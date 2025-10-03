Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Вьетнама
Флаг Вьетнама
© commons.wikimedia.org by shi zhao from beijing, china is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:13

Фукуок без пляжа: чем удивит жемчужный остров Вьетнама

FUN&SUN: Фукуок подходит для совмещения пляжного отдыха и экскурсий

Фукуок традиционно ассоциируется с райскими пляжами, но на самом деле этот вьетнамский остров готов удивить туристов и за пределами моря. Канатная дорога-рекордсмен, сафари-парк, жемчужные фермы, вечерние рынки и джунгли — всё это превращает остров в универсальное направление для отдыха.

"Фукуок оптимален для совмещения пляжного отдыха с насыщенной экскурсионной программой", — подчеркнули в FUN&SUN.

Чем заняться помимо пляжа

Остров небольшого размера, и это его преимущество: здесь можно за день побывать сразу в нескольких уголках, не тратя много времени на дорогу. Туроператоры предлагают экскурсии от коротких прогулок до насыщенных туров на целый день.

Самые популярные маршруты

  • поездка по самой длинной в мире морской канатной дороге до Sun World Hon Thom;

  • посещение VinWonders Phu Quoc с аквапарком, шоу и океанариумом;

  • сафари в Vinpearl Safari — крупнейшем во Вьетнаме;

  • морские прогулки на архипелаг Ан-Тхой с рыбалкой и снорклингом;

  • туры к водопадам Суой Чань и на белоснежный пляж Бай Сао;

  • экскурсии на плантации перца и жемчужные фермы.

Стоимость экскурсий обычно варьируется от 40 до 80 долларов с человека.

Сравнение: экскурсии на Фукуоке

Вариант Для кого подходит Что включает Пример цены
VinWonders семьи с детьми аттракционы, аквапарк, шоу от 50$
Safari-парк все возрастные группы животные в естественной среде от 45$
Архипелаг Ан-Тхой любители моря снорклинг, рыбалка, катер от 60$
Канатная дорога пары, фотографы панорамные виды, парк развлечений от 40$
Плантации перца и жемчуга познавательный отдых дегустации, сувениры от 30$

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте хотя бы 2-3 экскурсии, чтобы отдых был разнообразным.

  2. Морские туры бронируйте у проверенных туроператоров — это вопрос безопасности.

  3. Если хотите привезти домой жемчуг, покупайте его на фермах, а не на рынках.

  4. Для прогулок по рынкам берите наличные донги, доллар не везде принимают.

  5. Вечером обязательно посетите Sunset Town — там самая яркая атмосфера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать экскурсии на улице у случайных продавцов.
    → Последствие: риск попасть на мошенников или получить плохой сервис.
    → Альтернатива: бронирование через Anex, FUN&SUN или PAC Group.

  • Ошибка: рассчитывать везде на доллары.
    → Последствие: невыгодный курс и сдача донгами.
    → Альтернатива: заранее обменять валюту и пользоваться донгами в кафе и магазинах.

  • Ошибка: ехать в храмы без экскурсовода.
    → Последствие: непонимание культурного значения мест.
    → Альтернатива: экскурсии от Space Travel, где гиды объясняют символику и историю.

А что если…

А что если хочется полного уединения? На Фукуоке есть скрытые бухты и малолюдные пляжи, куда можно отправиться самостоятельно на мотороллере. Аренда скутера — около 7-10$ в день, и это лучший способ исследовать остров в своем ритме.

Плюсы и минусы отдыха на Фукуоке

Плюсы Минусы
Разнообразие экскурсий для всей семьи Отсутствие крупных торговых центров
Доступные цены на еду и развлечения Возможные языковые барьеры
Природные красоты: джунгли, кораллы, пляжи Оплата в донгах может быть неудобной
Отличные условия для детей (парки, сафари) В высокий сезон много туристов
Аутентичный колорит рынков и деревень Некоторые туры требуют целого дня

FAQ

Как выбрать экскурсию на Фукуоке?
Определитесь с интересами: для детей — парки, для романтики — канатная дорога и Sunset Town, для любителей моря — архипелаг Ан-Тхой.

Сколько стоит питание и шопинг?
Обед в кафе обойдется в 3-5$, ужин в ресторане — 10-15$. На рынках можно купить фрукты и сувениры за пару долларов.

Что лучше привезти из Фукуока?
Жемчуг, перец, рыбный соус, лакированные изделия и натуральную косметику.

Мифы и правда

  • Миф: на Фукуоке только пляжи.
    Правда: есть канатная дорога, сафари, рынки и целый архипелаг.

  • Миф: доллары везде принимают.
    Правда: вне туристических зон почти всегда нужны донги.

  • Миф: жемчуг дешевле на рынках.
    Правда: настоящий жемчуг выгоднее брать на фермах.

3 интересных факта о Фукуоке

  1. Канатная дорога на остров Хон Тхом — самая длинная морская в мире.

  2. Фукуок считается "жемчужной столицей" Вьетнама.

  3. Рыбный соус "нук мам" отсюда известен во всей Азии.

Исторический контекст

  • Вьетнам долго развивал Фукуок как внутренний курорт, но с 2010-х годов остров стал популярным у россиян и европейцев.

  • В 2014 году здесь открыли международный аэропорт, что дало толчок туризму.

  • С 2020-х активно строятся парки развлечений и гостиницы мирового уровня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

История Кучара: от столицы древнего государства до современного города сегодня в 12:17

Пещеры Тысячи Будд: тайна буддийского наследия Кучара в Китае

Кучар — древняя столица Восточного Туркестана, где сохранились пещеры Тысячи Будд, уникальные пейзажи и знаменитые абрикосовые сады.

Читать полностью » Керия в Синьцзяне: древний оазис на Великом Шёлковом пути сегодня в 11:13

Древний Ум: место в Китае, где история и легенды до сих пор живут рядом

Керия — древний оазис на краю Такла-Макана, где сохранились буддийские фрески, добывают нефрит и живёт загадочное племя «керия».

Читать полностью » Кашгар в Синьцзяне: сердце Восточного Туркестана и центр уйгурской культуры сегодня в 10:11

Кашгар: где древние традиции соседствуют с современными рынками

Кашгар — гранатовый город, сердце уйгурской культуры и древний узел Шёлкового пути. Узнайте, чем он покоряет туристов и хранит тайну Востока.

Читать полностью » История и современность Каргалыка: от Шёлкового пути до аграрного центра Китая сегодня в 9:06

Оазис на границе песков: Каргалык как ворота в китайскую пустыню

Каргалык — уйгурский город-оазис у пустыни Такла-Макан, где соседствуют древние караванные пути и современные фруктовые сады.

Читать полностью » Пещеры Могао в Дуньхуане: 700 буддийских святынь и древний архив в китайской пустыне сегодня в 8:03

Дуньхуан — сияющий оазис на краю пустыни и ворота в Поднебесную

Дуньхуан — оазис на Великом Шёлковом пути, где сохранились пещеры Могао, озеро Полумесяц и наследие буддизма. Узнайте, чем он удивляет туристов.

Читать полностью » Город Баоцзы в провинции Шэньси: история, храм Цзинтай-гуань и даосские святыни сегодня в 7:00

Из деревушки на сто человек в китайский мегаполис: невероятная судьба Баоцзы

Баоцзы — город в провинции Шэньси, где современный мегаполис соседствует с древними даосскими храмами и легендами о Хуан-ди.

Читать полностью » Город Аксу в Синьцзяне: история, достопримечательности и современная жизнь сегодня в 6:57

От древних храмов до ночных клубов: как Аксу меняет лицо Синьцзяна

Аксу в Синьцзяне сочетает древние буддийские монастыри, фруктовые сады и современный комфорт. Узнайте, чем удивляет этот город на Шёлковом пути.

Читать полностью » Китай: история, культура, природа и государственные символы страны сегодня в 5:52

Китай глазами туриста: от золотых пляжей до заснеженных вершин

Китай — это страна загадок, где древние традиции соседствуют с современными мегаполисами. Узнайте, чем удивляет Поднебесная сегодня.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Австралийские исследователи: постепенные шаги эффективнее жёстких диет и нагрузок
Еда

Эксперты советуют вымачивать печень в молоке для мягкости и вкуса
Наука

Марсоход Perseverance обнаружил органические молекулы в кратере Джезеро
Технологии

Эксперты портала "Палач" назвали лучшие игровые ноутбуки до 100 тысяч рублей
Питомцы

Купирование ушей повышает риск инфекций и приводит к хроническому дискомфорту
Авто и мото

Вице-президент Движения автомобилистов России предложил увеличить штраф пешеходам до 1000 рублей
Наука

Магнитные циклы Солнца влияют на технологии Земли
Красота и здоровье

Профессор Нита Форухи: универсального масла для кухни не существует
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet