Не спрячешься за экраном: в фиджитал-спорте побеждают только универсалы
В Казани проходили первые в истории международные мультиспортивные соревнования в формате фиджитал — "Игры Будущего". Это отличный повод разобраться, что представляет собой новое спортивное направление, как оно устроено и кто в него играет.
Что такое фиджитал?
Фиджитал (от physical + digital) — это симбиоз традиционного спорта, киберспорта и технологий. По сути, двоеборье, где спортсмен должен показать себя и в виртуальной, и в физической дисциплине.
Например:
- сначала — матч в футбольный симулятор на приставке,
- затем — игра в реальный футбол на поле.
Победит тот, кто силён в обоих этапах.
Как появился фиджитал-спорт в России
- 31 января 2023 — официальное признание Минспортом РФ;
- 22 февраля 2023 — создание Всероссийской федерации фиджитал-спорта (ВФФС);
- президент федерации — олимпийский чемпион Никита Нагорный.
Сегодня ВФФС работает более чем в 60 регионах страны, создаются фиджитал-центры, проводятся сотни турниров. Только в 2023 году состоялось свыше 300 соревнований и более 2000 участников.
Какие дисциплины существуют
Фиджитал-спорт развивается сразу в нескольких направлениях: массовый, досуговый и соревновательный. На "Играх Будущего" были представлены пять "вызовов":
- Спорт: футбол, хоккей, гонки, баскетбол, скейтбординг, единоборства.
- Скорость: быстрые игры + физические испытания на выносливость.
- Тактика: тактические шутеры + лазертаг.
- Технологии: гонки дронов, битвы роботов, VR/AR-соревнования.
- Стратегия: MOBA-игры + испытания на выносливость.
- Формат уникален: даже проигравший виртуальный этап может отыграться на физическом.
Кто такие фиджитал-спортсмены
Это универсалы:
- сильные физически,
- быстрые в анализе и принятии решений,
- умеют работать в команде.
Участники приходят как из киберспорта, так и из классических дисциплин. Среди известных игроков — бывший футболист Роман Шишкин, ставший победителем одного из турниров.
Возрастные рамки широкие: участвовать можно с 16 лет, верхнего порога нет.
Роль технологий
Фиджитал-спорт строится на цифровой платформе:
- Games Management System (GMS) — аккредитация и логистика,
- Times & Scoring (T&S) — фиксация результатов,
- Фиджитал-ID — уникальный номер для каждого спортсмена, позволяющий участвовать в турнирах.
Технологии создают шоу: LED-паркеты отображают пульс игроков, виртуальные стадионы позволяют зрителям следить за матчами онлайн в режиме "полного присутствия".
Будущее направления
Фиджитал отвечает запросу молодёжи на динамичность и зрелищность. Региональные федерации уже экспериментируют с новыми дисциплинами: фиджитал-гандбол, сквош, кёрлинг.
Итог
Фиджитал-спорт объединяет разные миры: физический и цифровой. Это не просто тренд, а новый формат, где одинаково важны сила тела и гибкость ума.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru