Фукуок без пляжа: чем удивит жемчужный остров Вьетнама
Фукуок традиционно ассоциируется с райскими пляжами, но на самом деле этот вьетнамский остров готов удивить туристов и за пределами моря. Канатная дорога-рекордсмен, сафари-парк, жемчужные фермы, вечерние рынки и джунгли — всё это превращает остров в универсальное направление для отдыха.
"Фукуок оптимален для совмещения пляжного отдыха с насыщенной экскурсионной программой", — подчеркнули в FUN&SUN.
Чем заняться помимо пляжа
Остров небольшого размера, и это его преимущество: здесь можно за день побывать сразу в нескольких уголках, не тратя много времени на дорогу. Туроператоры предлагают экскурсии от коротких прогулок до насыщенных туров на целый день.
Самые популярные маршруты
-
поездка по самой длинной в мире морской канатной дороге до Sun World Hon Thom;
-
посещение VinWonders Phu Quoc с аквапарком, шоу и океанариумом;
-
сафари в Vinpearl Safari — крупнейшем во Вьетнаме;
-
морские прогулки на архипелаг Ан-Тхой с рыбалкой и снорклингом;
-
туры к водопадам Суой Чань и на белоснежный пляж Бай Сао;
-
экскурсии на плантации перца и жемчужные фермы.
Стоимость экскурсий обычно варьируется от 40 до 80 долларов с человека.
Сравнение: экскурсии на Фукуоке
|Вариант
|Для кого подходит
|Что включает
|Пример цены
|VinWonders
|семьи с детьми
|аттракционы, аквапарк, шоу
|от 50$
|Safari-парк
|все возрастные группы
|животные в естественной среде
|от 45$
|Архипелаг Ан-Тхой
|любители моря
|снорклинг, рыбалка, катер
|от 60$
|Канатная дорога
|пары, фотографы
|панорамные виды, парк развлечений
|от 40$
|Плантации перца и жемчуга
|познавательный отдых
|дегустации, сувениры
|от 30$
Советы шаг за шагом
-
Планируйте хотя бы 2-3 экскурсии, чтобы отдых был разнообразным.
-
Морские туры бронируйте у проверенных туроператоров — это вопрос безопасности.
-
Если хотите привезти домой жемчуг, покупайте его на фермах, а не на рынках.
-
Для прогулок по рынкам берите наличные донги, доллар не везде принимают.
-
Вечером обязательно посетите Sunset Town — там самая яркая атмосфера.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать экскурсии на улице у случайных продавцов.
→ Последствие: риск попасть на мошенников или получить плохой сервис.
→ Альтернатива: бронирование через Anex, FUN&SUN или PAC Group.
-
Ошибка: рассчитывать везде на доллары.
→ Последствие: невыгодный курс и сдача донгами.
→ Альтернатива: заранее обменять валюту и пользоваться донгами в кафе и магазинах.
-
Ошибка: ехать в храмы без экскурсовода.
→ Последствие: непонимание культурного значения мест.
→ Альтернатива: экскурсии от Space Travel, где гиды объясняют символику и историю.
А что если…
А что если хочется полного уединения? На Фукуоке есть скрытые бухты и малолюдные пляжи, куда можно отправиться самостоятельно на мотороллере. Аренда скутера — около 7-10$ в день, и это лучший способ исследовать остров в своем ритме.
Плюсы и минусы отдыха на Фукуоке
|Плюсы
|Минусы
|Разнообразие экскурсий для всей семьи
|Отсутствие крупных торговых центров
|Доступные цены на еду и развлечения
|Возможные языковые барьеры
|Природные красоты: джунгли, кораллы, пляжи
|Оплата в донгах может быть неудобной
|Отличные условия для детей (парки, сафари)
|В высокий сезон много туристов
|Аутентичный колорит рынков и деревень
|Некоторые туры требуют целого дня
FAQ
Как выбрать экскурсию на Фукуоке?
Определитесь с интересами: для детей — парки, для романтики — канатная дорога и Sunset Town, для любителей моря — архипелаг Ан-Тхой.
Сколько стоит питание и шопинг?
Обед в кафе обойдется в 3-5$, ужин в ресторане — 10-15$. На рынках можно купить фрукты и сувениры за пару долларов.
Что лучше привезти из Фукуока?
Жемчуг, перец, рыбный соус, лакированные изделия и натуральную косметику.
Мифы и правда
-
Миф: на Фукуоке только пляжи.
Правда: есть канатная дорога, сафари, рынки и целый архипелаг.
-
Миф: доллары везде принимают.
Правда: вне туристических зон почти всегда нужны донги.
-
Миф: жемчуг дешевле на рынках.
Правда: настоящий жемчуг выгоднее брать на фермах.
3 интересных факта о Фукуоке
-
Канатная дорога на остров Хон Тхом — самая длинная морская в мире.
-
Фукуок считается "жемчужной столицей" Вьетнама.
-
Рыбный соус "нук мам" отсюда известен во всей Азии.
Исторический контекст
-
Вьетнам долго развивал Фукуок как внутренний курорт, но с 2010-х годов остров стал популярным у россиян и европейцев.
-
В 2014 году здесь открыли международный аэропорт, что дало толчок туризму.
-
С 2020-х активно строятся парки развлечений и гостиницы мирового уровня.
