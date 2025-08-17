Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:08

Успех в школе без лишних усилий: откройте секрет активных перерывов

Регулярные физические нагрузки положительно влияют на учебные успехи школьников

Знаете ли вы, что всего девять минут активных упражнений могут значительно повысить успеваемость детей на тестах? Это удивительное открытие стало результатом нового исследования.

Упражнения и их влияние на тесты

Исследование показало, что дети, которые занимались физической активностью, демонстрировали более высокие результаты на тестах. В частности, после девяти минут таких упражнений, как ходьба с высоко поднятыми коленями, прыжки, выпады и приседания, их успеваемость значительно возросла.

Ведущий исследователь Эрик Дроллетт из Университета Северной Каролины в Гринсборо отметил, что физкультура и физическая активность полезны для нашего подрастающего поколения. Это полезно для психического здоровья. Это полезно для здоровья мозга. Это полезно для успеваемости.

Как проводилось исследование

В рамках эксперимента 25 детей в возрасте от 9 до 12 лет проходили академический тест после выполнения высокоинтенсивных упражнений или отдыха в положении сидя. Исследователи адаптировали упражнения так, чтобы они могли быть выполнены в классе: каждое действие длилось 30 секунд, за которыми следовали 30 секунд отдыха.

"Мы хотели воспроизвести то, что можно было бы делать в классе", — добавил Дроллетт, подчеркивая, что предыдущие исследования часто проводились на беговых дорожках, которые недоступны в школьной среде.

Результаты и их значение

Результаты показали, что дети, выполнявшие интервальные упражнения, добились значительно лучших результатов в тесте на вербальное понимание по сравнению с теми, кто отдыхал. Кроме того, анализ работы мозга выявил более низкий уровень негативной реакции на ошибки у детей, занимавшихся физической активностью.

"При интервальных тренировках мы действительно наблюдаем снижение реакции, связанной с ошибками", — отметил Дроллетт.

Это открытие может помочь детям лучше справляться с ошибками и сохранять концентрацию.

Перспективы дальнейших исследований

Исследователи планируют продолжить изучение связи между физической активностью и психическим здоровьем детей. Профессор Дженнифер Этниер также подчеркнула важность этих результатов для учителей, которые могут внедрять перерывы на движение в свои занятия.

"Это исследование дает нам ценную информацию о потенциале однократного короткого периода упражнений для улучшения когнитивных способностей детей", — добавила она.

Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний.

