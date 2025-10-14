Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
туристы пара
туристы пара
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:14

Публиковали фото отеля — платили как за Мону Лизу: теперь эта схема рушится

С января 2026 года вступят в силу поправки к Гражданскому кодексу о компенсациях за фото

Поправки к Гражданскому кодексу, которые начнут действовать с января следующего года, обещают серьёзно сократить доходы фотовымогателей — тех, кто зарабатывает на судебных исках за публикацию изображений без разрешения автора. Особенно часто их жертвами становились представители туриндустрии: агентства и частные предприниматели, публиковавшие рекламные фото на своих сайтах и страницах в соцсетях. Новые правила делают процесс взыскания компенсаций более справедливым и прозрачным.

Что изменится в законе

Раньше схема заработка фотовымогателей была отлажена до автоматизма. Юридические фирмы, специализирующиеся на защите авторских прав, массово подавали иски за использование фотографий без лицензии. За каждое изображение требовалась отдельная компенсация, и итоговые суммы легко достигали сотен тысяч рублей. Теперь всё иначе: если нарушитель использовал несколько объектов интеллектуальной собственности, суд определит единую компенсацию в пределах установленного диапазона, а не будет просто складывать штрафы за каждую фотографию.

Кроме того, новый закон впервые закрепляет право суда снижать размер компенсации, если выполнено одно из условий:

  1. Нарушение произошло без вины — человек не знал и не мог знать, что нарушает чьи-то права.

  2. Это первое нарушение.

  3. Использование изображения не связано с предпринимательской деятельностью.

Эти формулировки открывают возможность для более гибкого подхода к делу и защищают малый бизнес от необоснованных претензий.

Ошибка в подписи: что теперь считается нарушением

Отдельный пункт поправок касается ситуации, когда при использовании фото не указано имя автора. Если при этом есть ссылка на источник, но нет упоминания автора, то нарушение будет считаться не имущественным, а личным. В таком случае взыскивается не материальный ущерб, а моральная компенсация — гораздо меньшая по размеру.

Это изменение особенно важно для сайтов и туристических порталов, где фото часто берутся из открытых источников или официальных пресс-релизов. Теперь при добросовестном указании источника риск крупных выплат заметно снижается.

Реакция юристов и турагентов

"Поправки масштабные и не направлены специально на борьбу с фототроллями. Но в ряду изменений есть полезные формулировки, которые позволят нам более аргументированно защищать свои позиции в суде в случае фотошантажа", — отметил основатель юридического агентства "Персона Грата", вице-президент РСТ Георгий Мохов.

В профессиональном сообществе турагентов новость встретили с энтузиазмом. Участники сообщества "Курилка ТурДома 2.0" называют инициативу долгожданной. Но даже с учётом смягчения закона юристы советуют сохранять осторожность при работе с контентом.

"Посоветовать можно одно — не использовать фото из открытого доступа без письменного согласия автора, заключать лицензионные соглашения на использование фото с фотобанками и т. д.", — рассказывал TourDom. ru юрист Игорь Косицын.

Он напомнил, что даже использование изображения с сайта туроператора не освобождает турагента от ответственности, если автор подаст иск. В таких случаях компенсация может быть взыскана и с туроператора, и с агентства.

Сравнение: как было и как стало

Ситуация До поправок После поправок
Использовано несколько фото Компенсация за каждое фото суммировалась Суд назначает одну общую компенсацию
Неуказание автора при наличии источника Материальный ущерб Моральная компенсация
Нарушение без вины Полная ответственность Возможность снижения компенсации
Первое нарушение Не учитывалось Основание для снижения суммы
Нарушение не связано с бизнесом Рассматривалось как предпринимательское Возможность снижения выплат

Как защититься турагенту: пошаговая инструкция

  1. Проверяйте происхождение всех фото и видео перед публикацией.

  2. Используйте лицензированные изображения с платных фотостоков (Shutterstock, Depositphotos, iStock).

  3. Заключайте письменные договоры с фотографами или агентствами.

  4. Указывайте имя автора и источник.

  5. Сохраняйте скриншоты и документы, подтверждающие право на использование контента.

  6. Если получили претензию — не оплачивайте её сразу, а консультируйтесь с юристом.

Ошибки, которые могут стоить дорого

  • Ошибка: использование фото с сайта туроператора без письменного разрешения.
    Последствие: иск от автора, компенсация взыскивается с обеих сторон.
    Альтернатива: запросить письменное согласие или получить изображение через фотобанк.

  • Ошибка: использование изображения из поисковика без проверки лицензии.
    Последствие: нарушение авторских прав.
    Альтернатива: использовать фото из разделов "бесплатное использование" с лицензией Creative Commons.

  • Ошибка: не указано имя автора.
    Последствие: моральная компенсация, но репутационные потери остаются.
    Альтернатива: всегда подписывать фото даже при ссылке на источник.

А что если нарушение всё-таки нашли?

Если к вам пришла претензия — не паниковать. Закон теперь даёт возможность защитить себя. Если нарушение совершено без умысла, впервые и не в рамках бизнеса, суд может снизить компенсацию в разы. Главное — грамотно собрать доказательства добросовестности и показать, что нарушения были непреднамеренными.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Защита малого бизнеса от фототроллей Возможность снижения компенсации не гарантирована
Суд оценивает реальный ущерб, а не количество файлов Процесс всё ещё требует доказательной базы
Новые нормы стимулируют заключать лицензионные договоры Фотографы опасаются снижения своих доходов

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что фото можно использовать?
Если изображение размещено в открытом доступе, но без указания лицензии — использовать его нельзя. Ищите пометку о правах или уточняйте у владельца ресурса.

Сколько стоит лицензия на фото?
Средняя стоимость одного снимка на фотостоке — от 50 до 500 рублей в зависимости от разрешения и условий использования.

Что лучше — бесплатные фотостоки или платные?
Бесплатные подходят для блогов и некоммерческих проектов, но туристическим компаниям безопаснее использовать платные: они предоставляют официальную лицензию.

Мифы и правда

  • Миф: если фото опубликовано в интернете, его можно использовать свободно.
    Правда: без лицензии и разрешения автора это нарушение.

  • Миф: ссылка на источник защищает от иска.
    Правда: она может смягчить наказание, но не отменяет нарушение.

  • Миф: претензии подают только крупные агентства.
    Правда: фотовымогатели часто атакуют именно малый бизнес, где меньше юридической защиты.

Исторический контекст

Проблема фотовымогателей появилась в России около десяти лет назад, когда в судах стали массово рассматривать иски о нарушении авторских прав на изображения из интернета. Первые громкие дела датируются 2015 годом. С тех пор эта практика стала прибыльным бизнесом — юридические компании отправляли сотни претензий в день, рассчитывая на страх предпринимателей. Поправки 2025 года, по сути, ставят точку в этой эпохе.

Интересные факты

• По оценкам экспертов, за последние пять лет фотовымогатели взыскали с малого бизнеса более 1 млрд рублей.
• Самые частые иски приходились на фото отелей, пляжей и достопримечательностей.
• В 2024 году более 60% дел решались мировыми соглашениями без суда.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Андорра зимой и летом: горнолыжные курорты, хайкинг и термальные источники сегодня в 12:22
Между Францией и Испанией: Андорра - маленькая страна с большими горами

Княжество между Испанией и Францией — рай для лыжников, хайкеров и шопоголиков. Рассказываем, как из мини-страны сделать максимум впечатлений.

Читать полностью » Шоколадные фабрики Европы, где проводят экскурсии и дегустации: полный гид сегодня в 11:16
Путешествие, от которого слипнется всё: 7 шоколадных фабрик, которые стоит посетить

От Бельгии до Испании: где в Европе можно попасть в сердце шоколадного производства, увидеть, как рождается сладость, и попробовать её прямо с конвейера.

Читать полностью » Что посмотреть в Вене, кроме «Поцелуя» Климта: гид по современному искусству сегодня в 10:13
Вена глазами художников: музеи, о которых не расскажут путеводители

От Климта и Шиле до футуристических инсталляций — рассказываем, как увидеть Вену глазами художников и открыть для себя её современное искусство.

Читать полностью » Seegrotte Hinterbrühl: озеро, которое стоит увидеть своими глазами сегодня в 10:06
Как взрыв превратил шахту в подземное озеро и туристический символ Австрии

Окунись в тишину подземного мира Seegrotte Hinterbrühl — бывшей шахты, где теперь плавают лодки по самому большому подземному озеру Европы.

Читать полностью » Экономия в Вене: советы местных жителей по транспорту, еде и достопримечательностям сегодня в 9:07
Бесплатная Вена существует: секреты, о которых не пишут в путеводителях

Как увидеть Вену, не разорившись: вода из-под крана, музеи бесплатно, шницель за €5 и концерт филармонии под открытым небом.

Читать полностью » Замок Лаксенбург и крупнейший парк Австрии: маршруты и советы туристам сегодня в 7:58
Замок на острове и парк мечты: зачем ехать в Лаксенбург весной

Замки, озёра и парки, где прогуливались Габсбурги. Узнай, почему Лаксенбург называют самым романтичным уголком недалеко от Вены.

Читать полностью » Путеводитель по региону Вахау: лучшие маршруты, винодельни и виды на Дунай сегодня в 6:55
Прогулки по Вахау: замки, вино и вид, от которого захватывает дух

Узнай, почему долина Вахау считается самым красивым винным регионом Австрии — с замком Ричарда Львиное Сердце, ароматным рислингом и видом на Дунай.

Читать полностью » Экологическая система Вены: зеленый транспорт, энергоэффективность и сортировка мусора сегодня в 5:52
Экологическая столица мира: 5 принципов, по которым живёт Вена

Как Вена превратилась в образец экологического мегаполиса — от транспорта без выхлопов до заводов, где живут соколы.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Юго-Восточной Азии обнаружена устойчивость супербактерий к антибиотикам у новорождённых
Авто и мото
В Китае сократили срок оформления временных водительских прав для россиян до суток
Культура и шоу-бизнес
После проигрыша Дрейка в суде песня Кендрика Ламара "Not Like Us" вновь возглавила чарты
Спорт и фитнес
Учёные Калифорнийского университета предложили удвоить нормы физической активности ВОЗ
Красота и здоровье
Учёные подтвердили: регулярная интимная жизнь снижает уровень кортизола и помогает справиться со стрессом
Технологии
Учёные выявили уязвимость Android Pixnapping, позволяющую считывать изображение с экрана
УрФО
Цены на вторичное жильё в Челябинске снизились на 5,5% — Яндекс Недвижимость
Наука
Диетическая газировка повышает риск жировой болезни печени на 60%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet