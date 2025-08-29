Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:55

Вьетнам под водой: почему Фукуок называют раем для любителей подводного мира

Подводный туризм во Вьетнаме: дайвинг и сноркелинг на Фукуоке

Мало кто знает, что Вьетнам — отличное направление для дайвинга. Здесь тёплое море, богатый подводный мир и более доступные цены по сравнению с другими азиатскими странами. Особое место занимает остров Фукуок, который становится всё более популярным у любителей подводных приключений.

Фукуок: жемчужина дайвинга

Фукуок — крупнейший остров Вьетнама, окружённый коралловыми рифами. Здесь десятки локаций для дайвинга и сноркелинга, а вода остаётся прозрачной почти круглый год.
— На юге острова находятся коралловые рифы Антхойских островов — идеальное место для наблюдения за рыбами-попугаями, скатами и тропическими кораллами.
— На севере можно встретить более спокойные локации с мягким рельефом, которые подходят новичкам.

Где ещё заняться дайвингом во Вьетнаме

Хотя Фукуок остаётся главным направлением, есть и другие интересные места:

  • Нячанг — столица вьетнамского дайвинга: множество школ, коралловые рифы и удобная инфраструктура.
  • Кончо (Con Dao) — острова на юге, известные своей нетронутой природой и редкими видами морских животных.
  • Хойан и Дананг — центральное побережье, где сочетаются культурные экскурсии и подводные прогулки.

Дайвинг или сноркелинг

— Сноркелинг подойдёт тем, кто хочет просто посмотреть на рифы и рыб с поверхности.
— Дайвинг — возможность погрузиться глубже, увидеть кораллы вблизи и встретить более редких обитателей. На Фукуоке есть центры для новичков с пробными погружениями, а также программы для сертифицированных дайверов.

Почему стоит попробовать

Подводный мир Вьетнама пока не такой перегруженный туристами, как в Таиланде или Индонезии. Это шанс увидеть природу в более естественном виде и попробовать дайвинг в спокойной, комфортной атмосфере.

