Олег Белов Опубликована сегодня в 20:01

Снизьте риск ранней смерти примерно на 40% благодаря такому изменению образа жизни

Регулярные упражнения, которые ускоряют сердцебиение и дыхание, могут снизить риск ранней смерти почти на 40%. К такому выводу пришёл новый метаанализ 85 исследований, охвативших 7 миллионов человек по всему миру.

"Физическая активность может быть даже более важна для долгосрочного здоровья, чем мы считали ранее", — отмечает соавтор исследования, преподаватель Университета Квинсленда Грегор Мильке.

Никогда не поздно начать

Возраст не стал барьером: люди, начавшие тренироваться в пожилом возрасте, также выигрывали в продолжительности жизни. Более того, эффект у старшего поколения был даже заметнее — снижение риска смерти на 10-15% дополнительно, объясняет докторант Руйи Юй.

"Это подчёркивает, что никогда не поздно начать заниматься физической активностью", — говорит Мильке.

Почему это работает

Доктор Эндрю Фриман, кардиолог из Денвера, называет спорт "настоящим эликсиром молодости":

"Физические упражнения действительно снижают риск, чего нельзя добиться с помощью лекарств".

Главный эффект — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, главной причины смертности в мире.

  • Риск смерти от болезней сердца снижается на 40%.

  • Риск онкологических заболеваний — на 25%.

Сколько и как заниматься

В исследовании ориентировались на нормы ВОЗ:

  • 150-300 минут умеренной нагрузки (ходьба, плавание).

  • или 75-150 минут интенсивной (бег, спортивная ходьба) в неделю.

Наибольшая польза отмечена у тех, кто занимался 300 минут в неделю. Больше упражнений не приносило дополнительного эффекта.

Даже у тех, кто начал тренироваться "с нуля", риск смерти снизился на 22%. Но если занятия бросить, польза исчезает — показатели становятся такими же, как у тех, кто никогда не занимался.

Советы для новичков

  • Начинайте постепенно, лучше после консультации с врачом.

  • Поддерживайте активность в привычных формах — ходьба, велосипед, плавание.

  • Добавляйте сопротивление: рюкзак с утяжелителем при ходьбе, горные подъёмы на велосипеде, плавание с ластами на руках.

  • Цель — минимум 30 минут быстрой ходьбы в день, желательно в компании: это полезно и для тела, и для отношений.

Главное

Даже если не удаётся соблюдать все нормы, любая регулярная активность снижает риски. Главное — двигаться и получать удовольствие.

