Глянец треснул: Волочкова объяснила, зачем ей фотошоп, если и так "всё идеально"
Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за своей любви к фотошопу и фильтрам. После того как пользователи отметили чрезмерную ретушь на снимках артистки, она ответила на критику, объяснив, почему предпочитает редактировать фотографии и как реагирует на негатив в соцсетях.
"Я миллион раз появлялась на людях в естественном виде и всегда получала исключительно положительные отзывы. А вот фильтры могу применить, когда есть настроение поэкспериментировать", — сказала балерина Анастасия Волочкова.
По словам артистки, публика готова осудить при любом исходе — с фильтрами или без. Волочкова уверена, что знаменитостям крайне трудно угодить, ведь даже самые безобидные фото вызывают бурю обсуждений.
Сравнение
|Пример
|Реакция публики
|Результат
|Фото с фильтрами
|Упрёки в неестественности
|Обвинения в "пластиковости"
|Фото без фильтров
|Хейт за естественный вид
|Насмешки и критика
|Профессиональные снимки
|Похвала, но с подозрением
|Комментарии о ретуши
Советы шаг за шагом
-
Если используете фильтры — выбирайте мягкие, которые лишь улучшают освещение, а не меняют черты лица.
-
Перед публикацией фото проверьте контраст и баланс цвета: иногда достаточно корректировки света.
-
Не бойтесь естественности — чередуйте стилизованные и "живые" кадры.
-
Следите за реакцией аудитории, чтобы понимать, какие образы вызывают позитив.
-
Не оправдывайтесь за эксперименты: личный блог — пространство самовыражения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: использование слишком сильных фильтров, из-за чего лицо теряет естественность.
Последствие: обвинения в чрезмерном фотошопе и снижении доверия.
Альтернатива: лёгкая коррекция света и цвета в приложениях VSCO, Snapseed или Lightroom.
Ошибка: публикация "идеальных" фото без перерывов.
Последствие: подписчики теряют ощущение живого человека.
Альтернатива: публиковать "бэкстейдж" или снимки без макияжа для контраста.
Ошибка: реакция на критику в комментариях.
Последствие: провокация новых конфликтов и обсуждений.
Альтернатива: сохранять спокойствие и не отвечать хейтерам.
А что если…
А что если известные люди начнут массово отказываться от фотошопа и фильтров? В краткосрочной перспективе это, скорее всего, вызовет шок у части аудитории, привыкшей к "глянцу". Но в долгосрочной — может изменить представление о красоте и сделать соцсети честнее. Ведь, как показала ситуация с Памелой Андерсон, даже натуральность сегодня воспринимается неоднозначно.
"Посмотрите на Памелу Андерсон! Она выглядит на свой возраст, выглядит очень хорошо, отказалась от косметики, но в неё столько помидоров полетело за этот шаг!", — привела пример балерина.
Плюсы и минусы
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Фото с фильтрами
|Подчёркивают детали, создают настроение
|Риск выглядеть неестественно
|Без ретуши
|Демонстрируют уверенность и честность
|Подвергаются критике за "неидеальность"
|Минимальная обработка
|Баланс между эстетикой и правдой
|Требует вкуса и чувства меры
FAQ
Как выбрать фильтр, чтобы не выглядеть искусственно?
Выбирайте мягкие фильтры с сохранением текстуры кожи и натуральных оттенков — например, в стиле "теплого света" или пастельных тонов.
Стоит ли публиковать фото без макияжа?
Да, если вы готовы к естественной реакции. Многие звёзды делятся такими снимками, показывая, что уверенность важнее идеальности.
Почему люди хейтят за фильтры?
Потому что соцсети стали площадкой для сравнения. Люди видят идеальные образы и реагируют эмоционально — не всегда конструктивно.
Мифы и правда
• Миф: фильтры делают всех красивее.
• Правда: неудачный фильтр может лишь подчеркнуть несовершенства и исказить пропорции.
• Миф: публика хочет видеть только естественность.
• Правда: большинство подписчиков всё же ждут "глянца" — но в меру.
• Миф: фотошоп — признак неуверенности.
• Правда: часто это просто инструмент творчества и самовыражения.
Исторический контекст
Ретушь изображений появилась задолго до социальных сетей. В эпоху плёночной фотографии снимки корректировали вручную — с помощью аэрографа и световых масок. В начале 2000-х появились первые фоторедакторы, а с приходом соцсетей фильтры стали частью цифровой культуры. Сегодня почти каждый смартфон имеет встроенные функции улучшения внешности, что делает редактирование фото доступным каждому.
Два интересных факта
- В Китае существует более 200 приложений для "улучшения" лица, а некоторые из них используют нейросети для автоматической коррекции.
-
Психологи отмечают, что регулярное использование фильтров повышает тревожность из-за несоответствия между реальным и онлайн-образом.
