силовые тренировки и ходьба по 30 минут в день.

  • Ошибка: тренироваться без отдыха.
    Последствие: повышение уровня кортизола и воспаления.
    Альтернатива: дни восстановления и дыхательные практики.

  • Ошибка: ограничивать питание слишком жёстко.
    Последствие: ослабление мышц и защитных клеток.
    Альтернатива: сбалансированный рацион с достаточным количеством белка.

А что если начать поздно?

Хорошая новость — иммунная система адаптируется в любом возрасте. Даже если вы начали заниматься после 60, организм всё равно реагирует положительно. Учёные отмечают, что уже через несколько месяцев умеренных тренировок наблюдаются изменения в метаболизме и уменьшение воспалительных маркеров.

Плюсы и минусы физической активности для иммунитета

Плюсы Минусы
Улучшение обмена веществ Возможность перетренировки при чрезмерных нагрузках
Снижение воспаления Требуется время для адаптации
Поддержка гормонального баланса Необходим контроль состояния сердца
Улучшение качества сна Возможна усталость в начале тренировок

FAQ

Как часто нужно тренироваться для укрепления иммунитета?
Достаточно 3-5 раз в неделю по 30-60 минут, включая кардио и силовые упражнения.

Можно ли заменить спорт прогулками?
Да, если вы поддерживаете темп и регулярность. Главное — не сидеть подолгу без движения.

Какие добавки помогут иммунитету вместе с тренировками?
Витамин D, цинк, магний и коэнзим Q10 усиливают эффект, но принимать их лучше после консультации врача.

Мифы и правда

Миф: после 60 лет спорт опасен для сердца.
Правда: умеренные нагрузки, наоборот, укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Миф: физическая активность ослабляет иммунитет.
Правда: только чрезмерные тренировки без отдыха могут вызвать стрессовую реакцию.

Миф: чтобы укрепить иммунитет, достаточно принимать витамины.
Правда: без движения витамины не дадут полного эффекта, ведь активность запускает клеточные процессы восстановления.

3 интересных факта

  1. NK-клетки первыми распознают вирусы, включая грипп и коронавирус, и уничтожают их без участия антител.

  2. У людей, занимающихся аэробными видами спорта, уровень хронического воспаления в два раза ниже, чем у малоподвижных сверстников.

  3. Иммунные клетки используют те же энергетические пути, что и мышцы во время тренировки — митохондрии работают как "топливные станции" и для тела, и для иммунитета.

Исторический контекст

Первые исследования влияния физической активности на иммунитет начались ещё в 1980-х годах, когда физиологи заметили, что марафонцы реже болеют простудой. Тогда же появилось понятие "иммунного окна" — короткого периода после интенсивной нагрузки, когда организм особенно восприимчив к восстановлению.

Сегодня наука шагнула дальше: физическая активность признана одним из естественных способов профилактики возрастных заболеваний.

