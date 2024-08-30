Создан фотонный вычислитель, намного обогнавший полупроводниковые нейросети в обработке видеоданных

В Самарском университете имени Королёва завершена сборка экспериментального образца фотонного вычислителя, передаёт в пятницу ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Прибор собран, его осталось настроить, откалибровать и отрегулировать всю систему, уточнили в университете. До ноября вычислитель запустят и начнут эксперименты с его использованием.
Аналоговый фотонный вычислитель — это устройство размером с системный блок обычного компьютера, сильно превосходящее его по параметрам. Основное назначение прибора — обработка видеоданных, и делает он это в сотни раз быстрее, чем нейросети на основе обычных полупроводниковых процессоров. Он способен практически мгновенно находить и распознавать объёкты и изображения в видеопотоке.
Вычислитель будет анализировать данные с разработанного в университете двухдиапазонного гиперспектрометра, установленного на зондирующем поверхность Земли наноспутнике.
"Возможность анализа гиперспектральных данных можно назвать ключевой особенностью нашего вычислителя", — объяснил профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.
По его словам, гиперспектральные данные представляют собой огромный объём информации (каждый пиксель — это по сути набор спектров), поэтому оперативность обработки столь важна.
Предыдущий образец фотонной вычислительной системы показал точность распознавания 93,75%. От новой разработки учёные ожидают лучших результатов — за счёт применения обладающего меньшей когерентностью диодного лазера.
Фото: Nanoscience High-Performance Computing Facility/Matt Howard (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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