
© wikimedia.org by Daniel Benavides is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:25

Не спрячешься за экраном: в фиджитал-спорте побеждают только универсалы

Минспорт РФ официально признал фиджитал-спорт и создал Всероссийскую федерацию

В Казани проходили первые в истории международные мультиспортивные соревнования в формате фиджитал — "Игры Будущего". Это отличный повод разобраться, что представляет собой новое спортивное направление, как оно устроено и кто в него играет.

Что такое фиджитал?

Фиджитал (от physical + digital) — это симбиоз традиционного спорта, киберспорта и технологий. По сути, двоеборье, где спортсмен должен показать себя и в виртуальной, и в физической дисциплине.

Например:

  • сначала — матч в футбольный симулятор на приставке,
  • затем — игра в реальный футбол на поле.

Победит тот, кто силён в обоих этапах.

Как появился фиджитал-спорт в России

  • 31 января 2023 — официальное признание Минспортом РФ;
  • 22 февраля 2023 — создание Всероссийской федерации фиджитал-спорта (ВФФС);
  • президент федерации — олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Сегодня ВФФС работает более чем в 60 регионах страны, создаются фиджитал-центры, проводятся сотни турниров. Только в 2023 году состоялось свыше 300 соревнований и более 2000 участников.

Какие дисциплины существуют

Фиджитал-спорт развивается сразу в нескольких направлениях: массовый, досуговый и соревновательный. На "Играх Будущего" были представлены пять "вызовов":

  • Спорт: футбол, хоккей, гонки, баскетбол, скейтбординг, единоборства.
  • Скорость: быстрые игры + физические испытания на выносливость.
  • Тактика: тактические шутеры + лазертаг.
  • Технологии: гонки дронов, битвы роботов, VR/AR-соревнования.
  • Стратегия: MOBA-игры + испытания на выносливость.
  • Формат уникален: даже проигравший виртуальный этап может отыграться на физическом.

Кто такие фиджитал-спортсмены

Это универсалы:

  • сильные физически,
  • быстрые в анализе и принятии решений,
  • умеют работать в команде.

Участники приходят как из киберспорта, так и из классических дисциплин. Среди известных игроков — бывший футболист Роман Шишкин, ставший победителем одного из турниров.

Возрастные рамки широкие: участвовать можно с 16 лет, верхнего порога нет.

Роль технологий

Фиджитал-спорт строится на цифровой платформе:

  • Games Management System (GMS) — аккредитация и логистика,
  • Times & Scoring (T&S) — фиксация результатов,
  • Фиджитал-ID — уникальный номер для каждого спортсмена, позволяющий участвовать в турнирах.

Технологии создают шоу: LED-паркеты отображают пульс игроков, виртуальные стадионы позволяют зрителям следить за матчами онлайн в режиме "полного присутствия".

Будущее направления

Фиджитал отвечает запросу молодёжи на динамичность и зрелищность. Региональные федерации уже экспериментируют с новыми дисциплинами: фиджитал-гандбол, сквош, кёрлинг.

Итог

Фиджитал-спорт объединяет разные миры: физический и цифровой. Это не просто тренд, а новый формат, где одинаково важны сила тела и гибкость ума.

