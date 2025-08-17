Успех в школе без лишних усилий: откройте секрет активных перерывов

Знаете ли вы, что всего девять минут активных упражнений могут значительно повысить успеваемость детей на тестах? Это удивительное открытие стало результатом нового исследования.

Упражнения и их влияние на тесты

Исследование показало, что дети, которые занимались физической активностью, демонстрировали более высокие результаты на тестах. В частности, после девяти минут таких упражнений, как ходьба с высоко поднятыми коленями, прыжки, выпады и приседания, их успеваемость значительно возросла.

Ведущий исследователь Эрик Дроллетт из Университета Северной Каролины в Гринсборо отметил, что физкультура и физическая активность полезны для нашего подрастающего поколения. Это полезно для психического здоровья. Это полезно для здоровья мозга. Это полезно для успеваемости.

Как проводилось исследование

В рамках эксперимента 25 детей в возрасте от 9 до 12 лет проходили академический тест после выполнения высокоинтенсивных упражнений или отдыха в положении сидя. Исследователи адаптировали упражнения так, чтобы они могли быть выполнены в классе: каждое действие длилось 30 секунд, за которыми следовали 30 секунд отдыха.

"Мы хотели воспроизвести то, что можно было бы делать в классе", — добавил Дроллетт, подчеркивая, что предыдущие исследования часто проводились на беговых дорожках, которые недоступны в школьной среде.

Результаты и их значение

Результаты показали, что дети, выполнявшие интервальные упражнения, добились значительно лучших результатов в тесте на вербальное понимание по сравнению с теми, кто отдыхал. Кроме того, анализ работы мозга выявил более низкий уровень негативной реакции на ошибки у детей, занимавшихся физической активностью.

"При интервальных тренировках мы действительно наблюдаем снижение реакции, связанной с ошибками", — отметил Дроллетт.

Это открытие может помочь детям лучше справляться с ошибками и сохранять концентрацию.

Перспективы дальнейших исследований

Исследователи планируют продолжить изучение связи между физической активностью и психическим здоровьем детей. Профессор Дженнифер Этниер также подчеркнула важность этих результатов для учителей, которые могут внедрять перерывы на движение в свои занятия.

"Это исследование дает нам ценную информацию о потенциале однократного короткого периода упражнений для улучшения когнитивных способностей детей", — добавила она.

Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний.