Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пхукет
Пхукет
© commons.wikimedia.org by Bennypc is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:18

Пхукет не тот, чем кажется: райский остров скрывает совсем другую жизнь

На Пхукете высокий сезон длится с декабря по апрель — в это время цены удваиваются

Пхукет давно стал синонимом тропического отдыха. Но за яркими пляжами, вечеринками и пальмами скрывается куда более глубокая и удивительная сторона острова. Этот уголок Таиланда сочетает в себе наследие китайско-португальской архитектуры, утончённую гастрономию и неспешный ритм жизни, где каждый день наполнен вкусами, ароматами и мягким морским воздухом.

Когда лучше ехать

На Пхукете всего два сезона — сухой и влажный. Путешественники, уставшие от зимних холодов, чаще всего приезжают сюда с конца декабря по апрель. В это время почти не бывает дождей, температура днём поднимается до +36 °C, а море остаётся тёплым и прозрачным. Однако высокий сезон означает и рост цен — стоимость отелей и экскурсий увеличивается почти вдвое.

Если хочется сэкономить, стоит выбрать межсезонье — конец апреля и май. Туристов становится меньше, а природа остаётся яркой и сочной. Летом начинается сезон дождей: кратковременные ливни чередуются с солнечными днями, зато остров оживает зеленью и свежестью. Осенью, с сентября по октябрь, Пхукет попадает под влияние муссонов — это время для серфинга и уединённых прогулок по пустым пляжам.

Сколько дней выделить на Пхукет

Минимум — три дня, если хочется просто расслабиться, позагорать и попробовать уличную еду. Пяти дней достаточно, чтобы успеть посетить старый город, увидеть пару храмов и устроить морскую прогулку. Неделя или больше подойдёт для тех, кто хочет почувствовать ритм острова, заглянуть в национальные парки и познакомиться с местными ремёслами.

Длительное пребывание открывает возможности для мини-путешествий — например, на острова Пхи-Пхи или в залив Пханг-Нга, где снимали легендарный фильм "Человек с золотым пистолетом".

Как добраться и передвигаться

На Пхукет ежедневно летают рейсы из Бангкока и других городов Таиланда, а также чартеры из Европы и России. Добраться можно и автобусом, но это займёт около 12 часов.

Передвижение по самому острову требует планирования. Общественный транспорт здесь развит слабо: автобусы ходят редко, а расстояния между пляжами большие. Самый удобный способ — арендовать автомобиль или мотороллер. Главное — иметь международные водительские права и страховку.

Тем, кто не хочет садиться за руль, подойдут сервисы Bolt и Grab. Они дешевле, чем обычные такси, а поездка бронируется прямо в приложении.

Чем заняться на острове

1. Откройте старый город

Пхукет-Таун — это музей под открытым небом. Улицы здесь украшены разноцветными домами в стиле "синоколониал", сочетающем китайские и португальские черты. Особое внимание заслуживает Дом Чинпрача — старинный особняк, превращённый в музей. Мраморные полы, резные ставни и викторианская мебель рассказывают о богатой эпохе оловянных баронов XIX века.

Рядом — кафе и ресторан China Inn, где можно не только попробовать аутентичные блюда, но и заглянуть в лавку с антиквариатом.

2. Почувствуйте ритм местной жизни

Чтобы увидеть настоящий Пхукет, стоит заглянуть в мусульманско-тайскую деревню Банг Ронг. Местные жители приглашают туристов на экскурсии: каякинг по мангровым зарослям, фермерские мастер-классы, уроки росписи батика. Здесь нет суеты, только звуки джунглей и доброжелательные улыбки.

3. Познакомьтесь с "людьми моря"

На юге острова, в районе Раваи, живёт народ Урак Лавой — потомки морских кочевников Чао Ле. Они проводят небольшие рыболовные туры, где можно узнать их быт и поучаствовать в ловле рыбы. Это редкая возможность прикоснуться к культуре, существующей здесь веками.

4. Поднимитесь к смотровым площадкам

Лучший вид на побережье открывается со смотровой площадки Ката-Карон. Для тех, кто предпочитает уединение, подойдёт тропа к Чёрной скале (Па Хин Дум). Путь занимает около 20 минут, а наградой станет панорама бухт и островков южного Пхукета.

Ещё одно место силы — мыс Лаем Кратинг, где на закате океан окрашивается в глубокие оранжевые и пурпурные тона.

Местные рынки и вкусы

Ни один день на Пхукете не обходится без прогулки по рынкам. Один из самых колоритных — Талад Руам Джай ("рынок объединённых сердец"). Здесь продают спринг-роллы, острый салат сом-там, клейкий рис с манго и десерт буа лой в кокосовом молоке.

Не менее необычный рынок — Талад над Конди, расположенный прямо у тюрьмы Бангджо. Здесь торгуют заключённые, которые готовятся к освобождению: продают фрукты, сувениры и делают массаж. Цены — одни из самых низких на острове.

Бюджет поездки

Пхукет не относится к самым дешёвым направлениям Таиланда, но при разумном подходе можно отдыхать экономно.

  • Общежитие — 500-700 бат
  • Номер для двоих — 900-1200 бат
  • Апартаменты с кухней — от 700 бат
  • Кофе — 60-70 бат
  • Ужин на двоих — около 500 бат
  • Пиво в баре — 120 бат

Самыми дорогими считаются районы Лагуна и Патонг, а вот в Таланге жильё и еда заметно дешевле.

Что взять с собой

На остров можно ехать налегке: всё необходимое продаётся на месте. Но обязательно возьмите солнцезащитный крем, репеллент от насекомых, удобные шлёпки и лёгкую одежду.

Этикет и безопасность

Тайцы известны своей вежливостью, поэтому туристам важно соблюдать местные нормы. Не направляйте ноги на людей, снимайте обувь при входе в дом или храм, не поднимайте голос и не спорьте. К монархии относятся с почтением, любые оскорбления запрещены законом.

Купаться можно только при зелёных флагах — красные предупреждают о сильных течениях. Воду из-под крана лучше не пить.

Советы шаг за шагом

  1. Забронируйте жильё заранее — цены меняются в зависимости от сезона.
  2. Скачайте офлайн-карты и приложения Bolt и Grab.
  3. Возьмите наличные: карты принимают не везде.
  4. Не арендуйте скутер без страховки.
  5. На рынках торгуйтесь, но с улыбкой — тайцы ценят доброжелательность.

Плюсы и минусы отдыха на Пхукете

Плюсы

Минусы

Разнообразие пляжей и активностей

Высокие цены в сезон

Богатая кухня и культурное наследие

Проблемы с транспортом

Гостеприимство местных жителей

Переполненные пляжи в декабре-январе

Частые вопросы (FAQ)

Как выбрать пляж?
Для уединения подойдёт Най Харн или Ката Ной, для ночной жизни — Патонг.

Сколько стоит аренда скутера?
В среднем от 250 бат в день, плюс залог.

Что попробовать из местных блюд?
Хоккиен-лапшу, салат сом-там и жареные морепродукты — визитная карточка Пхукета.

Интересные факты

  • Остров соединён с материком мостом Сарасин, длиной 700 м.
  • В старом городе снимались сцены фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо.
  • Почти 70 % жителей острова имеют смешанные китайско-тайские корни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шоколадные фабрики Европы, где проводят экскурсии и дегустации: полный гид сегодня в 11:16
Путешествие, от которого слипнется всё: 7 шоколадных фабрик, которые стоит посетить

От Бельгии до Испании: где в Европе можно попасть в сердце шоколадного производства, увидеть, как рождается сладость, и попробовать её прямо с конвейера.

Читать полностью » Что посмотреть в Вене, кроме «Поцелуя» Климта: гид по современному искусству сегодня в 10:13
Вена глазами художников: музеи, о которых не расскажут путеводители

От Климта и Шиле до футуристических инсталляций — рассказываем, как увидеть Вену глазами художников и открыть для себя её современное искусство.

Читать полностью » Seegrotte Hinterbrühl: озеро, которое стоит увидеть своими глазами сегодня в 10:06
Как взрыв превратил шахту в подземное озеро и туристический символ Австрии

Окунись в тишину подземного мира Seegrotte Hinterbrühl — бывшей шахты, где теперь плавают лодки по самому большому подземному озеру Европы.

Читать полностью » Экономия в Вене: советы местных жителей по транспорту, еде и достопримечательностям сегодня в 9:07
Бесплатная Вена существует: секреты, о которых не пишут в путеводителях

Как увидеть Вену, не разорившись: вода из-под крана, музеи бесплатно, шницель за €5 и концерт филармонии под открытым небом.

Читать полностью » Замок Лаксенбург и крупнейший парк Австрии: маршруты и советы туристам сегодня в 7:58
Замок на острове и парк мечты: зачем ехать в Лаксенбург весной

Замки, озёра и парки, где прогуливались Габсбурги. Узнай, почему Лаксенбург называют самым романтичным уголком недалеко от Вены.

Читать полностью » Путеводитель по региону Вахау: лучшие маршруты, винодельни и виды на Дунай сегодня в 6:55
Прогулки по Вахау: замки, вино и вид, от которого захватывает дух

Узнай, почему долина Вахау считается самым красивым винным регионом Австрии — с замком Ричарда Львиное Сердце, ароматным рислингом и видом на Дунай.

Читать полностью » Экологическая система Вены: зеленый транспорт, энергоэффективность и сортировка мусора сегодня в 5:52
Экологическая столица мира: 5 принципов, по которым живёт Вена

Как Вена превратилась в образец экологического мегаполиса — от транспорта без выхлопов до заводов, где живут соколы.

Читать полностью » Зимний Зальцбург: рождественские рынки, шествие крампусов и фестиваль Моцарта сегодня в 4:45
Зальцбург зимой: рождественская сказка с чертями, песнопениями и ароматом пунша

В декабре Зальцбург превращается в сказку с огнями, ярмарками и шествием демонов. Узнай, где найти лучшее рождественское настроение и почему сюда стоит приехать зимой.

Читать полностью »

Новости
Наука
Бактерии в хвое елей помогают деревьям собирать золото из почвы
Садоводство
Доктор Чиппед: сбор шиповника после заморозков снижает содержание витамина С
УрФО
В Екатеринбурге установят тысячу камер с распознаванием лиц — мэрия
Технологии
Google тестирует интеграцию Gemini в Google Maps — навигация становится разговорной
Спорт и фитнес
Игорь Фокеев рассказал, какие расходы на фитнес можно сократить без ущерба здоровью
Дом
Пульт от телевизора содержит больше микробов, чем дверная ручка в туалете — данные исследований
Авто и мото
В Москве за три месяца вывезли более 1,2 тысячи брошенных автомобилей — заммэра Бирюков
Дом
Исследования показывают, что человек тратит до 5 дней в год на поиск одежды в беспорядке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet