Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
© Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:33

Глянец треснул: Волочкова объяснила, зачем ей фотошоп, если и так "всё идеально"

Анастасия Волочкова: фильтры использую, когда есть настроение поэкспериментировать

Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за своей любви к фотошопу и фильтрам. После того как пользователи отметили чрезмерную ретушь на снимках артистки, она ответила на критику, объяснив, почему предпочитает редактировать фотографии и как реагирует на негатив в соцсетях.

"Я миллион раз появлялась на людях в естественном виде и всегда получала исключительно положительные отзывы. А вот фильтры могу применить, когда есть настроение поэкспериментировать", — сказала балерина Анастасия Волочкова.

По словам артистки, публика готова осудить при любом исходе — с фильтрами или без. Волочкова уверена, что знаменитостям крайне трудно угодить, ведь даже самые безобидные фото вызывают бурю обсуждений.

Сравнение

Пример Реакция публики Результат
Фото с фильтрами Упрёки в неестественности Обвинения в "пластиковости"
Фото без фильтров Хейт за естественный вид Насмешки и критика
Профессиональные снимки Похвала, но с подозрением Комментарии о ретуши

Советы шаг за шагом

  1. Если используете фильтры — выбирайте мягкие, которые лишь улучшают освещение, а не меняют черты лица.

  2. Перед публикацией фото проверьте контраст и баланс цвета: иногда достаточно корректировки света.

  3. Не бойтесь естественности — чередуйте стилизованные и "живые" кадры.

  4. Следите за реакцией аудитории, чтобы понимать, какие образы вызывают позитив.

  5. Не оправдывайтесь за эксперименты: личный блог — пространство самовыражения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование слишком сильных фильтров, из-за чего лицо теряет естественность.
Последствие: обвинения в чрезмерном фотошопе и снижении доверия.
Альтернатива: лёгкая коррекция света и цвета в приложениях VSCO, Snapseed или Lightroom.

Ошибка: публикация "идеальных" фото без перерывов.
Последствие: подписчики теряют ощущение живого человека.
Альтернатива: публиковать "бэкстейдж" или снимки без макияжа для контраста.

Ошибка: реакция на критику в комментариях.
Последствие: провокация новых конфликтов и обсуждений.
Альтернатива: сохранять спокойствие и не отвечать хейтерам.

А что если…

А что если известные люди начнут массово отказываться от фотошопа и фильтров? В краткосрочной перспективе это, скорее всего, вызовет шок у части аудитории, привыкшей к "глянцу". Но в долгосрочной — может изменить представление о красоте и сделать соцсети честнее. Ведь, как показала ситуация с Памелой Андерсон, даже натуральность сегодня воспринимается неоднозначно.

"Посмотрите на Памелу Андерсон! Она выглядит на свой возраст, выглядит очень хорошо, отказалась от косметики, но в неё столько помидоров полетело за этот шаг!", — привела пример балерина.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Фото с фильтрами Подчёркивают детали, создают настроение Риск выглядеть неестественно
Без ретуши Демонстрируют уверенность и честность Подвергаются критике за "неидеальность"
Минимальная обработка Баланс между эстетикой и правдой Требует вкуса и чувства меры

FAQ

Как выбрать фильтр, чтобы не выглядеть искусственно?
Выбирайте мягкие фильтры с сохранением текстуры кожи и натуральных оттенков — например, в стиле "теплого света" или пастельных тонов.

Стоит ли публиковать фото без макияжа?
Да, если вы готовы к естественной реакции. Многие звёзды делятся такими снимками, показывая, что уверенность важнее идеальности.

Почему люди хейтят за фильтры?
Потому что соцсети стали площадкой для сравнения. Люди видят идеальные образы и реагируют эмоционально — не всегда конструктивно.

Мифы и правда

Миф: фильтры делают всех красивее.
Правда: неудачный фильтр может лишь подчеркнуть несовершенства и исказить пропорции.

Миф: публика хочет видеть только естественность.
Правда: большинство подписчиков всё же ждут "глянца" — но в меру.

Миф: фотошоп — признак неуверенности.
Правда: часто это просто инструмент творчества и самовыражения.

Исторический контекст

Ретушь изображений появилась задолго до социальных сетей. В эпоху плёночной фотографии снимки корректировали вручную — с помощью аэрографа и световых масок. В начале 2000-х появились первые фоторедакторы, а с приходом соцсетей фильтры стали частью цифровой культуры. Сегодня почти каждый смартфон имеет встроенные функции улучшения внешности, что делает редактирование фото доступным каждому.

Два интересных факта

  1. В Китае существует более 200 приложений для "улучшения" лица, а некоторые из них используют нейросети для автоматической коррекции.

  2. Психологи отмечают, что регулярное использование фильтров повышает тревожность из-за несоответствия между реальным и онлайн-образом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Виктория Бекхэм сделала шаг к примирению с сыном Бруклином на премьере фильма Netflix сегодня в 11:59
Мама зовёт с красной дорожки: Виктория Бекхэм попыталась вернуть Бруклина в семью прямо со сцены

На премьере документального фильма Виктория Бекхэм сделала шаг навстречу сыну Бруклину, которого не видела уже несколько месяцев — и это не осталось незамеченным.

Читать полностью » Тейлор Свифт рассказала, что песня Father Figure вдохновлена сериалом сегодня в 10:59
Когда любовь превращается в контроль: песня Тейлор Свифт раскрыла тёмную сторону наставников

Тейлор Свифт рассказала, как сериал "Наследники" вдохновил её на создание песни "Father Figure", где соединились энергия Логана Роя и дух Джорджа Майкла.

Читать полностью » Актриса Дженнифер Энистон впервые призналась, что проходила процедуры ЭКО сегодня в 7:58
За улыбкой — боль и шприцы: почему Энистон скрывала неудачные попытки ЭКО двадцать лет

Дженнифер Энистон впервые откровенно рассказала о 20-летней борьбе за возможность стать матерью — и о том, как справиться с болью, оставаясь собой.

Читать полностью » Виктория Бекхэм впервые рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения — People сегодня в 6:53
Красота под прицелом: как Виктория Бекхэм пережила годы публичного унижения и научилась любить себя

Виктория Бекхэм впервые откровенно рассказала, как давление общественности привело её к расстройству пищевого поведения и как она научилась принимать себя заново.

Читать полностью » В московских супермаркетах сегодня в 6:02
Книги между колбасой и йогуртом: зачем московские магазины решили превратить кассу в книжный

Книги теперь можно будет купить вместе с продуктами: в московских супермаркетах появятся книжные полки с классикой, мангой и детскими изданиями.

Читать полностью » Deadline: Скарлетт Йоханссон может сыграть Матушку Готель в ремейке сегодня в 4:51
Белоснежка обанкротила мечты: Disney переснимает "Рапунцель", но теперь по-умному

Disney снова берётся за ремейк "Рапунцель". Что изменится в новой версии, почему выбрали Скарлетт Йоханссон и сможет ли проект вернуть магию старых сказок?

Читать полностью » Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп 30 января 2026 года сегодня в 3:54
Возвращение, которого опасались: Мелания Трамп снова в центре внимания — и теперь без Дональда

Новый фильм Amazon MGM Studios обещает показать неизвестную сторону Мелании Трамп — двадцать дней, изменивших её жизнь и политическую сцену США.

Читать полностью » Брэдли Купер и Марго Робби сыграют в приквеле сегодня в 2:49
Как Брэдли Купер учится у Оушена: формула идеального приквела без повторения старого

Брэдли Купер и Марго Робби сыграют в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена". Что объединит их героев и почему Warner Bros. делает ставку на ретро-эстетику?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Потеря веса у кошек при нормальном питании говорит от болезни
Еда
Курица с шампиньонами и сыром в духовке сохраняет сочность мяса и образует золотистую корочку
Садоводство
Листовой салат можно выращивать дома круглый год при хорошем освещении — Анна Коваль
Наука
Земля оказалась редким исключением среди планет обитаемых систем Галактики — Дэвид Киппинг
Туризм
Пятигорск: откройте для себя целебные воды и литературные места
Технологии
OpenAI приобрела финтех-стартап Roi для интеграции инвестиционного анализа в ChatGPT
Спорт и фитнес
Официальный сайт НХЛ: Овечкин стал первым россиянином с 21 сезоном подряд
Красота и здоровье
Врач Иван Еременко предупредил об опасности заражения бешенством от летучих мышей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet