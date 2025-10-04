Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Планета - изгой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:35

Астрономы озадачены: на далёком карлике нашли молекулу жизни без жизни

NASA: на коричневом карлике Wolf 1130C впервые найден фосфин

Астрономы зафиксировали неожиданное явление: на коричневом карлике Wolf 1130C, удалённом от Земли на десятки световых лет, обнаружены следы фосфина — редкой молекулы, обычно связанной с жизнью. Но речь не идёт о реальном существовании организмов в столь экстремальной среде. Главная ценность открытия в другом: оно помогает понять, где и при каких условиях может встречаться фосфин, а значит, уточняет подходы к поиску жизни во Вселенной.

Что именно нашли

Фосфин (PH₃) состоит из трёх атомов водорода и одного атома фосфора. Это летучее и крайне нестабильное соединение, которое трудно получить в лаборатории и легко разрушить. На Земле его в основном производят микроорганизмы — например, в болотах или в кишечнике животных. Поэтому учёные считают его важным индикатором биологических процессов.

Но в Солнечной системе фосфин был найден и на газовых гигантах — Юпитере и Сатурне, где о жизни речи не идёт. Именно поэтому появление этой молекулы в атмосфере коричневого карлика стало для астрономов двойным открытием: с одной стороны, оно подтверждает теоретические прогнозы, с другой — ставит новые вопросы.

"Мы должны убедиться, что мы проделали работу по пониманию всех естественных процессов, которые могут создавать эту молекулу", — сказал астрофизик Адам Бургассер.

Почему это важно

В 2020 году громким событием стало возможное открытие фосфина в облаках Венеры. Тогда дискуссия разгорелась о том, может ли эта молекула быть надёжным "биосигнатурным" маркером — признаком присутствия жизни. Теперь же учёные получили доказательство того, что фосфин может образовываться и в необычных условиях, никак не связанных с биологией.

Открытие на Wolf 1130C помогает точнее понять распределение этого соединения в космосе. Концентрация здесь оказалась довольно высокой — 100 частей на миллиард. Это именно то количество, которое предсказывали теоретики.

Сравнение объектов

Объект Среда Концентрация фосфина Возможность жизни
Земля Болота, кишечник животных Высокая Да
Венера Верхние облака Низкая (спорные данные) Маловероятно
Юпитер, Сатурн Газовые гиганты Значительная Нет
Wolf 1130C Атмосфера коричневого карлика около 100 частей на миллиард Нет

Советы шаг за шагом: как ведут поиск молекул

  1. Использовать космический телескоп (например, James Webb) для анализа спектра.

  2. Измерить длины волн поглощаемого и излучаемого света.

  3. Сопоставить полученные данные с базами молекулярных спектров.

  4. Проверить гипотезы о возможных природных процессах.

  5. Исключить биологические объяснения только после подтверждения всех физических моделей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать любой найденный фосфин прямым доказательством жизни.

  • Последствие: ложные сенсации и неверные научные выводы.

  • Альтернатива: проверка моделей атмосферной химии, сопоставление с данными о составе других планет и карликов.

А что если…

Что будет, если однажды фосфин найдут на каменистой планете с условиями, схожими с земными? В этом случае вероятность биологического происхождения резко возрастёт. Но только при условии, что исключены все известные химические процессы, способные воспроизвести эту молекулу.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждены теоретические модели Нет доказательств жизни
Получены новые данные о химии карликов Другие карлики фосфин не показывают
Расширены методы спектроскопии Сложно отделить фосфин от "маскирующих" молекул
Поднята дискуссия о биомаркерах Результат пока уникален, не массовый

FAQ

Как выбрать объект для поиска молекул?
Учёные ориентируются на планеты и карлики с плотными атмосферами, где возможны сложные химические процессы.

Сколько стоит подобное исследование?
Запуск телескопа James Webb обошёлся в десятки миллиардов долларов, но один набор наблюдений распределяется между многими группами, снижая "стоимость" эксперимента для конкретной задачи.

Что лучше для поиска жизни — Венера или экзопланеты?
Венера ближе и доступнее для изучения, но экзопланеты с земными условиями могут дать более ясные ответы.

Мифы и правда

  • Миф: "Фосфин всегда означает жизнь".
    Правда: он может возникать и в неблагоприятной среде, как на Юпитере.

  • Миф: "Коричневые карлики — это звёзды".
    Правда: они занимают промежуточное положение между звёздами и планетами, но термоядерные реакции там не идут.

  • Миф: "Фосфин легко найти".
    Правда: молекула разрушается под действием ультрафиолета, поэтому её крайне сложно зафиксировать.

Интересные факты

  1. Wolf 1130C — один из старейших известных коричневых карликов, его возраст оценивают в миллиарды лет.

  2. В его атмосфере почти нет кислорода, что делает химические реакции уникальными.

  3. Концентрация фосфина на этом объекте совпала с моделями, несмотря на "неподходящие" условия.

Исторический контекст

  • 1970-е: первые исследования фосфина на Юпитере.

  • 2020 год: сообщение об обнаружении молекулы в атмосфере Венеры.

  • 2023-2025 годы: использование телескопа James Webb для поиска фосфина на экзопланетах и карликах.

  • 2025 год: Wolf 1130C стал первым объектом за пределами Солнечной системы, где зафиксировано значительное количество этой молекулы.

