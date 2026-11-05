Пхукет хочет очистить исторические улицы от каннабиса: какие туристические места попадут под запрет

В парламенте Таиланда обсуждается инициатива по ограничению продажи марихуаны в ключевых туристических и культурных зонах острова Пхукет. Зампред комитета по туризму и представитель провинции Чалермпонг Сэнгди, опираясь на запросы бизнеса, предложил ввести запрет на торговлю каннабисом в районах, где сосредоточено культурное наследие.

В список территорий, где планируется запретить работу каннабис-шопов, вошли улицы Thalang, Dibuk и Yaowarat в историческом центре Пхукет-Тауна, а также воскресный рынок Lard Yai. Кроме того, ограничения должны затронуть окрестности храмов, религиозных объектов и локаций, ориентированных на семейный отдых. По мнению Чалермпонга Сэнгди, бесконтрольное появление таких точек продаж вредит имиджу острова и разрушает туристический продукт, основанный на исторической застройке, китайских храмах и культуре перанакан.

Согласно действующему законодательству Таиланда, использование марихуаны допустимо исключительно в медицинских и научных целях. Туристическое управление страны напоминает, что приобретение, хранение или перевозка соцветий каннабиса иностранцами запрещены без рецепта от лицензированного специалиста в области тайской традиционной медицины, китайской медицины или стоматологии. Даже при наличии документа существует норма допустимого объема вещества.

Местные власти предостерегают туристов от ошибочного вывода о том, что товары, выставленные на витринах магазинов, автоматически являются легальными или безопасными для приобретения.