Глянец треснул: Волочкова объяснила, зачем ей фотошоп, если и так "всё идеально"

Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за своей любви к фотошопу и фильтрам. После того как пользователи отметили чрезмерную ретушь на снимках артистки, она ответила на критику, объяснив, почему предпочитает редактировать фотографии и как реагирует на негатив в соцсетях.

"Я миллион раз появлялась на людях в естественном виде и всегда получала исключительно положительные отзывы. А вот фильтры могу применить, когда есть настроение поэкспериментировать", — сказала балерина Анастасия Волочкова.

По словам артистки, публика готова осудить при любом исходе — с фильтрами или без. Волочкова уверена, что знаменитостям крайне трудно угодить, ведь даже самые безобидные фото вызывают бурю обсуждений.

Сравнение

Пример Реакция публики Результат Фото с фильтрами Упрёки в неестественности Обвинения в "пластиковости" Фото без фильтров Хейт за естественный вид Насмешки и критика Профессиональные снимки Похвала, но с подозрением Комментарии о ретуши

Советы шаг за шагом

Если используете фильтры — выбирайте мягкие, которые лишь улучшают освещение, а не меняют черты лица. Перед публикацией фото проверьте контраст и баланс цвета: иногда достаточно корректировки света. Не бойтесь естественности — чередуйте стилизованные и "живые" кадры. Следите за реакцией аудитории, чтобы понимать, какие образы вызывают позитив. Не оправдывайтесь за эксперименты: личный блог — пространство самовыражения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование слишком сильных фильтров, из-за чего лицо теряет естественность.

Последствие: обвинения в чрезмерном фотошопе и снижении доверия.

Альтернатива: лёгкая коррекция света и цвета в приложениях VSCO, Snapseed или Lightroom.

Ошибка: публикация "идеальных" фото без перерывов.

Последствие: подписчики теряют ощущение живого человека.

Альтернатива: публиковать "бэкстейдж" или снимки без макияжа для контраста.

Ошибка: реакция на критику в комментариях.

Последствие: провокация новых конфликтов и обсуждений.

Альтернатива: сохранять спокойствие и не отвечать хейтерам.

А что если…

А что если известные люди начнут массово отказываться от фотошопа и фильтров? В краткосрочной перспективе это, скорее всего, вызовет шок у части аудитории, привыкшей к "глянцу". Но в долгосрочной — может изменить представление о красоте и сделать соцсети честнее. Ведь, как показала ситуация с Памелой Андерсон, даже натуральность сегодня воспринимается неоднозначно.

"Посмотрите на Памелу Андерсон! Она выглядит на свой возраст, выглядит очень хорошо, отказалась от косметики, но в неё столько помидоров полетело за этот шаг!", — привела пример балерина.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы Фото с фильтрами Подчёркивают детали, создают настроение Риск выглядеть неестественно Без ретуши Демонстрируют уверенность и честность Подвергаются критике за "неидеальность" Минимальная обработка Баланс между эстетикой и правдой Требует вкуса и чувства меры

FAQ

Как выбрать фильтр, чтобы не выглядеть искусственно?

Выбирайте мягкие фильтры с сохранением текстуры кожи и натуральных оттенков — например, в стиле "теплого света" или пастельных тонов.

Стоит ли публиковать фото без макияжа?

Да, если вы готовы к естественной реакции. Многие звёзды делятся такими снимками, показывая, что уверенность важнее идеальности.

Почему люди хейтят за фильтры?

Потому что соцсети стали площадкой для сравнения. Люди видят идеальные образы и реагируют эмоционально — не всегда конструктивно.

Мифы и правда

• Миф: фильтры делают всех красивее.

• Правда: неудачный фильтр может лишь подчеркнуть несовершенства и исказить пропорции.

• Миф: публика хочет видеть только естественность.

• Правда: большинство подписчиков всё же ждут "глянца" — но в меру.

• Миф: фотошоп — признак неуверенности.

• Правда: часто это просто инструмент творчества и самовыражения.

Исторический контекст

Ретушь изображений появилась задолго до социальных сетей. В эпоху плёночной фотографии снимки корректировали вручную — с помощью аэрографа и световых масок. В начале 2000-х появились первые фоторедакторы, а с приходом соцсетей фильтры стали частью цифровой культуры. Сегодня почти каждый смартфон имеет встроенные функции улучшения внешности, что делает редактирование фото доступным каждому.

Два интересных факта