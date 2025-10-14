Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кардио после силовой тренировки
Кардио после силовой тренировки
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:32

Полчаса в день больше не спасают: учёные требуют пересмотреть нормы физической активности

Учёные Калифорнийского университета предложили удвоить нормы физической активности ВОЗ

Исследователи из Калифорнийского университета призывают пересмотреть нормы физической активности, утверждённые Всемирной организацией здравоохранения. Их вывод: для того чтобы оставаться здоровыми в зрелом возрасте, молодым людям нужно двигаться в два раза больше, чем предписывают текущие рекомендации.

Почему минимальные нормы больше не работают

Сегодняшние рекомендации ВОЗ просты: взрослым от 18 до 64 лет нужно уделять физической активности хотя бы 150 минут в неделю при умеренной нагрузке или 75-150 минут при интенсивной. Но, как показывает новое исследование, этого уже недостаточно для долгосрочного здоровья.

Учёные наблюдали за почти 5 тысячами взрослых на протяжении 30 лет, начиная с того времени, когда участникам было от 18 до 30 лет. Они регулярно фиксировали уровень их физической активности, вредные привычки, а также изменения в давлении и состоянии сердечно-сосудистой системы. Выяснилось, что даже те, кто строго следовал минимальным нормам, со временем сталкивались с гипертонией и повышенным риском сердечных заболеваний.

"Поддержание физической активности в молодом возрасте — на более высоком уровне, чем ранее рекомендовано, может быть особенно важно", — отметила старший автор исследования, профессор Кирстен Биббинс-Доминго.

Новая планка — пять часов движения в неделю

Главный вывод учёных: оптимальный объём активности для молодых людей — не менее пяти часов в неделю. Это примерно в два раза больше текущих норм. Те, кто придерживался такого ритма, снижали риск развития гипертонии в среднем на 18% по сравнению с менее активными сверстниками.

Многие участники, активно тренировавшиеся в начале исследования, со временем снижали нагрузку. Чем раньше человек привыкает к регулярным тренировкам, тем дольше ему удаётся удерживать привычку. И наоборот — если в молодости спорт не стал частью жизни, вернуть активность после 30 лет значительно сложнее.

Сравнение рекомендаций ВОЗ и новых данных

Параметр Рекомендации ВОЗ Новые данные
Уровень нагрузки Умеренная / интенсивная Умеренная / интенсивная
Минимум в неделю 150 мин / 75-150 мин 300 мин (≈5 ч)
Основной эффект Поддержание здоровья Профилактика гипертонии и сердечных заболеваний
Возрастная группа 18-64 года 18-30 лет (молодые взрослые)
Риски при снижении активности Средние Повышенные

Как вписать больше движения в плотный график

Современный ритм жизни оставляет мало времени для длительных тренировок, но это не повод отказываться от активности. Есть несколько способов сделать движение частью повседневности:

  1. Интенсивные короткие тренировки. Формат HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки) позволяет получить мощный эффект за 15-20 минут. Например, четырёхминутная программа Tabata — отличное решение для занятых людей.

  2. Домашние занятия. Необязательно посещать спортзал: достаточно свободного пространства, удобной одежды и простого инвентаря вроде гантелей, эспандера или гири.

  3. Ходьба как замена транспорту. Пешие прогулки по 30-40 минут ежедневно способны компенсировать отсутствие спортзала.

  4. Фитнес-гаджеты. Умные часы и трекеры мотивируют к движению, показывая прогресс и напоминая о тренировках.

  5. Микронагрузки. Даже короткая разминка каждые 2-3 часа во время рабочего дня улучшает кровоток и снижает стресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: заниматься только по выходным.
    Последствие: организм не успевает адаптироваться, мышцы получают стресс.
    Альтернатива: распределить активность равномерно — хотя бы по 30-40 минут 4-5 раз в неделю.

  2. Ошибка: тренироваться без разминки и растяжки.
    Последствие: риск травм и перенапряжения.
    Альтернатива: уделять 5-10 минут разогреву и заминке, использовать массажные ролики.

  3. Ошибка: выбирать слишком лёгкую нагрузку.
    Последствие: минимальный эффект для сердца и сосудов.
    Альтернатива: повышать интенсивность постепенно — добавлять вес, темп или интервал.

А что если времени совсем нет?

Даже при самом плотном графике можно найти выход. Утренняя зарядка на 10 минут, подъем по лестнице вместо лифта, несколько приседаний во время перерывов — всё это даёт реальную пользу. Исследования показывают, что даже кратковременные всплески активности снижают риск гипертонии, если повторяются ежедневно.

Плюсы и минусы увеличенных нагрузок

Плюсы Минусы
Улучшение работы сердца и сосудов Требует дисциплины и времени
Замедление возрастных изменений Повышенная нагрузка на суставы при неправильной технике
Стабилизация веса и обмена веществ Необходимость восстановления и сна
Улучшение сна и концентрации Риск переутомления при чрезмерных тренировках

Главное правило — постепенность. Если вы давно не занимались, начните с малых шагов: прогулок, лёгких кардио, растяжки. Через месяц можно увеличить длительность и интенсивность.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать оптимальный тип тренировки?
Ориентируйтесь на цели: для здоровья сердца — кардио (бег, плавание, велосипед), для тонуса — функциональные и силовые упражнения.

Что лучше — бег или HIIT?
HIIT даёт быстрый результат при ограниченном времени, но бег эффективен для выносливости. Лучший вариант — их чередование.

Сколько стоит базовый инвентарь для дома?
Минимальный набор (коврик, гантели, скакалка, эспандер) обойдётся примерно в 50-70 евро, что дешевле годового абонемента в спортзал.

Мифы и правда о тренировках

Миф 1: тренировки нужно проводить только утром.
Правда: заниматься можно в любое время — главное, чтобы тренировка не мешала сну.

Миф 2: больше пота — больше калорий.
Правда: пот не связан напрямую с жиросжиганием, он лишь регулирует температуру тела.

Миф 3: силовые упражнения вредны для женщин.
Правда: умеренные силовые нагрузки укрепляют кости и ускоряют метаболизм, не делая фигуру "мужской".

Сон и психология

Регулярные тренировки не только укрепляют тело, но и стабилизируют психику. После получаса движения уровень эндорфинов возрастает, снижается тревожность, улучшается качество сна. Психологи отмечают, что физическая активность помогает бороться с выгоранием и хроническим стрессом — особенно при офисной работе.

Интересные факты

• Согласно исследованию Гарвардской школы общественного здравоохранения, ежедневная ходьба по 30 минут снижает риск сердечных заболеваний на 20%.
• Танцы средней интенсивности сжигают около 400 калорий в час — примерно как езда на велосипеде.
• Люди, тренирующиеся не менее 4 раз в неделю, реже страдают бессонницей и депрессией.

Исторический контекст

Первые официальные рекомендации по физической активности появились у ВОЗ в 2010 году. Тогда считалось, что 150 минут умеренной нагрузки в неделю достаточно для здоровья. Однако за последние 15 лет стиль жизни стал значительно более сидячим, и организм современного человека требует большего движения. Новое поколение исследований — шаг к пересмотру глобальных стандартов.

