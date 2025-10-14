Публиковали фото отеля — платили как за Мону Лизу: теперь эта схема рушится

Поправки к Гражданскому кодексу, которые начнут действовать с января следующего года, обещают серьёзно сократить доходы фотовымогателей — тех, кто зарабатывает на судебных исках за публикацию изображений без разрешения автора. Особенно часто их жертвами становились представители туриндустрии: агентства и частные предприниматели, публиковавшие рекламные фото на своих сайтах и страницах в соцсетях. Новые правила делают процесс взыскания компенсаций более справедливым и прозрачным.

Что изменится в законе

Раньше схема заработка фотовымогателей была отлажена до автоматизма. Юридические фирмы, специализирующиеся на защите авторских прав, массово подавали иски за использование фотографий без лицензии. За каждое изображение требовалась отдельная компенсация, и итоговые суммы легко достигали сотен тысяч рублей. Теперь всё иначе: если нарушитель использовал несколько объектов интеллектуальной собственности, суд определит единую компенсацию в пределах установленного диапазона, а не будет просто складывать штрафы за каждую фотографию.

Кроме того, новый закон впервые закрепляет право суда снижать размер компенсации, если выполнено одно из условий:

Нарушение произошло без вины — человек не знал и не мог знать, что нарушает чьи-то права. Это первое нарушение. Использование изображения не связано с предпринимательской деятельностью.

Эти формулировки открывают возможность для более гибкого подхода к делу и защищают малый бизнес от необоснованных претензий.

Ошибка в подписи: что теперь считается нарушением

Отдельный пункт поправок касается ситуации, когда при использовании фото не указано имя автора. Если при этом есть ссылка на источник, но нет упоминания автора, то нарушение будет считаться не имущественным, а личным. В таком случае взыскивается не материальный ущерб, а моральная компенсация — гораздо меньшая по размеру.

Это изменение особенно важно для сайтов и туристических порталов, где фото часто берутся из открытых источников или официальных пресс-релизов. Теперь при добросовестном указании источника риск крупных выплат заметно снижается.

Реакция юристов и турагентов

"Поправки масштабные и не направлены специально на борьбу с фототроллями. Но в ряду изменений есть полезные формулировки, которые позволят нам более аргументированно защищать свои позиции в суде в случае фотошантажа", — отметил основатель юридического агентства "Персона Грата", вице-президент РСТ Георгий Мохов.

В профессиональном сообществе турагентов новость встретили с энтузиазмом. Участники сообщества "Курилка ТурДома 2.0" называют инициативу долгожданной. Но даже с учётом смягчения закона юристы советуют сохранять осторожность при работе с контентом.

"Посоветовать можно одно — не использовать фото из открытого доступа без письменного согласия автора, заключать лицензионные соглашения на использование фото с фотобанками и т. д.", — рассказывал TourDom. ru юрист Игорь Косицын.

Он напомнил, что даже использование изображения с сайта туроператора не освобождает турагента от ответственности, если автор подаст иск. В таких случаях компенсация может быть взыскана и с туроператора, и с агентства.

Сравнение: как было и как стало

Ситуация До поправок После поправок Использовано несколько фото Компенсация за каждое фото суммировалась Суд назначает одну общую компенсацию Неуказание автора при наличии источника Материальный ущерб Моральная компенсация Нарушение без вины Полная ответственность Возможность снижения компенсации Первое нарушение Не учитывалось Основание для снижения суммы Нарушение не связано с бизнесом Рассматривалось как предпринимательское Возможность снижения выплат

Как защититься турагенту: пошаговая инструкция

Проверяйте происхождение всех фото и видео перед публикацией. Используйте лицензированные изображения с платных фотостоков (Shutterstock, Depositphotos, iStock). Заключайте письменные договоры с фотографами или агентствами. Указывайте имя автора и источник. Сохраняйте скриншоты и документы, подтверждающие право на использование контента. Если получили претензию — не оплачивайте её сразу, а консультируйтесь с юристом.

Ошибки, которые могут стоить дорого

Ошибка: использование фото с сайта туроператора без письменного разрешения.

Последствие: иск от автора, компенсация взыскивается с обеих сторон.

Альтернатива: запросить письменное согласие или получить изображение через фотобанк.

Ошибка: использование изображения из поисковика без проверки лицензии.

Последствие: нарушение авторских прав.

Альтернатива: использовать фото из разделов "бесплатное использование" с лицензией Creative Commons.

Ошибка: не указано имя автора.

Последствие: моральная компенсация, но репутационные потери остаются.

Альтернатива: всегда подписывать фото даже при ссылке на источник.

А что если нарушение всё-таки нашли?

Если к вам пришла претензия — не паниковать. Закон теперь даёт возможность защитить себя. Если нарушение совершено без умысла, впервые и не в рамках бизнеса, суд может снизить компенсацию в разы. Главное — грамотно собрать доказательства добросовестности и показать, что нарушения были непреднамеренными.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Защита малого бизнеса от фототроллей Возможность снижения компенсации не гарантирована Суд оценивает реальный ущерб, а не количество файлов Процесс всё ещё требует доказательной базы Новые нормы стимулируют заключать лицензионные договоры Фотографы опасаются снижения своих доходов

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что фото можно использовать?

Если изображение размещено в открытом доступе, но без указания лицензии — использовать его нельзя. Ищите пометку о правах или уточняйте у владельца ресурса.

Сколько стоит лицензия на фото?

Средняя стоимость одного снимка на фотостоке — от 50 до 500 рублей в зависимости от разрешения и условий использования.

Что лучше — бесплатные фотостоки или платные?

Бесплатные подходят для блогов и некоммерческих проектов, но туристическим компаниям безопаснее использовать платные: они предоставляют официальную лицензию.

Мифы и правда

Миф: если фото опубликовано в интернете, его можно использовать свободно.

Правда: без лицензии и разрешения автора это нарушение.

Миф: ссылка на источник защищает от иска.

Правда: она может смягчить наказание, но не отменяет нарушение.

Миф: претензии подают только крупные агентства.

Правда: фотовымогатели часто атакуют именно малый бизнес, где меньше юридической защиты.

Исторический контекст

Проблема фотовымогателей появилась в России около десяти лет назад, когда в судах стали массово рассматривать иски о нарушении авторских прав на изображения из интернета. Первые громкие дела датируются 2015 годом. С тех пор эта практика стала прибыльным бизнесом — юридические компании отправляли сотни претензий в день, рассчитывая на страх предпринимателей. Поправки 2025 года, по сути, ставят точку в этой эпохе.

Интересные факты

• По оценкам экспертов, за последние пять лет фотовымогатели взыскали с малого бизнеса более 1 млрд рублей.

• Самые частые иски приходились на фото отелей, пляжей и достопримечательностей.

• В 2024 году более 60% дел решались мировыми соглашениями без суда.