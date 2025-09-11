Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бег на дорожке
Бег на дорожке
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:52

Рыба и беговая дорожка против кариеса: неожиданное открытие учёных

Профессор Хасинто: спорт и омега-3 могут стать дополнительным инструментом профилактики периодонтита

Физическая активность в сочетании с правильным питанием всё чаще становится предметом научных исследований. Одним из новых направлений стало изучение влияния физических упражнений и омега-3 жирных кислот на иммунитет и здоровье полости рта. Ученые обнаружили, что этот тандем может не только укреплять защитные силы организма, но и снижать риск развития хронических воспалительных заболеваний зубов.

Почему развивается апикальный периодонтит

Апикальный периодонтит возникает, когда нелеченный кариес постепенно поражает ткани зуба. Бактерии проникают в корневой канал и достигают верхушки корня, вызывая воспаление и разрушение костной ткани вокруг. Это состояние сопровождается болью и при отсутствии терапии может привести к серьезным осложнениям и даже потере зуба.

Что показало новое исследование

Работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, дает новые данные о том, что спорт и омега-3 действуют вместе, усиливая иммунный ответ. В эксперименте было доказано, что регулярная физическая активность в сочетании с добавками снижает разрушение костной ткани и тормозит распространение бактерий.

Особое внимание исследователи уделили роли иммунных клеток и цитокинов — молекул, участвующих в воспалительных процессах. Оказалось, что комбинация упражнений и омега-3 уменьшает выделение провоспалительных цитокинов, а также стимулирует работу фибробластов — клеток, отвечающих за восстановление и поддержание тканей.

Физическая активность как самостоятельный фактор

Интересно, что даже без добавок омега-3 одни только регулярные тренировки показали положительный эффект. Они помогали регулировать местный иммунный ответ и улучшали общее состояние организма.

"У крыс одни только физические упражнения привели к системному улучшению, регулируя местный иммунный ответ. Кроме того, в сочетании с добавками это еще больше уменьшало деструктивное состояние, вызванное эндодонтической патологией", — пояснила первый автор исследования Ана Паула Фернандес Рибейро.

Значение для практической стоматологии

Для стоматологов эти результаты особенно важны, так как речь идет о хроническом заболевании, которое сложно лечить. Апикальный периодонтит требует длительной терапии, а иногда и хирургического вмешательства. Новые данные позволяют предположить, что физическая активность и рацион, богатый омега-3, могут стать вспомогательным инструментом для профилактики и облегчения течения болезни.

Чтобы узнать, произойдет ли то же самое с людьми, потребуется клиническое исследование со значительным числом пациентов.

"Однако, в дополнение к многочисленным преимуществам, уже доказанным от занятий физическими упражнениями и потребления омега-3, это еще одно важное доказательство", — отметил профессор стоматологического факультета Арасатуба Государственного университета Сан-Паулу Рожерио де Кастильо Хасинто.

Перспективы для будущих исследований

Пока речь идет о данных, полученных в экспериментах на животных, и для подтверждения эффективности на людях необходимы масштабные клинические испытания. Тем не менее уже сейчас становится очевидно, что привычные рекомендации о регулярной физической активности и включении в рацион полезных жиров могут иметь еще более широкий спектр положительных эффектов, включая здоровье зубов и костной ткани.

Практические советы

  • Регулярные физические нагрузки средней интенсивности укрепляют иммунитет и улучшают общее состояние организма.
  • Омега-3 жирные кислоты содержатся в рыбе (лосось, сардины, скумбрия), семенах льна, грецких орехах и могут приниматься в виде биодобавок.
  • Поддержка здоровья полости рта требует комплексного подхода: гигиена, профилактика кариеса и сбалансированное питание должны дополнять друг друга.

Сочетание физических упражнений и омега-3 жирных кислот рассматривается как новый шаг в профилактике и лечении воспалительных процессов, связанных не только с общим иммунитетом, но и с состоянием зубов.

